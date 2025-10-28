　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

防豬瘟疫情！花蓮國中小午餐全面禁豬　25間校園均符規定

▲▼花蓮縣府派員全面稽查25間國中小學校午餐供餐廚房，皆無使用豬肉食材，符合暫緩使用規定。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼花蓮縣府派員全面稽查25間國中小學校午餐供餐廚房，皆無使用豬肉食材，符合暫緩使用規定。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

因應非洲豬瘟疫情，花蓮縣政府要求學校午餐團膳廠商暫緩使用豬肉食材2週，縣府10月27日上午派員全面稽查25間國中小學校午餐供餐廚房，經查餐食內容皆無使用豬肉食材，符合暫緩使用規定，將有效阻絕非洲豬瘟進入校園，保障花蓮師生食的安全。

非洲豬瘟病毒對豬隻具高度傳染性，此病毒非人畜共通傳染病，不會傳染給人，但為確保校園飲食安全，花蓮縣政府已全面加強防疫宣導並要求午餐團膳廠商調整菜單，以其他替代蛋白質食材，如雞肉、蛋、魚類及植物性蛋白食材等，持續為學生提供足夠的營養。

▲▼花蓮縣府派員全面稽查25間國中小學校午餐供餐廚房，皆無使用豬肉食材，符合暫緩使用規定。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣長徐榛蔚表示，平時就對食材嚴格控管，對於有問題的產品立即處理，嚴格把關食材安全，確保師生健康。花蓮縣學校午餐業者均依學校午餐契約規定，每日需至教育部指定之「校園食材登錄平台2.0」確實完成食材原料、品名及供應商等資訊登錄，以確保食材來源透明、可追溯，提供各界及家長隨時查看。

守護學生的健康一直是花蓮縣政府首要關切的目標，因應非洲豬瘟疫情，花蓮縣學校午餐已進行菜單食材替代調整，以維護午餐品質與安全及確保學生營養需求。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
439 2 3435 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台股新增「2千金」！　兩檔刷新歷史天價
快訊／台中某校高中生3樓墜落　口鼻出血搶救
快訊／4縣市大雨特報　下到深夜
成功高中大停電！　緊急改遠距上課
快訊／記憶體股帶量衝！　2檔亮燈漲停
快訊／大谷翔平再敲長打！　道奇4：4扳平戰局
快訊／大陸公安對沈伯洋立案偵查！
快訊／超哥狠揍Toyz　最終判決出爐
台日鮮奶美味PK！　22款盲測研究出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

印尼台商之光暨教育公益推手　暨大頒授李謀誠名譽管理學博士學位

防豬瘟疫情！花蓮國中小午餐全面禁豬　25間校園均符規定

青年安心學習免煩惱　雲嘉南分署職前訓練獎勵助轉職成功

桃園「智慧計畫」挨批整合不力　議員籲「智發會」加把勁

桃園捷運綠線GC03標被爆工程缺失　互助營造：不實報導

雲林國際農機暨資材展落幕　參觀人次與交易金額雙創佳績！

無腳本真實上演！雲林「海洋污染複合演練」風浪中實戰應變

名間鄉擬建垃圾焚化爐　許淑華：回饋金每年1億交鄉公所

勞工領袖大學菁英班開訓！　近百名勞工齊聚成大進修

分數不再唯一！常春藤高中引導學生展現「看不見的能力」

新北身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車…全車乘客感動

川普抵達皇居　日本德仁天皇握手迎接！

舒淇執導《女孩》虧馮德倫「你不懂啦」　邱澤被問許瑋甯懷孕時間點：大家都柯南

阿信遭酸「給後輩太多資源」：責罵更多　解釋開濾鏡原因「恁爸年紀大了」！XD

議長張峻狠踹傅崐萁桌　光復鄉災民不滿開會被擋：我們是賤民嗎

台中豬瘟案情大逆轉！獸醫、獸醫佐都沒去　「電話問診」內幕曝

李光洙.金宇彬墨西哥菜吃到沒靈魂　都敬秀再排「塔可餅」挨打了XD

潛水遇海龜主動靠近啃頭　原來是頭髮誤認成海草XD

桃猿9比7逆轉兄弟！　作客洲際拋酒紅色彩帶

湘荷太喜歡跟多慧姐姐玩　分別時委屈噘嘴：我捨不得

印尼台商之光暨教育公益推手　暨大頒授李謀誠名譽管理學博士學位

防豬瘟疫情！花蓮國中小午餐全面禁豬　25間校園均符規定

青年安心學習免煩惱　雲嘉南分署職前訓練獎勵助轉職成功

桃園「智慧計畫」挨批整合不力　議員籲「智發會」加把勁

桃園捷運綠線GC03標被爆工程缺失　互助營造：不實報導

雲林國際農機暨資材展落幕　參觀人次與交易金額雙創佳績！

無腳本真實上演！雲林「海洋污染複合演練」風浪中實戰應變

名間鄉擬建垃圾焚化爐　許淑華：回饋金每年1億交鄉公所

勞工領袖大學菁英班開訓！　近百名勞工齊聚成大進修

分數不再唯一！常春藤高中引導學生展現「看不見的能力」

蕭美琴：台灣戰貓精神具備靈活務實　貓被逼到牆角也會反擊

「地球村」分校無預警倒閉！他「14萬課程泡湯」　跑3次都撲空

不是怕優先席糾紛！北捷車廂「椅子立柱不見」　新措施一票讚

于朦朧12年好友遭點名是共犯！被挖曾與范世錡組團　他心寒怒發聲

勾人妻車上親熱！小王慘被膠帶凌虐...死前終認錯　綠夫輕判5年

王毅與盧比歐通話　學者：川習會或達成「階段性解決方案」

黑豹旗／北部雨勢攪局！重新、中山棒球場今日賽事確定延期

快訊／台中某校高中生3樓墜地　口鼻出血骨折緊急送醫

38歲女星懷孕了！結婚下月秒做人成功　老公IG全是放閃照

遭中國公安立案偵查涉嫌分裂國家　沈伯洋沒在怕：想用治外法權威嚇

【感動全車】身障婦雨中爬行搭公車 超暖司機抱她上下車

地方熱門新聞

重建座談會未被通知　花蓮縣長怒闖會場踢桌

勞工領袖大學菁英班開訓！近百名勞工齊聚成大進修

常春藤高中引導學生展現「看不見的能力」

桃園捷運綠線GC03標被爆工程缺失

桃園智慧計畫挨批整合不力　籲智發會加把勁

屏東男術後滲血口吐鮮血　警火速送醫

雲林國際農機暨資材展　交易金額創佳績

名間鄉擬建垃圾焚化爐　許淑華：回饋金每年1億交鄉公所

無腳本真實上演！雲林「海洋污染複合演練」風浪中實戰應變

廟會放炮整街燒　居民氣炸：沒政府了嗎

中原大學建築系成立「昭揚實驗室」

青年安心學習免煩惱雲嘉南分署職前訓練獎勵助轉職成功

花蓮國中小午餐全面禁豬　稽查25間校園符規定

台南市召開食安會議　強化後市場及餐桌端管理

更多熱門

相關新聞

防豬價崩盤正研擬調節穩定機制　陳駿季喊話台中速補疫調

防豬價崩盤正研擬調節穩定機制　陳駿季喊話台中速補疫調

台中市梧棲區一處養豬場爆發非洲豬瘟，行政院22日宣布禁運、禁宰，26日宣布再延長10天。彰化縣養豬協會理事長陳筆輝表示，豬農們將「共體時艱」，但也呼籲政府正視產業壓力，並在解封後提供完善配套，避免豬價崩盤，危及全台近2千億的畜牧產業鏈。對此，農業部長陳駿季今（28日）表示，已和養豬協會、冷凍公會商討有序的市場交易機制以穩定物價。而針對疫調進度，他再度向台中市政府喊話，盼盡快提供需補強的資料，以利中央釐清感染源頭。

豬場染非洲豬瘟爆無照問診！恐罰50萬

豬場染非洲豬瘟爆無照問診！恐罰50萬

疑運染疫豬肉遭罰300萬　嘉里大榮回應了

疑運染疫豬肉遭罰300萬　嘉里大榮回應了

全台5千多養豬場無異常！農業部第二輪措施4方向啟動

全台5千多養豬場無異常！農業部第二輪措施4方向啟動

加強查驗還敢闖！海關3天共攔6.7公斤豬肉製品　來自中港越

加強查驗還敢闖！海關3天共攔6.7公斤豬肉製品　來自中港越

關鍵字：

非洲豬瘟疫情國中小午餐禁豬校園規定

讀者迴響

熱門新聞

快訊／桃猿封王！7-11突宣布多品項限時優惠　內容一次看

天母「S型水蛇腰」　還沒榨乾老闆就被抓

邱議瑩搧羅智強耳光！　法官「掌摑前科」判決出爐

《影后》女星爆難搞5事蹟！

父教孩跳水「頸椎斷裂亡」　7歲女兒目睹全程

丫頭退股手搖「不要對我尖叫」2年還沒拿到錢

獨／知名連鎖甜品執行長涉詐百萬遭起訴！

怪物梅麗莎爆發　牙買加大規模強制疏散

一覺醒來濕又冷！大雨特報再發

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

KK園區大崩逃！上千人「跳河求生」畫面瘋傳

下波更強變冷　溜滑梯降溫探18°C

玉山金晚間發布重訊！

即／現場狀況曝！18歲女高捷落軌被撞死

平野惠一賽後完整20分鐘問答！

更多

最夯影音

更多
新北身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車…全車乘客感動

新北身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車…全車乘客感動
川普抵達皇居　日本德仁天皇握手迎接！

川普抵達皇居　日本德仁天皇握手迎接！

舒淇執導《女孩》虧馮德倫「你不懂啦」　邱澤被問許瑋甯懷孕時間點：大家都柯南

舒淇執導《女孩》虧馮德倫「你不懂啦」　邱澤被問許瑋甯懷孕時間點：大家都柯南

阿信遭酸「給後輩太多資源」：責罵更多　解釋開濾鏡原因「恁爸年紀大了」！XD

阿信遭酸「給後輩太多資源」：責罵更多　解釋開濾鏡原因「恁爸年紀大了」！XD

議長張峻狠踹傅崐萁桌　光復鄉災民不滿開會被擋：我們是賤民嗎

議長張峻狠踹傅崐萁桌　光復鄉災民不滿開會被擋：我們是賤民嗎

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面