鄭麗文當選主席有即視感！　黨內人士：與盧目標一致

▲國民黨主席選舉，鄭麗文當選。（圖／記者呂佳賢攝）



記者張靖榕／綜合報導

國民黨主席選舉結果出爐，由前立委鄭麗文勝出，將於11月1日正式接任黨主席。黨內普遍認為，在世代交替的浪潮下，這場選戰頗有當年徐巧芯擊敗五連霸立委費鴻泰的既視感，也對黨內產生世代交替的激勵作用。

國民黨黨主席選舉結果出爐後，預計於11月1日交接，鄭麗文的首要任務，是帶領國民黨取得2026年地方選舉勝利。黨內人士指出，她有意將黨中央轉型為輔助立法院與各縣市執政團隊的平台，強化協調與支援功能。而明年任期屆滿的台中市長盧秀燕，則被視為2028年總統大選的熱門人選，兩人未來在策略與節奏上的協調互動備受關注。

《聯合報》報導，藍營輔選人士透露，鄭麗文獲得過半黨員支持，正當性無虞；盧秀燕則須在2026年順利交棒，兩人在選戰上的目標一致，私下溝通管道也相當暢通，預料在未來各項決策與選舉策略上，將有密切合作。

黨內形容，鄭麗文敢言、敢衝，代表「剛」的力量；盧秀燕則以「媽媽市長」形象象徵「柔」，兩人若能剛柔並濟，將有助國民黨在中央與地方戰線上發揮整合優勢，展現新面貌。

黨內看待鄭麗文當選黨主席，形容頗有當年徐巧芯擊敗費鴻泰的既視感，面對空戰主導、陸戰輔助的新型態選舉趨勢，黨內盼能透過世代交替與戰略調整，建立更具煽動力與戰鬥力的團隊結構。

不過也有地方人士對鄭麗文鮮明的兩岸立場與政治風格表示憂慮，若國民黨偏離中間路線，可能影響選戰，沒有參選黨主席的盧秀燕，到頭來可能因此遭受抨擊。