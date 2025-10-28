　
    • 　
>
豬場染非洲豬瘟爆「無照問診」！農業部出手：最高罰50萬

▲養豬場,撲殺,台中,梧棲。（圖／台中市政府提供）

▲台中傳出非洲豬瘟案例，現竟傳出第一時間到場診斷的獸醫竟無執照。（圖／台中市政府提供）

記者閔文昱／綜合報導

台中市梧棲區養豬場日前確診非洲豬瘟，疫調過程卻爆出「電話問診」與「無照獸醫」爭議。農業部今（27）日表示，該場飼主最初諮詢的王姓獸醫僅具「獸醫佐」資格，屬於動物用藥公司人員，依法可販售藥物，但無獸醫執業執照，不得開立診斷書或處方，若查證確實執行獸醫業務，將依《獸醫師法》處10萬至50萬元罰鍰。

據了解，當時豬場出現豬隻流鼻血等異常症狀，飼主陳姓豬農憑30多年養豬經驗判斷病情，並自行施打2、3年前購入的疫苗，僅透過電話向王姓獸醫佐詢問意見。由於該名獸醫未親自到場、也未具執照，外界質疑恐存在「誤診延誤防疫」情事。

▲▼農業部防檢署組長林念農出席行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲農業部防檢署組長林念農。（圖／記者陳家祥攝）

台中市農業局指出，王姓獸醫僅具獸醫佐證書，依法不得進行臨床診療、填發診斷書或開藥。對於是否違反《動物傳染病防治條例》或造成疫情擴散，市府已將相關資料送交檢調協助查察。

農業部動植物防疫檢疫署動物防疫組長林念農強調，診斷與用藥必須由具執照的獸醫師親自執行，若僅以電話問診或未實際到場診斷，無論是否具執照，都可能面臨罰則，呼籲疫情期間畜牧業者應依規定通報專業獸醫，以免延誤防疫、擴大損失。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

相關新聞

高雄市衛生局日前認定嘉里大榮物流在運送疑似感染非洲豬瘟的肉品時，延遲提供貨車位置與運送清單，認定其規避、妨礙稽查，依《食品安全衛生管理法》第47條第11款，開罰最高額新台幣300萬元，並勒令高雄大發營業所停業一週，同時將案件移送地檢署偵辦。對此，嘉里大榮今（27日）也做出回應了。

關鍵字：

非洲豬瘟台中市獸醫疫情豬場

讀者迴響

