生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

下波冷空氣更強變冷　一張圖看「溜滑梯降溫」低探18°C

▲▼ 。（圖／NCDR、中央氣象署）

▲下波東北季風更強，低溫探1字頭 。（圖／NCDR）

記者許力方／台北報導

東北季風一波一波接力，中央氣象署指出，今天（28日）受東北季風加上華南雲系影響，北台灣迎來明顯降雨，尤其北北基宜有豪大雨發生機率，預估下一波東北季風更強，使得北東轉涼，低溫有機會下探1字頭，氣溫溜滑梯。

氣象署稍早預報，這波東北季風預估將為北北基宜帶來豪大雨，桃園、大台北平地為陰雨天氣，台南以北、花東地區及高屏山區為多雲、局部短暫雨，越往北走降雨機率越高，越往南走降雨越不明顯；中部以北、宜蘭偏涼。到了29日（周三）降雨漸緩，僅宜蘭仍有局部大雨。

▼氣溫溜滑梯，下波有感降溫。（圖／中央氣象署）

▲▼ 。（圖／NCDR、中央氣象署）

下一波變天預計在31日（周五），比較強的東北季風，使得北部及東北部天氣轉涼，其他地區早晚稍涼，桃園以北、東北部地區及竹苗山區有局部短暫雨，東部、東南部地區及恆春半島也有零星短暫雨。氣象署估北台灣在11月2日（周日）晚間至11月3日（下周一）清晨低溫可能降到20度以下，中南部則維持日夜溫差大。

天氣風險公司分析，這波較強東北季風與水氣使得北台灣、基隆北海岸及宜蘭出現明顯降雨，白天降雨範圍廣、雨勢較大，晚上雨勢漸減。桃竹苗及中部山區也有局部陣雨，花蓮降雨較明顯，台東有局部短暫雨。雲林以南影響較小，但山區午後仍可能有熱對流降雨，預估大台北宜蘭降剩約22至24度。

短暫回溫天氣回穩2天後，天氣風險公司指，31日至周末有另一波東北季風南下，伴隨短波槽通過，水氣再增多、冷空氣轉強，北部與東北部降雨再起，且北東氣溫下降、轉涼，高溫僅21至23度，夜晚低溫約18至20度，秋意明顯，中南部仍以多雲為主，白天氣溫高、夜晚偏涼，持續維持日夜溫差大的型態。

10/25 全台詐欺最新數據

