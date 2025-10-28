豬場染非洲豬瘟爆「無照問診」！農業部出手：最高罰50萬

▲台中傳出非洲豬瘟案例，現竟傳出第一時間到場診斷的獸醫竟無執照。（圖／台中市政府提供）

記者閔文昱／綜合報導

台中市梧棲區養豬場日前確診非洲豬瘟，疫調過程卻爆出「電話問診」與「無照獸醫」爭議。農業部今（27）日表示，該場飼主最初諮詢的王姓獸醫僅具「獸醫佐」資格，屬於動物用藥公司人員，依法可販售藥物，但無獸醫執業執照，不得開立診斷書或處方，若查證確實執行獸醫業務，將依《獸醫師法》處10萬至50萬元罰鍰。

據了解，當時豬場出現豬隻流鼻血等異常症狀，飼主陳姓豬農憑30多年養豬經驗判斷病情，並自行施打2、3年前購入的疫苗，僅透過電話向王姓獸醫佐詢問意見。由於該名獸醫未親自到場、也未具執照，外界質疑恐存在「誤診延誤防疫」情事。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲農業部防檢署組長林念農。（圖／記者陳家祥攝）

台中市農業局指出，王姓獸醫僅具獸醫佐證書，依法不得進行臨床診療、填發診斷書或開藥。對於是否違反《動物傳染病防治條例》或造成疫情擴散，市府已將相關資料送交檢調協助查察。

農業部動植物防疫檢疫署動物防疫組長林念農強調，診斷與用藥必須由具執照的獸醫師親自執行，若僅以電話問診或未實際到場診斷，無論是否具執照，都可能面臨罰則，呼籲疫情期間畜牧業者應依規定通報專業獸醫，以免延誤防疫、擴大損失。