快訊／今下最多！　4縣市大雨特報

▲今晨紅外線雲圖。



記者陳俊宏／台北報導

基北北宜大雨特報！中央氣象署預報員劉沛滕表示，今日水氣最多，基隆北海岸、宜蘭、大台北山區有局部大雨或豪雨，台南以北、東半部也有局部降雨。

大雨特報：基隆市、台北市、新北市、宜蘭縣

氣象署今天凌晨發布「大雨特報」，東北季風影響，今日基隆北海岸、大台北、宜蘭山區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨，連日降雨，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲。

▲▼最新觀測圖。

氣象署也持續發布「陸上強風特報」，東北風偏強，今晨至周三晚上，基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、宜蘭縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上，或陣風8級以上發生的機率。

劉沛滕接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天、周三東北季風影響，加上華南雲系東移，今日水氣最多，基隆北海岸、宜蘭、大台北山區有局部大雨或豪雨，台南以北、東半部也有局部降雨；周三降雨比今少一些，但還是滿多的，基隆北海岸、大台北山區、部分宜蘭地區有局部大雨機率，北部、東半部有局部降雨。

▲▼今雨區預報圖。



劉沛滕說，這波東北季風較低溫時間是落在今天清晨，部分地區有摸到20度，而其他大部分地區21-23度；周四東北季風減弱，氣溫相對回升，僅東半部有少部分降雨。

劉沛滕表示，周五東北季風增強，桃園以北、東半部有些降雨，這波可能影響到下周二、下周三，氣溫逐步下降，由於時序進入11月，低溫可能來到18-20度，但因時間較久，還有調整空間。