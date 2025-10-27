閃兵案外案？3藝人稱遭首腦恐嚇　法官靈魂拷問Teddy說了10分鐘

▲涉及藝人閃兵案的Teddy（左，本名陳向熙），今（27日）到新北地院出庭認罪，自稱遭掮客首腦欺騙。（圖／記者陳以昇攝）

記者黃哲民、陳以昇／新北報導

新北地院今（27日）審理第一波被起訴涉犯妨害兵役罪嫌的「藝人閃兵團」，出庭9名藝人均認罪求輕判，但有3人聲稱遭綽號「黑哥」掮客陳志明欺騙、恐嚇或勒索，其中男團SpeXial前團員Teddy說了約10分鐘最長，但被法官靈魂拷問「都已經發現造假，為何不停止？」Teddy答稱「箭在弦上、心存僥倖」。

今出庭受審的9名閃兵藝人，均為今年（2025年）新北地檢署根據藝人王大陸涉花錢造假閃兵一事順藤摸瓜，分2波搜索約談查獲，於今年6月間一併起訴，包括陳零九（本名陳志豪）、陳大天（本名陳道賢）、大根（本名黃亮鈞）、李銓（本名李九慕）、阿虎（本名吳致任）、威廉（本名廖亦崟，崟讀音同銀）、陳信維、Teddy（本名陳向熙）與黃博石。

法官今先傳喚21名造假役男出庭，9名涉案藝人今均認罪求輕判，但3人當庭爆料遭閃兵首腦、綽號「黑哥」掮客陳志明欺騙、恐嚇或勒索，其中Teddy講最多、約10分鐘，聲稱當初將自己宿疾與家族病史告訴陳男，對方說依照經驗，可用罹患「次發性高血壓」為由申請免役。

Teddy表示，陳男自稱「這是合法漏洞，只有我才會的技巧」，陳男還跟他說次發性高血壓有可能治癒，但屆時他也過了役齡、不用再當兵，他信以為真、一開始不知道會違法，直到陳男要他把24小時血壓監測記錄器交給別人代揹，他才驚覺「自己可能已經犯罪」。

法官不解既知違法，為何仍付陳男25萬元不喊停，Teddy說相信這是陳男才懂的「合法漏洞」、不知用次發性高血壓申請免役是造假，法官追問「你當時並沒罹患這個病，不是嗎？」Teddy答稱「嗯...對...」但堅稱就診時確實有「頭皮發麻、末梢發麻」症狀，醫生研判是壓力大而引發，所以他「以為自己真的有（次發性高血壓）」。

法官納悶Teddy為何不用自己宿疾與家族病史試著申請免役，Teddy說「我不懂這些流程，陳志明說只有他才會這個技巧」，法官更疑惑「聽起來他（陳男）沒什麼技巧啊！不就是要你去看診，你就付錢？」

Teddy怯生生說「對」，法官再度靈魂拷問「都已經發現造假，為何不停止？」Teddy低聲說當時箭在弦上、心存僥倖，沒深思熟慮後果，他非常後悔、也誠心認罪，辯護律師替他解圍稱欠缺醫學專業，加上陳男講得很有技巧，所以Teddy才付錢委辦。

▲涉及藝人閃兵案的舞台劇演員黃博石，今（27日）到新北院開完庭，包緊緊不回應媒體發問。（圖／記者黃哲民攝）

現年24歲的舞台劇演員黃博石，是本案24名造假役男中第2年輕，他供稱曾向陳志明表達不想再造假，卻遭對方施壓恐嚇，他害怕連累家人，被迫繼續進行，陳男有時陪他去看診、會代替他量血壓，24小時血壓機也交給陳男找槍手代揹。

辯護律師聲稱黃男年輕、社會歷練不夠，遇到陳男恐嚇揚言找麻煩，因擔心家人才不敢抗拒，黃男在偵查中已認罪，希望能輕判並給緩刑。

▲涉及藝人閃兵案的威廉（中）今（27日）到新北地院出庭認罪，爆料遭掮客首腦勒索。（圖／記者陳以昇攝）

現年40歲、已過役齡的威廉庭訊說，2017年找陳男協助造假閃兵，因他在偵查中說付給陳男40萬元到50萬元，法官今要他講出精確數字，不料威廉說實在記不得，因他還被陳男勒索額外付錢。辯護律師替他主張複檢確實發現有其他免役事由，但威廉仍願認罪，律師並聲請向醫院調閱病歷，佐證威廉確實患有一種符合免役條件的疾病。

檢察官對於威廉到底得了什麼病、沒有意見，同意作為量刑參考，法官認為卷證已有威廉的診斷證明，不必再調取病歷。威廉開完庭避談有無遭勒索這1題，僅當眾鞠躬再次道歉「今天來面對司法、自己的錯，未來的我希望自己可以成為一個更好的人」。