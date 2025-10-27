快訊／閃兵團驚見大咖富公子！宏泰掌門人之子出庭認罪盼緩刑

記者黃哲民、陳以昇／新北報導

新北地院今（27日）審理第一波被起訴涉犯妨害兵役罪嫌的「藝人閃兵團」，赫見宏泰集團掌門人林鴻南的兒子林子惟也入列，他上周四（23日）才以父母糾紛案證人身分到台北地院出庭，今改以被告身分上法院，庭訊承認花錢想造假罹患「重度高血壓」申請免役，推稱「誤信朋友的話」，希望爭取緩刑。

▲宏泰集團掌門人林鴻南的兒子林子惟，也花錢造假體檢報告企圖閃兵、涉犯《妨害兵役治罪條例》，今（27日）到新北地院出庭認罪。（圖／記者陳以昇攝）

本件「藝人閃兵團」涉犯《妨害兵役治罪條例》等罪嫌，是因藝人王大陸今年（2025年）2月，被查獲涉花費360萬元，找綽號「黑哥」的掮客陳志明等人造假兵役體檢數據閃兵後，被檢警順藤摸瓜揪出，再從陳男扣案手機陸續清出多名素人客戶。

其中林子惟去年（2024年）付17萬元給陳志明，經陳男指示同夥張忠、李名宸當槍手，從去年5月到今年2月，2度替林男代揹24小時血壓偵測記錄器，造假林男罹患重度高血壓記錄，藉此申請免役，但沒成功。

▲林子惟上周四（23日）為父母的糾紛案，以證人身分到台北地院出庭，被拍到在法院裡順手抽一口電子煙。（圖／記者黃哲民攝）

林子惟今庭訊認罪，僅說不知道代揹24小時血壓機的槍手是誰。辯護律師指稱，林男當初是「誤信朋友的話」、企圖閃兵，偵查中已認罪、配合調查，對於未盡服兵役的國家義務，林男會承擔責任。

律師表示，林男正等候台北市政府寄發入伍通知，目前仍努力工作，平時定期捐錢做愛心，請法官考量林男犯後態度、從輕量刑並准予緩刑。

林男上周四以證人身分到北院，為母親告父親竊盜案出庭，身穿要價10萬元的法國奢侈品牌紀梵希的棒球夾克，被拍到在法院裡吸了一口電子煙。他今穿印有YALE字樣的白色大學T、白色短褲跟白襪白鞋輕便出庭，開完庭戴上黑帽黑口罩遮掩，仍被認出，不回應媒體發問。