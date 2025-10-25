北市酒客狂點六妹陪酒...狂撒小費約砲全被拒　她慘被拖進廁所性侵得逞

▲北市酒客一口氣狂點六妹陪酒，她慘被帶進廁所性侵得逞。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者邱中岳／台北報導

北市一名酒客獨自前往酒店喝酒，一口氣狂點六名酒店妹陪酒，現場還狂砸小費要酒店妹配合性交易，被拒還摔杯咆哮，最後更直接將其中一名酒店妹帶進廁所性侵得逞，事後酒店妹向在場其他酒店妹反應，後續通知店家，並且由朋友陪同前往住家附近的派出所報案，警方事後通知酒客到案，酒客則辯稱是合意性交，但是警方仍不採信，依規定移送法辦。

警方調查，39歲的C姓男酒客，在日前獨自前往北市一家酒店消費，在包廂裡一口氣點了六位酒店妹陪酒，席間還喝了威士忌、啤酒等各式酒類，直到酒酣耳熱之際，男酒客竟然開始狂砸小費要求現場酒店妹當場性交易，但是全遭現場酒店妹拒絕。

酒店妹拒絕之後，該名男酒客在盛怒之下，竟然直接在包廂裡咆哮甚至摔酒杯洩憤，導致現場的酒店妹嚇到不敢動，後來更直接拉起一名26歲的酒店妹進去廁所，並且在廁所以性侵得逞。

結束後酒店妹向現場其他酒店妹求救，其他酒店妹才得知她遭到性侵，立刻要告知酒店妹要向店家反應，事後酒店妹告知店家，店家也派人陪同酒店妹跑到住家附近的派出所提出告訴。

警方事後通知該名酒客到場，酒客辯解雙方是「三千元」性交易，但是警方仍不予以採信，訊後依照妨害性自主罪嫌將該名酒客移送法辦。