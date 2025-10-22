6種女人易得乳癌！　醫示警了：往往無聲無息

▲黃軒強調乳癌已非絕症，唯有及早篩檢、才能掌握治療的黃金時間。（示意圖／資料照）

記者曾羿翔／綜合報導

早期乳癌往往悄無聲息、不伴隨疼痛症狀，醫師黃軒近日指出，許多患者發現腫塊時，病情可能已進入進階階段。他呼籲，切莫因為「不痛」就掉以輕心，因為乳癌在初期若能及早發現、腫瘤小於2公分，五年存活率可達九成以上；反之若已發生轉移，預後將大幅惡化。

黃軒在臉書分享表示，不痛不代表沒事！門診時有病患詢問，「醫師，我摸到硬塊但不痛，是不是想太多？」他強調，沒有什麼比「早一點發現」更溫柔的保護。

此外，黃軒也點出乳癌偏愛的六類高風險女性：

1.進入更年期階段的女性（約40至54歲）

這是乳癌發病率最高的年齡層，體內雌激素波動劇烈，使乳腺細胞不穩定且修復能力下降。

2.長期暴露於雌激素的女性

包括初經早、停經晚或晚育（30歲後生第一胎），其乳腺細胞長期受激素影響，癌化風險提高約四成。

3.有家族病史的女性

若母親、姐妹、女兒罹患乳癌，可能帶有BRCA1或BRCA2基因突變，終生罹癌風險高達七成。

4.曾出現乳房良性病變的女性

如纖維腺瘤或乳房小結節等，雖為良性但代表乳腺已呈現不穩定狀態，罹癌風險為一般人的兩倍。

5.經常飲酒且體脂過高的女性

酒精與脂肪會促進雌激素活性，研究顯示每週飲酒三次以上且BMI超過28者，乳癌風險高出六成。

6.曾接受放射線治療的女性

尤其是青少年時期曾因其他疾病接受過放療者，成年後乳癌風險顯著升高，建議主動與醫師說明病史。

黃軒強調，隨著醫療進步，乳癌已非絕症，唯有及早篩檢、才能掌握治療的黃金時間。他建議檢查時程如下：

30歲以上女性：每年應接受乳房超音波檢查。

40歲以上女性：應增加乳房X光攝影檢查。

高風險族群：可提早接受檢查，並考慮MRI輔助影像篩查。