生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

6種女人易得乳癌！　醫示警了：往往無聲無息

胸部,乳房。（圖／記者李佳蓉攝）

▲黃軒強調乳癌已非絕症，唯有及早篩檢、才能掌握治療的黃金時間。（示意圖／資料照）

記者曾羿翔／綜合報導

早期乳癌往往悄無聲息、不伴隨疼痛症狀，醫師黃軒近日指出，許多患者發現腫塊時，病情可能已進入進階階段。他呼籲，切莫因為「不痛」就掉以輕心，因為乳癌在初期若能及早發現、腫瘤小於2公分，五年存活率可達九成以上；反之若已發生轉移，預後將大幅惡化。

黃軒在臉書分享表示，不痛不代表沒事！門診時有病患詢問，「醫師，我摸到硬塊但不痛，是不是想太多？」他強調，沒有什麼比「早一點發現」更溫柔的保護。

此外，黃軒也點出乳癌偏愛的六類高風險女性：

1.進入更年期階段的女性（約40至54歲）
這是乳癌發病率最高的年齡層，體內雌激素波動劇烈，使乳腺細胞不穩定且修復能力下降。

2.長期暴露於雌激素的女性
包括初經早、停經晚或晚育（30歲後生第一胎），其乳腺細胞長期受激素影響，癌化風險提高約四成。

3.有家族病史的女性
若母親、姐妹、女兒罹患乳癌，可能帶有BRCA1或BRCA2基因突變，終生罹癌風險高達七成。

4.曾出現乳房良性病變的女性
如纖維腺瘤或乳房小結節等，雖為良性但代表乳腺已呈現不穩定狀態，罹癌風險為一般人的兩倍。

5.經常飲酒且體脂過高的女性
酒精與脂肪會促進雌激素活性，研究顯示每週飲酒三次以上且BMI超過28者，乳癌風險高出六成。

6.曾接受放射線治療的女性
尤其是青少年時期曾因其他疾病接受過放療者，成年後乳癌風險顯著升高，建議主動與醫師說明病史。

黃軒強調，隨著醫療進步，乳癌已非絕症，唯有及早篩檢、才能掌握治療的黃金時間。他建議檢查時程如下：

30歲以上女性：每年應接受乳房超音波檢查。

40歲以上女性：應增加乳房X光攝影檢查。

高風險族群：可提早接受檢查，並考慮MRI輔助影像篩查。

醫生斷言活不過20歲　「超跑媽媽」愛子小比25歲走了　媽媽心碎告別文曝光：此生有你，夫復何求

醫生斷言活不過20歲　「超跑媽媽」愛子小比25歲走了　媽媽心碎告別文曝光：此生有你，夫復何求
修杰楷.陳柏霖.Energy坤達.書偉涉閃兵！　棒棒堂小杰也涉案..阿緯3天前才幫他背書

修杰楷.陳柏霖.Energy坤達.書偉涉閃兵！　棒棒堂小杰也涉案..阿緯3天前才幫他背書

藝人閃兵案第三波！Energy團員張書偉遭上銬拘提畫面曝

藝人閃兵案第三波！Energy團員張書偉遭上銬拘提畫面曝

三寶騎士違規還怒槓駕駛　尾隨理論下秒原地倒車！

三寶騎士違規還怒槓駕駛　尾隨理論下秒原地倒車！

沙鹿兇殺案女大生最後青春身影曝光　血染櫻花隧道留斷髮　預謀犯案駱姓少年黑歷史起底

沙鹿兇殺案女大生最後青春身影曝光　血染櫻花隧道留斷髮　預謀犯案駱姓少年黑歷史起底

