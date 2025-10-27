花蓮光復鄉降雨增加　馬太鞍溪橋便道「不排除預警性封閉」

▲由於上游雨量增加，馬太鞍溪橋臨時便道不排除啟動預警性防災應變機制。（圖／公路局提供）

記者趙蔡州／綜合報導

花蓮縣光復鄉27日雨勢逐漸變大，公路局東區養護工程分局下午5點多表示，由於台9線馬太鞍溪上游回波持續移入有局部短暫陣雨，27日傍晚上游2km水位高度達警戒值，馬太鞍溪橋臨時便道不排除啟動預警性防災應變機制，提醒用路人持續注意道路管制訊息並預先規劃行程及相關應變措施。

公路局東區養護工程分局27日下午表示，根據林保署馬太鞍溪堰塞湖監控資訊，台9線馬太鞍溪上游回波持續移入有局部短暫陣雨，傍晚上游2km水位高度達警戒值，為了維護用路人安全，針對台9線231公里處馬太鞍溪橋臨時便道，現場警戒人員不排除視上游降雨及涵管水位上漲情形執行二端只出不進，啟動預警性防災應變機制將「馬太鞍溪橋南下及北上便道」暫時禁止人車通行。

公路局東區養護工程分局表示，，封閉管制措施分別有「近端管制（堤頂處）」，於臨時便道堤頂設置封鎖設施及指揮人員，確保第一時間封閉並維持淨空，其次是「淨空作業」，封閉前由巡查人員確認便道內無滯留人車，並與施工單位保持即時通聯，最後是「遠端管制」，於南北兩端主線銜接處設置交通錐、警示燈及封鎖柵欄，並張貼封閉公告與替代道路指引。

公路局東區養護工程分局建議改道路線分別是，花蓮－台東：以台9線、台11線（經花蓮大橋）為主要路線。花蓮－瑞穗、玉里、富里：台9線-台11線-台30線-台9線。工務段已派員加強巡查與現場警示布設，隨時啟動封閉措施，提醒用路人持續注意道路管制訊息並預先規劃行程及相關應變措施。