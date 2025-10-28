　
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

不斷更新／普發萬元用在這！雙11購物節3C、電競周邊優惠全攻略

記者蘇晟彥／綜合報導

迎戰雙11，各大廠牌都趁著年度最大檔祭出最優惠折扣，再加上近期將普發一萬現金，是時候入手各種生活用品、3C家電迎接新的一年，《ETtoday新聞雲》彙整各大手機、3C廠牌折扣，讓大家一次掏到好寶，搶下最便宜的優惠！

▲▼ 雙11 。（圖／三星提供）

台灣三星宣布串聯線上三星商城與線下三星智慧館，推出「Samsung Week雙11購物節」（註一），眾多寵粉限時好康接力登場，讓星粉以超值優惠入手夢幻新機與智慧家電

【折扣1起享】於三星商城購買Galaxy S24 Ultra「演唱會神機」最低只要6折，以及指定平板滿萬現折NT$1,111、充電配件快閃最低3.5折；指定智慧顯示器現省NT$ 3,000，再送好禮即享券 NT$3,000。三星智慧館買指定商品獨家加碼送最高NT$4,000優惠金，無痛升級生態圈！

【回饋1把抓】三星商城Galaxy Z系列旗艦摺疊購機回饋最高超過NT$16,000、Galaxy S25旗艦系列回饋最高超過NT$15,000；購買指定智慧顯示器、洗衣機享Samsung Rewards最高回饋11%。三星智慧館則祭出以Line Pay綁定富邦J卡付款，全館消費滿額送 500 LINE POINTS，指定機型再加碼滿額最高5%回饋，買越多賺越多，趕快手刀下單。

【好禮1手拿】於三星商城購買Bespoke AI™智慧滾筒洗衣機即贈M5移動式智慧聯網螢幕； The Premiere 5超短焦雷射智慧投影機送好禮即享券NT$8,000；購指定智慧顯示器送 Music Frame，為居家空間增添品味與格調。

三星雙11活動官網：https://www.samsung.com/tw/offer/galaxy-online-advantage/ 

▲▼ 小米

為迎接年度最大購物盛事，小米宣布「小米雙 11」將於 10 月 31 日至 11 月 17 日盛大開跑！今年適逢普發一萬現金熱潮，小米特別推出選物攻略，精選多款智慧家電與人氣商品，讓用戶以萬元預算輕鬆放大生活質感。活動期間優惠最低 5 折起，提供獨家優惠券與疊加折扣，於小米商城mi.com 單筆消費滿 NT$1,111 還可參與抽獎活動，有機會將 Xiaomi 智慧顯示器 A Pro 2026 43 型 QLED 等超值好禮一起帶回家，輕鬆升級居家智慧體驗！

小米以「人 × 車 × 家」智慧生態為戰略核心，持續拓展從行動裝置到智慧家庭的完整產品線，橫跨手機、穿戴、平板與各式 AIoT 設備的智慧網絡，讓生活更聰明與科技貼近日常，讓每個人都能享受智慧生活的便利與美好。同時，小米也於雙 11 檔期推出多款話題新品，包括首度於台灣亮相的米家智慧淨水器 N800G以及高性價比的 POCO C85 新機，以多元新品一次滿足智慧生活的多樣需求，為用戶帶來更具品質與品味的科技選擇。

米網獨家折上折！消費滿 NT$1,111 再抽超值顯示器與人氣好禮
「小米雙 11」活動期間，不僅帶來多款智慧全生態商品優惠，自 10 月 31 日起至 11 月 17 日，每日於活動頁面還將海量放送 AIoT 95 折折價券，以及 NT$150 和 NT$300 手機平板專用券，更有 NT$111 與 NT$1,111 現金券限量開搶！即日起至 10 月 30 日 23:59 前，購買指定商品並預先支付 NT$1,111 訂金，並於 11 月 3 日前完成尾款支付，該筆訂金將自動膨脹最高可抵 NT$2,000。期間單筆消費滿 NT$1,111，還可參加抽獎，有機會將 Xiaomi 智慧顯示器 A Pro 2026 43型、Xiaomi 無線洗地機 W20 以及 Xiaomi 智慧音頻眼鏡等人氣商品帶回家！小米之家也推出雙 11 消費滿額贈活動，消費滿 NT$999 贈 Xiaomi手機掛繩 （價值 NT$399）；消費滿 NT$9,999 贈 Xiaomi時尚雙肩包（價值 NT$1,299）。小米雙 11 讓米粉以檔期最優惠價格入手手機與 AIoT 明星商品，還能一次帶走指定加贈好禮。

小米雙11活動官網https://www.mi.com/tw/index.html

▲▼ LOGI 。（圖／LOGI提供）

雙 11 購物盛典火熱開跑！Logitech 羅技宣布「雙 11 狂歡購物節」即日起至 11 月 16 日強勢登場，從辦公效率到電競戰力全面補齊，加碼再送限量週邊、萬元大獎與代言人 AI 女神李珠珢簽名明信片！包含旗艦鼠王 MX Master 3S 無線智能滑鼠、MX KEYS S 無線智能鍵盤，以及 PRO X TKL RAPID 類比磁軸有線電競鍵盤、PRO X SUPERLIGHT 2 DEX 無線輕量化電競滑鼠，共推出超過 15 款商務與電競熱門商品限時優惠，最高現賺超過 3,500 元，登錄發票更有機會抽最新 iPhone 17 256G（市價 29,900元）。

Logitech 品牌代言人李珠珢親曝推薦清單，推出「珠珢’S PICK」吸引大批粉絲入手珠珢同款，包含 ALTO KEYS K98M 機械式無線鍵盤、MX ANYWHERE 3S 無線行動滑鼠、G733 無線 RGB 炫光電競耳麥，購買指定電競鍵盤，包含PRO X TKL RAPID 類比磁軸電競鍵盤，或是商務系列商品滿 5,000 元就送 Logi 李珠珢大桌墊。

1. 攻略一：滿額現折超有感
加入 Logitech 官方 LINE 帳號輸入「1111」即享消費滿 3,000 元現折 250 元、滿 2,000元現折 150 元優惠。
2. 攻略二：指定品項再送限量李珠珢週邊好禮（數量有限，送完為止）
． 商務系列：全品項消費滿 5,000 元送 「Logi 李珠珢大桌墊」（價值 1,680 元）
． 電競系列：購買指定鍵盤註2送「Logi G 李珠珢大桌墊」（價值 1,680 元）
3. 攻略三：登錄發票回饋送好禮（優惠不累贈，僅擇一兌換）
． 門市消費滿 3,000 元，登錄發票送 UberEats 400 元現金抵用券
． 指定品項消費滿 8,000 元，登錄發票送 MINIROLL 攜帶式藍牙喇叭（顏色隨機，價值 2,190 元）
4. 攻略四：任一通路消費滿 990 元，登錄發票抽十萬禮
． 特獎：iPhone 17 一名（256G/6.3 吋，顏色隨機，市價 29,900 元）
． 首獎：Logitech G PRO 模擬賽車方向盤和踏板組一名（市價 54,980 元）
． 二獎：Combo Touch Air 4-5 代五名（市價 6,090 元）
． 三獎：李珠珢簽名明信片一名
購買指定電競鍵盤，送限量 Logitech G 李珠珢大桌墊

● Logitech 「雙 11 狂歡購物節」活動官網：https://store.logitech.tw/pages/2025d11pws

▲▼ 微星 。（圖／記者蘇晟彥攝）

微星科技也宣布年度「雙11購物節」正式開跑。即日起至11月16日，多款明星電競筆電、AI筆電都享超過萬元以上折扣，其中搭載GeForce RTX™ 5090顯卡的Vector 17 HX AI更破天荒下殺2.5萬，購機還有機會獲得 11,111元電子現金、電競掌機、卡廸那零食箱等豐富好禮。

不管是商務應用、極致效能發揮，在這檔活動都能找到滿意的筆電類型，指定款商務筆電登錄加碼贈1,000元電子現金，購機還有機會將最大獎$11,111電子現金帶回家，趁著歲末年終之際利用高折扣、多重好康加持下成為「精算大師」，替自己的荷包省下一大筆錢迎接新的一年挑戰。

此外，本次雙11購物節MSI也特別與聯華食品合作，活動期間選購筆電或電競掌機任一款，再抽卡廸那零食箱，詳情請見「微星雙11購物節」
活動頁：https://tw.msi.com/Promotion/20251111

即日起至2025/12/31，購買卡廸那全系列任一品項並完成發票登錄，抽MSI旗艦電競筆電、電競掌機等遊戲神裝備！活動詳情請見【卡廸那月月抽MSI微星電競神裝備】
活動頁：https://cadina95.lianhwa.com.tw/cc-7

更多新聞
※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

川普的夢想！喀麥隆強人連任8屆總統　將執政到100歲

平野致歉扛責：象迷是世界第一的球迷！賽後20分鐘完整問答

羅伯斯為失言道歉：是我的錯，我愛加拿大！

高市早苗今首會川普　聚焦5500億美元投資、增加國防預算

TVBS主播「宮鬥法器」首度曝光　動植物礦物全用上

「GG只要不臭就贏過很多人」　醫教4招變香

宮鬥被解雇！　前主播怒告TVBS求償百萬

特斯拉董事主席警告股東：馬斯克恐離開公司

從紅襪到桃猿！林子偉相隔7年再洗香檳浴　感嘆：冠軍都不簡單

連5季百局本土稀有財！黃子鵬奪冠後談未來　FA動向成焦點

【海豚也有傲嬌的一面XD】自己不吃冰塊見同伴要吃竟把對方擠開！

更多

新北身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車…全車乘客感動

新北身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車…全車乘客感動
川普抵達皇居　日本德仁天皇握手迎接！

川普抵達皇居　日本德仁天皇握手迎接！

舒淇執導《女孩》虧馮德倫「你不懂啦」　邱澤被問許瑋甯懷孕時間點：大家都柯南

舒淇執導《女孩》虧馮德倫「你不懂啦」　邱澤被問許瑋甯懷孕時間點：大家都柯南

議長張峻狠踹傅崐萁桌　光復鄉災民不滿開會被擋：我們是賤民嗎

議長張峻狠踹傅崐萁桌　光復鄉災民不滿開會被擋：我們是賤民嗎

台中豬瘟案情大逆轉！獸醫、獸醫佐都沒去　「電話問診」內幕曝

台中豬瘟案情大逆轉！獸醫、獸醫佐都沒去　「電話問診」內幕曝

