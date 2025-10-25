　
社會 社會焦點 保障人權

北市酒客狂點六妹陪酒...狂撒小費約砲全被拒　她慘被拖進廁所性侵得逞

▲▼校園霸凌。家庭暴力，婚姻施暴。性暴力。性侵（示意圖／免費圖庫Pixabay）

▲北市酒客一口氣狂點六妹陪酒，她慘被帶進廁所性侵得逞。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者邱中岳／台北報導

北市一名酒客獨自前往酒店喝酒，一口氣狂點六名酒店妹陪酒，現場還狂砸小費要酒店妹配合性交易，被拒還摔杯咆哮，最後更直接將其中一名酒店妹帶進廁所性侵得逞，事後酒店妹向在場其他酒店妹反應，後續通知店家，並且由朋友陪同前往住家附近的派出所報案，警方事後通知酒客到案，酒客則辯稱是合意性交，但是警方仍不採信，依規定移送法辦。

警方調查，39歲的C姓男酒客，在日前獨自前往北市一家酒店消費，在包廂裡一口氣點了六位酒店妹陪酒，席間還喝了威士忌、啤酒等各式酒類，直到酒酣耳熱之際，男酒客竟然開始狂砸小費要求現場酒店妹當場性交易，但是全遭現場酒店妹拒絕。

酒店妹拒絕之後，該名男酒客在盛怒之下，竟然直接在包廂裡咆哮甚至摔酒杯洩憤，導致現場的酒店妹嚇到不敢動，後來更直接拉起一名26歲的酒店妹進去廁所，並且在廁所以性侵得逞。

結束後酒店妹向現場其他酒店妹求救，其他酒店妹才得知她遭到性侵，立刻要告知酒店妹要向店家反應，事後酒店妹告知店家，店家也派人陪同酒店妹跑到住家附近的派出所提出告訴。

警方事後通知該名酒客到場，酒客辯解雙方是「三千元」性交易，但是警方仍不予以採信，訊後依照妨害性自主罪嫌將該名酒客移送法辦。

10/24 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

遭警察性侵4次！　印度女醫留遺書輕生亡

遭警察性侵4次！　印度女醫留遺書輕生亡

印度馬哈拉施特拉邦一名女醫師23日晚間在薩塔拉（Satara）一間地區醫院內自殺身亡，並在左手掌寫下遺書，控訴警察副督察巴德內（Gopal Badne）在5個月內性侵她4次，且持續施加身心虐待，迫使她走上絕路。

館長性侵小學女童！「逼戴眼罩」猥褻偷拍

館長性侵小學女童！「逼戴眼罩」猥褻偷拍

搭火車險遭性侵　她遭噁男掐脖想硬上

搭火車險遭性侵　她遭噁男掐脖想硬上

提供免費美白牙齒體驗　男診療椅上性侵多女

提供免費美白牙齒體驗　男診療椅上性侵多女

性侵判無罪　法官：受害者不是處女

性侵判無罪　法官：受害者不是處女

邰智源被問「坤達閃兵」冷笑兩聲　意外演藝圈「怎麼會有產業鏈是這個」

邰智源被問「坤達閃兵」冷笑兩聲　意外演藝圈「怎麼會有產業鏈是這個」
Andy怒批：就是張家寧在攻擊我！　陳零九「遭控聯手抹黑」火速反擊

Andy怒批：就是張家寧在攻擊我！　陳零九「遭控聯手抹黑」火速反擊

潘若迪服役8年半「當兵是應盡義務」　盡所能照顧沈玉琳「只有他找得到保母」

潘若迪服役8年半「當兵是應盡義務」　盡所能照顧沈玉琳「只有他找得到保母」

客運內畫面曝光！司機怒吼「靠X」：要處理是不是　打到學生滿臉血

客運內畫面曝光！司機怒吼「靠X」：要處理是不是　打到學生滿臉血

當小孩照顧小小孩崩潰瞬間　暖哥見弟哭慌張跟著一起哭

當小孩照顧小小孩崩潰瞬間　暖哥見弟哭慌張跟著一起哭

