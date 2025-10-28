　
政治

防豬價崩盤正研擬調節穩定機制　陳駿季喊話台中速補疫調

▲▼農業部長陳駿季。（圖／記者詹詠淇攝）

▲農業部長陳駿季。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

台中市梧棲區一處養豬場爆發非洲豬瘟，行政院22日宣布禁運、禁宰，26日宣布再延長10天。彰化縣養豬協會理事長陳筆輝表示，豬農們將「共體時艱」，但也呼籲政府正視產業壓力，並在解封後提供完善配套，避免豬價崩盤，危及全台近2千億的畜牧產業鏈。對此，農業部長陳駿季今（28日）表示，已和養豬協會、冷凍公會商討有序的市場交易機制以穩定物價。而針對疫調進度，他再度向台中市政府喊話，盼盡快提供需補強的資料，以利中央釐清感染源頭。

行政院長卓榮泰今（28日）率內閣成員赴立法院施政報告並備詢，農業部長陳駿季會前受訪被問到禁運期滿後，豬價平衡一事，陳駿季表示，現在最重要的目標就是防疫，防疫過程中針對全國豬隻禁運禁宰以及禁止出入養豬，最主要目的就是希望將可能的傳播鏈截斷。

陳駿季認為，若後續順利，沒有再查到任何相關案例，也透過專家會議確認，全國養豬場非常乾淨時，「我們就會考慮解禁」。解禁初期，可能因為現在很多豬隻都沒有上市，可能會造成養豬量多價跌的現象，但現在已經跟所有養豬協會、冷凍公會討論，怎樣在一開始時做有次序的市場交易，希望透過這樣的調節，維持相關物價。農業部也正研擬一個作為，目的就是確保未來解禁後這些豬價能夠維持平穩。

而針對非洲豬瘟案場先前未依照規定上傳廚餘蒸煮紀錄，陳駿季表示，在整個疫調過程中，最主要是釐清可能的來源，而可能的來源要透過疫調才有機會去了解，目前台中市所提供的疫調資訊，還有非常多必須釐清的事情。

陳駿季指出，這些必須釐清的事情，我們在中央應變中心或前進應變所的會議，都一再地要求台中市政府盡快把相關疫調需要補強、補充的部分盡快提供，才能夠釐清。

談及藍委要求負政治責任部分，陳駿季認為，防疫作為跟所有疫調作為都是為了釐清非洲豬瘟的可能來源，相關的責任釐清，絕對不是在疫調裡面要去呈現的。

每日新聞精選

10/27 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／台股新增「2千金」！　兩檔刷新歷史天價
快訊／台中某校高中生3樓墜落　口鼻出血搶救
快訊／4縣市大雨特報　下到深夜
成功高中大停電！　緊急改遠距上課
快訊／記憶體股帶量衝！　2檔亮燈漲停
快訊／大谷翔平再敲長打！　道奇4：4扳平戰局
快訊／大陸公安對沈伯洋立案偵查！
快訊／超哥狠揍Toyz　最終判決出爐
台日鮮奶美味PK！　22款盲測研究出爐

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

非洲豬瘟陳駿季豬價

