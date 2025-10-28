不斷更新／普發萬元用在這！雙11購物節3C、電競周邊優惠全攻略

記者蘇晟彥／綜合報導

迎戰雙11，各大廠牌都趁著年度最大檔祭出最優惠折扣，再加上近期將普發一萬現金，是時候入手各種生活用品、3C家電迎接新的一年，《ETtoday新聞雲》彙整各大手機、3C廠牌折扣，讓大家一次掏到好寶，搶下最便宜的優惠！

台灣三星宣布串聯線上三星商城與線下三星智慧館，推出「Samsung Week雙11購物節」（註一），眾多寵粉限時好康接力登場，讓星粉以超值優惠入手夢幻新機與智慧家電

【折扣1起享】於三星商城購買Galaxy S24 Ultra「演唱會神機」最低只要6折，以及指定平板滿萬現折NT$1,111、充電配件快閃最低3.5折；指定智慧顯示器現省NT$ 3,000，再送好禮即享券 NT$3,000。三星智慧館買指定商品獨家加碼送最高NT$4,000優惠金，無痛升級生態圈！

【回饋1把抓】三星商城Galaxy Z系列旗艦摺疊購機回饋最高超過NT$16,000、Galaxy S25旗艦系列回饋最高超過NT$15,000；購買指定智慧顯示器、洗衣機享Samsung Rewards最高回饋11%。三星智慧館則祭出以Line Pay綁定富邦J卡付款，全館消費滿額送 500 LINE POINTS，指定機型再加碼滿額最高5%回饋，買越多賺越多，趕快手刀下單。

【好禮1手拿】於三星商城購買Bespoke AI™智慧滾筒洗衣機即贈M5移動式智慧聯網螢幕； The Premiere 5超短焦雷射智慧投影機送好禮即享券NT$8,000；購指定智慧顯示器送 Music Frame，為居家空間增添品味與格調。

三星雙11活動官網：https://www.samsung.com/tw/offer/galaxy-online-advantage/

為迎接年度最大購物盛事，小米宣布「小米雙 11」將於 10 月 31 日至 11 月 17 日盛大開跑！今年適逢普發一萬現金熱潮，小米特別推出選物攻略，精選多款智慧家電與人氣商品，讓用戶以萬元預算輕鬆放大生活質感。活動期間優惠最低 5 折起，提供獨家優惠券與疊加折扣，於小米商城mi.com 單筆消費滿 NT$1,111 還可參與抽獎活動，有機會將 Xiaomi 智慧顯示器 A Pro 2026 43 型 QLED 等超值好禮一起帶回家，輕鬆升級居家智慧體驗！

小米以「人 × 車 × 家」智慧生態為戰略核心，持續拓展從行動裝置到智慧家庭的完整產品線，橫跨手機、穿戴、平板與各式 AIoT 設備的智慧網絡，讓生活更聰明與科技貼近日常，讓每個人都能享受智慧生活的便利與美好。同時，小米也於雙 11 檔期推出多款話題新品，包括首度於台灣亮相的米家智慧淨水器 N800G以及高性價比的 POCO C85 新機，以多元新品一次滿足智慧生活的多樣需求，為用戶帶來更具品質與品味的科技選擇。

米網獨家折上折！消費滿 NT$1,111 再抽超值顯示器與人氣好禮

「小米雙 11」活動期間，不僅帶來多款智慧全生態商品優惠，自 10 月 31 日起至 11 月 17 日，每日於活動頁面還將海量放送 AIoT 95 折折價券，以及 NT$150 和 NT$300 手機平板專用券，更有 NT$111 與 NT$1,111 現金券限量開搶！即日起至 10 月 30 日 23:59 前，購買指定商品並預先支付 NT$1,111 訂金，並於 11 月 3 日前完成尾款支付，該筆訂金將自動膨脹最高可抵 NT$2,000。期間單筆消費滿 NT$1,111，還可參加抽獎，有機會將 Xiaomi 智慧顯示器 A Pro 2026 43型、Xiaomi 無線洗地機 W20 以及 Xiaomi 智慧音頻眼鏡等人氣商品帶回家！小米之家也推出雙 11 消費滿額贈活動，消費滿 NT$999 贈 Xiaomi手機掛繩 （價值 NT$399）；消費滿 NT$9,999 贈 Xiaomi時尚雙肩包（價值 NT$1,299）。小米雙 11 讓米粉以檔期最優惠價格入手手機與 AIoT 明星商品，還能一次帶走指定加贈好禮。

小米雙11活動官網：https://www.mi.com/tw/index.html

雙 11 購物盛典火熱開跑！Logitech 羅技宣布「雙 11 狂歡購物節」即日起至 11 月 16 日強勢登場，從辦公效率到電競戰力全面補齊，加碼再送限量週邊、萬元大獎與代言人 AI 女神李珠珢簽名明信片！包含旗艦鼠王 MX Master 3S 無線智能滑鼠、MX KEYS S 無線智能鍵盤，以及 PRO X TKL RAPID 類比磁軸有線電競鍵盤、PRO X SUPERLIGHT 2 DEX 無線輕量化電競滑鼠，共推出超過 15 款商務與電競熱門商品限時優惠，最高現賺超過 3,500 元，登錄發票更有機會抽最新 iPhone 17 256G（市價 29,900元）。

Logitech 品牌代言人李珠珢親曝推薦清單，推出「珠珢’S PICK」吸引大批粉絲入手珠珢同款，包含 ALTO KEYS K98M 機械式無線鍵盤、MX ANYWHERE 3S 無線行動滑鼠、G733 無線 RGB 炫光電競耳麥，購買指定電競鍵盤，包含PRO X TKL RAPID 類比磁軸電競鍵盤，或是商務系列商品滿 5,000 元就送 Logi 李珠珢大桌墊。



1. 攻略一：滿額現折超有感

加入 Logitech 官方 LINE 帳號輸入「1111」即享消費滿 3,000 元現折 250 元、滿 2,000元現折 150 元優惠。

2. 攻略二：指定品項再送限量李珠珢週邊好禮（數量有限，送完為止）

． 商務系列：全品項消費滿 5,000 元送 「Logi 李珠珢大桌墊」（價值 1,680 元）

． 電競系列：購買指定鍵盤註2送「Logi G 李珠珢大桌墊」（價值 1,680 元）

3. 攻略三：登錄發票回饋送好禮（優惠不累贈，僅擇一兌換）

． 門市消費滿 3,000 元，登錄發票送 UberEats 400 元現金抵用券

． 指定品項消費滿 8,000 元，登錄發票送 MINIROLL 攜帶式藍牙喇叭（顏色隨機，價值 2,190 元）

4. 攻略四：任一通路消費滿 990 元，登錄發票抽十萬禮

． 特獎：iPhone 17 一名（256G/6.3 吋，顏色隨機，市價 29,900 元）

． 首獎：Logitech G PRO 模擬賽車方向盤和踏板組一名（市價 54,980 元）

． 二獎：Combo Touch Air 4-5 代五名（市價 6,090 元）

． 三獎：李珠珢簽名明信片一名

購買指定電競鍵盤，送限量 Logitech G 李珠珢大桌墊

● Logitech 「雙 11 狂歡購物節」活動官網：https://store.logitech.tw/pages/2025d11pws

微星科技也宣布年度「雙11購物節」正式開跑。即日起至11月16日，多款明星電競筆電、AI筆電都享超過萬元以上折扣，其中搭載GeForce RTX™ 5090顯卡的Vector 17 HX AI更破天荒下殺2.5萬，購機還有機會獲得 11,111元電子現金、電競掌機、卡廸那零食箱等豐富好禮。

不管是商務應用、極致效能發揮，在這檔活動都能找到滿意的筆電類型，指定款商務筆電登錄加碼贈1,000元電子現金，購機還有機會將最大獎$11,111電子現金帶回家，趁著歲末年終之際利用高折扣、多重好康加持下成為「精算大師」，替自己的荷包省下一大筆錢迎接新的一年挑戰。

此外，本次雙11購物節MSI也特別與聯華食品合作，活動期間選購筆電或電競掌機任一款，再抽卡廸那零食箱，詳情請見「微星雙11購物節」

活動頁：https://tw.msi.com/Promotion/20251111

即日起至2025/12/31，購買卡廸那全系列任一品項並完成發票登錄，抽MSI旗艦電競筆電、電競掌機等遊戲神裝備！活動詳情請見【卡廸那月月抽MSI微星電競神裝備】

活動頁：https://cadina95.lianhwa.com.tw/cc-7。