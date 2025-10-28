一覺醒來濕又冷！大雨特報再發　夾攻台灣「紫爆雨」4熱區出爐

▲東北季風再度增強，北台灣將迎明顯降雨 。（圖／中央氣象署，下同）

記者許力方／台北報導

要變天了！中央氣象署表示，東北季風再度增強，加上華南雲系移入，今天（28日）北台灣將迎來明顯降雨，宜蘭、大台北山區、基隆北海岸有「紫爆」豪大雨發生機率，中部以北、宜蘭天氣較涼。氣象專家認為，這波強降雨北北基宜花5地區容易下雨，「整體感受會很秋天」。

氣象署預報，今天（28日）受東北季風及華南雲系東移影響，桃園以北及東北部地區為有雨的天氣，其中基隆北海岸、大台北山區及東北部地區有局部大雨或豪雨發生機率，0時已針對北北基宜4縣市發布「大雨特報」，至於中部以北及東部地區有短暫雨，台南、東南部地區、恆春半島及高屏山區也有局部短暫雨。

【00:00大雨特報】

＊大雨：基隆北海岸、台北市山區、新北市山區、宜蘭縣山區

氣溫方面，中部以北及東北部地區整天體感濕涼，氣溫約20至26度，其他地區早晚偏涼，低溫約22度，高溫約26至31度。由於東北風偏強，氣象署持續發布「陸上強風特報」，台南以北、台東、恆春半島沿海空曠地區以及各離島，全台18縣市易有平均風6級以上或陣風8級以上的強風，沿海並有較大風浪。

民間氣象愛好「台灣颱風論壇」分析，受東北季風與豐沛水氣雙重影響，今天雙北、基隆、宜蘭、花蓮容易下雨，尤其宜蘭、台北東側、基隆北海岸及蘇花沿線有強降雨機會，請小心災害發生。西部其他地區也有零星飄雨機會，整體感受會很秋天。