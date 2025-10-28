　
社會 社會焦點 保障人權

宮鬥被解雇！　前主播怒告TVBS求償百萬

圖、文／CTWANT

2022年TVBS新聞台爆出3名女主播聯手欺負主播古彩彥，遭控霸凌者的張靖玲也被調職為資深文字記者，事後因曠職遭解雇。張靖玲希望恢復原職對TVBS提告，但一、二審均敗訴，如今她不僅上訴三審，更對TVBS提告民事損害求償100萬元。然而，當時古彩彥控訴3名主播對其霸凌，但古彩彥本身卻疑似也有相同行徑，卻遭T台包庇，至今穩坐主播台。

張靖玲今年7月向士林地院提告求償，要求聯利媒體（TVBS）賠償其損失100萬元。（圖／本刊記者）

▲張靖玲今年7月向士林地院提告求償，要求聯利媒體（TVBS）賠償其損失100萬元。（圖／CTWANT提供，下同）

張靖玲認為解雇已侵害她的工作權，2023年提告聯利媒體股份有限公司（下稱聯利媒體），希望恢復原職位，案經一審、二審均敗訴。目前張靖玲除將案件上訴至最高法院外，更於今年（2025）7月另向士林地院提出民事告訴，要求聯利媒體賠償其損失100萬元。

 10月21日為張靖玲和聯利媒體新一輪訴訟戰的第2次開庭，TVBS高層皆出席旁聽。（圖／本刊記者）

▲10月21日為張靖玲和聯利媒體新一輪訴訟戰的第2次開庭，TVBS高層皆出席旁聽。

10月21日為張靖玲和聯利媒體新一輪訴訟戰的第2次開庭，庭上張女主張直到最後一刻，她才知悉自己為懲戒性調職，但公司的懲戒性調職並不符合程序規定，另外她也主張當初古彩彥所提供的影片經過後製，證據有瑕疵。

士院審判長林銘宏則詢問張靖玲，若知悉調職為懲戒性調職，是否就不會拒絕調動，張女表示，若知悉的話將會依照合理程序採取救濟。林銘宏則進一步追問，若依工作規則進行，張女所採取的行動是否包括拒絕調動。張女則回覆，若經充份調查，且讓其知悉報告內容，將會遵循工作應遵循事項。審判長林銘宏也諭知下次開庭將會是結辯。

整起事件源於2022年5月，TVBS主播古彩彥透過在座位上的針孔攝影機踢爆自己遭到3名主播霸凌，事後主播游皓婷、黃斐瑜承認霸凌，前者繼續留任，後者調至財經台擔任主持人；張靖玲則被調職為資深文字記者，後續聯利媒體以她同年5至9月間未提供文字記者勞務為由，將她記滿9大過解雇。據了解，張靖玲對聯利媒體調查此霸凌案的過程非常不服，除認為調查過程有失公允過度偏袒古彩彥外，張靖玲更認為她的調職程序並未按照程序規定進行。

古彩彥在公司的桌上電腦疑似24小時不關機，且螢幕保護程式PO上符咒。（圖／讀者提供）

▲古彩彥在公司的桌上電腦疑似24小時不關機，且螢幕保護程式PO上符咒。

本刊獨家掌握TVBS內部針對「宮鬥事件」第2次人資約談錄音檔，約談人員包括時任新聞部副總詹怡宜、人資、法務以及主播黃斐瑜、張靖玲。根據錄音檔，可以了解到古彩彥以「被霸凌者」身分控訴3名主播未經同意觸碰她的水晶、將工作電腦關機，往紙袋倒入不明液體等。根據黃、張於錄音檔內的說法來看，古彩彥不僅將私人用品擺在公共空間、更是亂折他人桌上植物、甚至背後散播主播秦綾謙壞話，用風水說造成同仁間的對立。

不過即使同仁提供LINE截圖佐證，但T台調查小組卻疑似忽視相關指控，最終僅針對古彩彥的指控展開調查，如今她也依舊坐穩主播台，而張靖玲則失去工作年長達3年。

本刊致電TVBS公關部門，對方表示目前內部還在了解相關情形，無法做出回應。

