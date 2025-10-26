人妻揪酒局遭下藥性侵「起床內褲不見」！全身起疹嚇壞衝醫院

▲台中市一名人妻離家出走，約朋友到日租套房飲酒，沒想到遭下藥性侵。（示意圖／記者黃克翔攝）



記者柯振中／綜合報導

台中市一名人妻小美（化名）在日租套房居住，並且約了朋友到場飲酒、聊天，怎料酒後竟遭張姓國中同學下藥性侵，還因此全身起了疹子，氣得報警處理。張男被判刑8年後提出上訴，不過被台中高分院駁回，全案仍可上訴。

根據判決書內容，小美2023年9月間與丈夫發生爭執，一氣之下選擇離家出走，前往台中某處日租套房居住。安頓下來以後，她便邀請朋友A來房內飲酒、聊天，張姓國中同學得知有酒局，也帶著酒水前往赴約。

3人一路聊天至凌晨，接著便下樓到超商購買飲料、消夜。採買完以後，朋友A先行離去，張男則是以「要回房間拿背包」為由，與小美一同返回套房，並且趁著小美不注意，偷偷讓小美服下第三級毒品FM2。

等到藥效發作以後，張男見小美陷入昏睡，當即露出真面目，動手性侵逞慾。在張男逞慾的過程中，小美一度清醒，雖然知道自己正在遭到性侵，但實在無力反抗，只能開口詢問「有沒有結紮」，接著便又暈了過去，連侵犯何時結束、張男何時離開的都不曉得。

隔天起床時，小美發現下半身的衣物、貼身衣物都已消失，且整個人昏昏沉沉，身上還長滿了疹子，還伴有高燒不退的症狀，嚇得趕緊到醫院就醫，並向醫護人員告知「好像被人下藥性侵」。

全案曝光以後，張男則辯稱，確實有跟小美發生性行為，不過小美全程意識清醒，甚至發生關係以後，他還應小美的要求，到樓下超商購買指定口味的飯糰。

至於驗出藥物反應的部分，張男則說，案發前2周得知小美睡眠困難，因此有提供助眠藥物，不曉得這些藥物是否就是FM2，也不知道案發當天小美是否有服用。且小美第一時間拒絕採樣，無法排除是小美基於某種動機涉入藥物後，才又回到醫院檢驗。

對於張男的說法，台中地院法官不予採信，審理後依照藥劑犯強制性交罪，判處8年有期徒刑。張男對於判決感到不服，提出了上訴，台中高分院法官認為，原審認事用法均無違誤，量刑也屬妥適，並沒有過重、失輕等情況發生，最終駁回上訴，全案仍可上訴。