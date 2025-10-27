女臉麻牙齦痛...看錯科2次　耳鼻喉醫一查竟是乳癌！

▲一名四十多歲女子臉麻牙齦痛，竟是乳癌轉移。（圖／翻攝自耳鼻喉頭頸外科 張家豪醫師 臉書）



一名四十多歲女性出現左側臉頰及下唇麻木、牙齦刺痛等症狀，長達三個多月遲遲未改善。她輾轉求診牙科與神經內科，接受包括腦部核磁共振等檢查，卻始終無法找出原因。最終在耳鼻喉科進一步檢查下，意外發現是乳癌轉移至下頷骨，導致神經受壓所引起的罕見病例。

羅東博愛醫院耳鼻喉科主治醫師張家豪日前在臉書分享此罕見案例，病患最初因臉部麻木及牙齦不適，懷疑是牙齒或神經問題，卻在初步檢查中未發現異常。直到轉診至耳鼻喉科，經由頸部超音波檢查，才在腮腺深處的下頷骨發現形狀可疑的腫瘤。

張醫師指出，該腫瘤侵犯至下齒槽神經，造成病患持續的麻木感。他隨後在局部麻醉下以粗針穿過臉頰取出組織進行切片，病理報告確認腫瘤為乳癌轉移所致。

他強調，雖然頸部超音波健保給付有限，但透過這項工具成功查明病因，對病人意義重大，也體現臨床診斷的價值。

乳癌雖常見骨轉移，但轉移至下頷骨的情形相當罕見。醫師提醒，若有持續臉部異常感覺且檢查結果皆正常時，應考慮其他系統性疾病或罕見轉移，必要時跨科診療與進一步影像檢查，能有效協助釐清病因，避免延誤治療。