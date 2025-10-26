　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

人妻揪酒局遭下藥性侵「起床內褲不見」！全身起疹嚇壞衝醫院

性侵,撿屍,強暴,迷姦（圖／記者黃克翔攝）

▲台中市一名人妻離家出走，約朋友到日租套房飲酒，沒想到遭下藥性侵。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者柯振中／綜合報導

台中市一名人妻小美（化名）在日租套房居住，並且約了朋友到場飲酒、聊天，怎料酒後竟遭張姓國中同學下藥性侵，還因此全身起了疹子，氣得報警處理。張男被判刑8年後提出上訴，不過被台中高分院駁回，全案仍可上訴。

根據判決書內容，小美2023年9月間與丈夫發生爭執，一氣之下選擇離家出走，前往台中某處日租套房居住。安頓下來以後，她便邀請朋友A來房內飲酒、聊天，張姓國中同學得知有酒局，也帶著酒水前往赴約。

3人一路聊天至凌晨，接著便下樓到超商購買飲料、消夜。採買完以後，朋友A先行離去，張男則是以「要回房間拿背包」為由，與小美一同返回套房，並且趁著小美不注意，偷偷讓小美服下第三級毒品FM2。

等到藥效發作以後，張男見小美陷入昏睡，當即露出真面目，動手性侵逞慾。在張男逞慾的過程中，小美一度清醒，雖然知道自己正在遭到性侵，但實在無力反抗，只能開口詢問「有沒有結紮」，接著便又暈了過去，連侵犯何時結束、張男何時離開的都不曉得。

▲▼示意圖,社會,暴力,家暴,成人,性侵,女孩,手,床,絕望,悲,猥褻,傷害,流血,叔叔,私慾,崩潰。（示意圖／123RF）

▲台中市一名人妻離家出走，約朋友到日租套房飲酒，沒想到遭下藥性侵。（示意圖／123RF）

隔天起床時，小美發現下半身的衣物、貼身衣物都已消失，且整個人昏昏沉沉，身上還長滿了疹子，還伴有高燒不退的症狀，嚇得趕緊到醫院就醫，並向醫護人員告知「好像被人下藥性侵」。

全案曝光以後，張男則辯稱，確實有跟小美發生性行為，不過小美全程意識清醒，甚至發生關係以後，他還應小美的要求，到樓下超商購買指定口味的飯糰。

至於驗出藥物反應的部分，張男則說，案發前2周得知小美睡眠困難，因此有提供助眠藥物，不曉得這些藥物是否就是FM2，也不知道案發當天小美是否有服用。且小美第一時間拒絕採樣，無法排除是小美基於某種動機涉入藥物後，才又回到醫院檢驗。

對於張男的說法，台中地院法官不予採信，審理後依照藥劑犯強制性交罪，判處8年有期徒刑。張男對於判決感到不服，提出了上訴，台中高分院法官認為，原審認事用法均無違誤，量刑也屬妥適，並沒有過重、失輕等情況發生，最終駁回上訴，全案仍可上訴。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
325 1 1310 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
山豬過世1年半！「寄結婚紅包給逸祥」暖哭網友

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

人妻揪酒局遭下藥性侵「起床內褲不見」！全身起疹嚇壞衝醫院

新竹香山區幼兒園爆虐童！孩子回家多處瘀青傷痕　2教保人員停職

陸軍「勇虎」戰車突噴零件！害6名騎士閃不過慘摔　1人骨折

豪宅裡抱小女友「交纏陳屍」　9億CEO爸爸是粉盒大王

信義豪宅詭異雙屍！25歲女口鼻沾白色粉末　高大成研判可能死因

快訊／豬瘟場王姓獸醫竟無照疑誤診　台中農業局發文檢方調查

燕子口堰塞湖引流奏效！水位每小時降3公分　隧道溢水退縮仍管制

快訊／台北世貿展覽館驚傳墜樓　14歲少年當場死亡

豪宅雙屍相驗結果曝！25歲女「口鼻沾白色粉末」　家屬悲痛離開

22歲男開福斯GTI台3逆衝險害命　19歲騎士被撞噴幸運逃死劫

破壞王？抽油煙機突打不開　調皮傭人：老闆有錢換新的

薔薔柬埔寨探監晚安小雞..他認已學乖　親曝牢獄生活「太囂張」第一天就被打

萬聖節扮殭屍搭手扶梯！　業務不熟練差點摔倒ＸＤ

北市信義區豪宅雙屍命案相驗　男女雙方家屬悲抵殯儀館

死亡車禍畫面曝！台中奧迪女駕駛闖紅燈　騎士遭撞噴飛10多公尺

史上首次！媽祖坐鎮台灣大賽為猿加持　球迷驚見一巧合「是有的」

台南豬農違規載運豬隻被抓包！黃偉哲怒斥：再守不住就連滾帶爬

川普見證泰柬和平協議！　泰總理親口諾：立即釋放18柬士兵

北市電動公車開到冒煙！司機+10乘客立即疏散　合力開噴滅火

51歲男擁嫩女友爽開毒趴！醒來見她全身冰涼沒呼吸...送醫仍斷魂

人妻揪酒局遭下藥性侵「起床內褲不見」！全身起疹嚇壞衝醫院

新竹香山區幼兒園爆虐童！孩子回家多處瘀青傷痕　2教保人員停職

陸軍「勇虎」戰車突噴零件！害6名騎士閃不過慘摔　1人骨折

豪宅裡抱小女友「交纏陳屍」　9億CEO爸爸是粉盒大王

信義豪宅詭異雙屍！25歲女口鼻沾白色粉末　高大成研判可能死因

快訊／豬瘟場王姓獸醫竟無照疑誤診　台中農業局發文檢方調查

燕子口堰塞湖引流奏效！水位每小時降3公分　隧道溢水退縮仍管制

快訊／台北世貿展覽館驚傳墜樓　14歲少年當場死亡

豪宅雙屍相驗結果曝！25歲女「口鼻沾白色粉末」　家屬悲痛離開

22歲男開福斯GTI台3逆衝險害命　19歲騎士被撞噴幸運逃死劫

黑琵飛翔、住警器守護！　南消結合保育季宣導居家防火意識

中美貿易戰降溫！美財長：中國延後稀土管制、美不再課100%關稅

高雄廟會「瘋狂鞭炮」整街燒濃煙　居民打爆電話：沒政府了嗎

美周記／超高顏值必收！SABON、MFK聖誕香氛禮盒大集合

大全聯刷卡1類好康沒了　4銀行明年起不提供消費回饋

《寶可夢傳說Z-A》首周賣580萬套　未超系列巔峰、仍是大成功

超Chill新玩法！全家大小、年輕人都愛海洋光譜號

升級你的海上假期！在海洋光譜號品味美食、體驗頂奢享受

挑戰無極限！海洋光譜號高科技娛樂攻略

黃國倫.寇乃馨「守貞前輩」　誇讚逸祥「迎接難忘一刻」

社會熱門新聞

信義豪宅詭異雙屍　高大成研判可能死因

抱女友交纏陳屍　9億CEO父是粉盒大王

信義雙屍「交纏姿」陳屍客廳！37歲男是9億資本額CEO

人妻揪酒局遭下藥性侵！起床內褲不見了

竹市某幼兒園爆虐童　2教保員停職

豪宅雙屍相驗結果曝！25歲女「口鼻沾白色粉末」

9億CEO抱女友陳屍豪宅　公立常春藤學霸背景曝　

燕子口堰塞湖引流奏效　隧道溢水退縮仍管制

快訊／台北世貿展覽館驚傳墜樓　少年當場死亡

即／豬瘟場王姓獸醫無照疑誤診　農業局發文檢方調查

陸軍勇虎戰車零件掉　害6人摔車1人骨折

疑旅遊自撞釀悲劇　3月大女嬰送醫不治

信義區豪宅傳雙屍案！死者驚人背景曝

酒客砸小費約砲遭拒　竟拖酒店妹性侵

更多熱門

相關新聞

豬瘟究責！議員揭「空白4個月」稽查紀錄

豬瘟究責！議員揭「空白4個月」稽查紀錄

台中市爆發非洲豬瘟後究責聲浪四起！市議員江肇國在臉書抨擊，指控爆發疫情的養豬場，其廚餘蒸煮上傳紀錄長達4個月嚴重異常甚至歸零，台中市環保局卻未依規定稽查，質疑市府「不查、不罰、不管」的消極態度，是導致病毒有機可乘的元兇。對此，環保局長陳宏益回應，業者未上傳並無罰則，且5月、7月現場稽查均合格，且老農上傳網路有困難，市府也有致電提醒。

救完人趕送餐！外送員違規挨罰：下次還會救

救完人趕送餐！外送員違規挨罰：下次還會救

台中購物節首抽+萬聖節活動　西屯產婦喜中馬尼拉機票

台中購物節首抽+萬聖節活動　西屯產婦喜中馬尼拉機票

即／豬瘟場王姓獸醫無照疑誤診　農業局發文檢方調查

即／豬瘟場王姓獸醫無照疑誤診　農業局發文檢方調查

台中豬瘟場未每日上傳廚餘蒸煮紀錄　彭啓明：不符合規範

台中豬瘟場未每日上傳廚餘蒸煮紀錄　彭啓明：不符合規範

關鍵字：

性侵台中友人上訴FM2

讀者迴響

熱門新聞

山豬過世1年半「寄結婚紅包給逸祥」PO文暖哭網

信義豪宅詭異雙屍　高大成研判可能死因

救完人趕送餐！外送員違規挨罰：下次還會救

6種生活常見物質確定會致癌！醫示警

即／大雨特報又來！6縣市最新警戒

比打針還天然！營養師超推「平價瘦瘦菜」

抱女友交纏陳屍　9億CEO父是粉盒大王

1外套曾是「台人標配」！他一查被價格震驚

信義雙屍「交纏姿」陳屍客廳！37歲男是9億資本額CEO

林聰明泡麵下殺5折！他見貨架滿滿不解　網點出關鍵

中國衛星太空俯瞰台灣！台北、竹科全入鏡

台股連假結束迎補漲　聚焦「這族群」領軍上攻

陳志強「叫曾智希跟車子道歉」！

人妻揪酒局遭下藥性侵！起床內褲不見了

周二3地防局部大雨　周五更強東北季風「低溫下探19度」

更多

最夯影音

更多
破壞王？抽油煙機突打不開　調皮傭人：老闆有錢換新的

破壞王？抽油煙機突打不開　調皮傭人：老闆有錢換新的
薔薔柬埔寨探監晚安小雞..他認已學乖　親曝牢獄生活「太囂張」第一天就被打

薔薔柬埔寨探監晚安小雞..他認已學乖　親曝牢獄生活「太囂張」第一天就被打

萬聖節扮殭屍搭手扶梯！　業務不熟練差點摔倒ＸＤ

萬聖節扮殭屍搭手扶梯！　業務不熟練差點摔倒ＸＤ

北市信義區豪宅雙屍命案相驗　男女雙方家屬悲抵殯儀館

北市信義區豪宅雙屍命案相驗　男女雙方家屬悲抵殯儀館

死亡車禍畫面曝！台中奧迪女駕駛闖紅燈　騎士遭撞噴飛10多公尺

死亡車禍畫面曝！台中奧迪女駕駛闖紅燈　騎士遭撞噴飛10多公尺

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面