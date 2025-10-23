樂舞行動劇暨文化講座11/1登埔里　結合樂舞、戲劇及演講

▲樂舞行動劇暨文化講座11月1日於埔里鎮登場。（圖／臺灣堯舜禹文化學會提供）

記者高堂堯／南投報導

臺灣堯舜禹文化學會將於11月1日（週六）在埔里鎮舉辦「心燈•慧命----從頭說起 樂舞行動劇暨文化講座」公益文化活動，融合樂舞、文化典故戲劇及精彩演講，誠摯邀請社會有心人士及文化界、教育界、藝術界等民間團體、各公益或慈善社團、以及鄉親父老們共同來參與觀賞。

臺灣堯舜禹文化學會表示，該學會長年致力於優良文化的傳承與發揚，已多次在各地舉辦「樂舞行動劇暨文化講座」活動，其精神在於「播種、扎根」，可讓親自參與的鄉親直接獲得正能量的薰陶、在心田播下智慧與光明的種子，本次活動與臺灣慧行盤古講堂共同主辦，並由南投縣埔里鎮公所、古韻箏樂團、喜裂客文化藝術團等協辦。

活動當天將邀請到表演經驗豐富的「華夏天女敦煌舞群」，展演精彩的樂舞與文化行動劇，而後由台灣堯舜禹文化學會理事長林呈財帶來演講，講解深具啟發性的文化精髓與歷史典故，幫助聽眾培養「如實觀」的人生、擴大並提昇心靈格局，獲得身心靈全方位的能量補給。

本次活動將於11月1日下午13:30至17:00 在「南投縣埔里藝文中心 演藝廳」登場，憑入場券免費入場，歡迎團體報名索票，請洽專線：0913-238248 張小姐；活動結束後，憑入場券每人可兌換一份精美禮物，送完為止。