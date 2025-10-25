　
國際

遭警察性侵4次！　印度女醫「手心寫遺書」絕望輕生亡

▲▼ 。（圖／翻攝自NDTV）

▲ 女醫指控警官性侵，在手心寫下遺書 。（圖／翻攝自NDTV）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度馬哈拉施特拉邦一名女醫師23日晚間在薩塔拉（Satara）一間地區醫院內自殺身亡，並在左手掌寫下遺書，控訴警察副督察巴德內（Gopal Badne）在5個月內性侵她4次，且持續施加身心虐待，迫使她走上絕路。

NDTV報導，這起悲劇24日在該邦掀起政治風暴，死者生前在帕爾坦分區醫院擔任醫療官，早在6月19日便曾向副警察局長提出申訴信，點名包括巴德內在內的3名警官騷擾她，令她承受極大壓力，要求調查這起嚴重事件，並對涉案警官採取適當行動。

但這封信石沉大海，直到她輕生後相關單位才緊急回應。首席部長法德納維斯（Devendra Fadnavis）下令將涉案警官巴德內停職，並成立專案小組追捕另一名在逃嫌犯。

當地國大黨領袖瓦德蒂瓦爾（Vijay Namdevrao Wadettiwar）痛批政府，「當保護者變成掠奪者！警察的職責是保護民眾，但若他們自己剝削女醫師，該如何伸張正義？」

執政聯盟之一的印度人民黨承諾徹查此案，邦婦女委員會主席瓦格（Chitra Wagh）表示，已指示調查為何女醫師先前申訴卻未獲協助，將對犯嫌採取最嚴厲行動。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

10/24 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

印度女醫師自殺警察性侵

