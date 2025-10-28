露天埋廚餘太驚悚　卓榮泰點名台中：一定要全面有效改進

記者陳家祥／台北報導

台中爆發非洲豬瘟案例，中央宣布全面禁止廚餘餵豬半個月，台中日前被披露「露天掩埋廚餘」，作法引發爭議。對此，行政院長卓榮泰今（28日）受訪說，所有廚餘去化的場地，必須要全面澈底有效的完全改進，絕對不容許對於環境再造成二次的傷害，「尤其是台中，一定要做到全面有效的改進」。

▲行政院長卓榮泰日前赴台中非洲豬瘟前進應變所，掌握運作情形。（圖／行政院提供）



卓榮泰今赴立法院備詢前受訪時說，首先他要謝謝所有的國人同胞，在這段時間對中央及地方關於防疫的所有決定跟處置高度的支持，也因為這樣子，政府才能更大力的往前走。

「現在我們共同的敵人只有一個，就是病毒，只有打敗病毒，人類才能得到最後的勝利，所以還是要中央、地方一起合作。」卓榮泰說，除了日前在應變中心跟前進應變所所做的任何處置跟決定，要繼續執行外，中央、行政院還必須要追查所有溯源關於行政作業上的缺失，「這個溯源為的是要我們進行這個階段清楚、精準的防疫作業，整個疫調要再一次全面的展開，有任何的可疑、疑似，一定用最高的標準來處置」。

其次，卓榮泰提到，對於廚餘的處置，未來可以有輔導轉型的討論，但目前最重要的，是現在所有廚餘去化的場地，必須要全面澈底有效的完全改進，絕對不容許對於環境再造成二次的傷害。

卓榮泰強調，這點他已經要求環境部督促各縣市的環保局，「尤其是台中，一定要做到全面有效的改進，必須要達到這個標準，我們會強力來檢驗」。

至於後續產業的損失部分，卓榮泰說，農業部已經在展開整個補助方案，在擬定之後，會讓大家在得到政府更多的協助底下，一起共體時艱，度過這一段時間。

卓榮泰說，如果國人的支持愈高，地方政府的配合愈高，就有可能把時間緊縮在預定的時間當中，也可能把範圍限縮在比較小的範圍當中，這些部分中央跟地方還是要通力合作。

