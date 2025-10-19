　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

鄭麗文當選主席有即視感！　黨內人士：與盧目標一致

▲國民黨主席選舉，鄭麗文當選。（圖／記者呂佳賢攝）

▲國民黨主席選舉，鄭麗文當選。（圖／記者呂佳賢攝）

記者張靖榕／綜合報導

國民黨主席選舉結果出爐，由前立委鄭麗文勝出，將於11月1日正式接任黨主席。黨內普遍認為，在世代交替的浪潮下，這場選戰頗有當年徐巧芯擊敗五連霸立委費鴻泰的既視感，也對黨內產生世代交替的激勵作用。

國民黨黨主席選舉結果出爐後，預計於11月1日交接，鄭麗文的首要任務，是帶領國民黨取得2026年地方選舉勝利。黨內人士指出，她有意將黨中央轉型為輔助立法院與各縣市執政團隊的平台，強化協調與支援功能。而明年任期屆滿的台中市長盧秀燕，則被視為2028年總統大選的熱門人選，兩人未來在策略與節奏上的協調互動備受關注。

《聯合報》報導，藍營輔選人士透露，鄭麗文獲得過半黨員支持，正當性無虞；盧秀燕則須在2026年順利交棒，兩人在選戰上的目標一致，私下溝通管道也相當暢通，預料在未來各項決策與選舉策略上，將有密切合作。

黨內形容，鄭麗文敢言、敢衝，代表「剛」的力量；盧秀燕則以「媽媽市長」形象象徵「柔」，兩人若能剛柔並濟，將有助國民黨在中央與地方戰線上發揮整合優勢，展現新面貌。

黨內看待鄭麗文當選黨主席，形容頗有當年徐巧芯擊敗費鴻泰的既視感，面對空戰主導、陸戰輔助的新型態選舉趨勢，黨內盼能透過世代交替與戰略調整，建立更具煽動力與戰鬥力的團隊結構。

不過也有地方人士對鄭麗文鮮明的兩岸立場與政治風格表示憂慮，若國民黨偏離中間路線，可能影響選戰，沒有參選黨主席的盧秀燕，到頭來可能因此遭受抨擊。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
540 2 4069 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
85萬訂閱「性學YTR」清空頻道！　只留1片曝原因：珍重再見
楊謹華奪視后「心繫BLACKPINK」準備下高雄！　老公爆在
郝龍斌1個月流失15%支持！　他揭「最後一根稻草」錯太大
全美「無王日」反川示威　川普回應了
風神「共伴效應」4縣市致災大雨！　明起轉涼探20℃
快訊／台南「蘭花培育廠」凌晨燒毀　花材成餘燼
太魯閣8地區今停班課！　立霧溪堰塞湖淹沒中橫

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

鄭立文當選黨主席2關鍵重點！　張啟楷：看到國民黨希望

民進黨給鄭麗文2期盼1提醒　國民黨超嗆回3字

鄭麗文當選主席有即視感！　黨內人士：與盧目標一致

鄭麗文當選黨主席　媒體人曝3影響：她擅長製造對立，社會恐更撕裂

郝龍斌1個月流失15%支持！　他揭「最後一根稻草」：這步錯太大

鄭麗文當選黨主席　傅崐萁「磨合沒空窗期」：盼與黨中央建溝通橋樑

鄭麗文當選國民黨主席　游盈隆驚呼：百年老黨八級強震

黃國昌送花籃恭賀鄭麗文當選　題字「恭賀當選、任重道遠」

馬英九恭喜鄭麗文當選　「堅守九二共識、帶領國民黨重返執政」

鄭麗文接掌國民黨主席　學者：象徵藍營往中間路線努力非主流

康熙回來了！小S.蔡康永大開地獄哏　嗆吳宗憲：沒人性！狂虧陳漢典.Lulu

細肩帶短褲女未戴安全帽還逆騎　警攔查「秒變喪屍」下場慘了

超驚喜！江淑娜消失10年復出開唱　獻唱「瓊瑤」金曲...61歲狀態超好

杉菜再見了！大S燦笑：我喜歡你　追憶已故影人..顏正國.瓊瑤「現身大螢幕」

小S謝蔡康永陪伴「願意再合體主持」！　暫不回歸《不熙娣》原因藏對大S的思念

羅時豐跳女團舞！賣命唱跳15首　合作偉晉.愛紗…嚴藝文台下笑瘋

小S項鍊「姊姊的一部分在裡面」　得金鐘感謝大S保佑：妳真的很罩

嚴藝文奪導演獎！鍾欣凌.謝盈萱爆哭　她感謝已逝父親：我有聽你的話

潘迎紫爆乳走金鐘紅毯辣翻！　見主持人請安：平身～

楊謹華.柯佳嬿突然「嘴對嘴接吻」　全場看呆..她們害羞互誇：滿好親的

鄭立文當選黨主席2關鍵重點！　張啟楷：看到國民黨希望

民進黨給鄭麗文2期盼1提醒　國民黨超嗆回3字

鄭麗文當選主席有即視感！　黨內人士：與盧目標一致

鄭麗文當選黨主席　媒體人曝3影響：她擅長製造對立，社會恐更撕裂

郝龍斌1個月流失15%支持！　他揭「最後一根稻草」：這步錯太大

鄭麗文當選黨主席　傅崐萁「磨合沒空窗期」：盼與黨中央建溝通橋樑

鄭麗文當選國民黨主席　游盈隆驚呼：百年老黨八級強震

黃國昌送花籃恭賀鄭麗文當選　題字「恭賀當選、任重道遠」

馬英九恭喜鄭麗文當選　「堅守九二共識、帶領國民黨重返執政」

鄭麗文接掌國民黨主席　學者：象徵藍營往中間路線努力非主流

佛光大學教授爆性騷女學生！　噁心訊息曝光

AI泡沫！分析師：新創公司狂吸金獲利卻掛0　OpenAI被點名

哈瑪斯控以色列阻擋人質遺體搜救進度　籲重開拉法關卡

金鐘獎／黃冠智台下哭爆！　秒恭喜鳳小岳奪影帝…曝私下真實互動

楊謹華奪視后「心繫BLACKPINK」準備下高雄！　老公現身遭爆在家偷哭

中國大豆進口戰略的轉向　從美國到巴西的深層意涵

以色列：人質遺體全數歸還前　拉法關卡不會重啟

邰智源神還原「沒出息」　王世堅本人回應了

全美「無王日」反川示威　川普回應了

快訊／台南「蘭花培育廠」凌晨燒毀　花材成餘燼

【維持紅色警戒】燕子口堰塞湖水位上升！　靳珩淹成「水底隧道」　

政治熱門新聞

郝龍斌15%慘敗　媒體人揭最後一根稻草

鄭麗文當選　游盈隆：百年老黨八級強震

不斷更新／國民黨主席選舉開票　鄭麗文破6萬

快訊／鄭麗文當選黨主席　「我任內一定完成2028年政黨輪替」

鄭麗文當選黨主席　媒體人曝3影響

鄭麗文黨主席選票大幅領先　王婉諭：中國已正式拿下國民黨

鄭麗文當選黨主席　傅崐萁「磨合沒空窗期」：盼與黨中央建溝通橋樑

酸鄭麗文只在嘴上展戰力？　趙少康：不能選「令不出黨中央」的人

鄭麗文接掌國民黨主席　學者：象徵藍營往中間路線努力非主流

民進黨給鄭麗文2期盼1提醒　國民黨超嗆回3字

分析／鄭麗文任黨主席3考驗　恐令不出黨中央

鄭麗文當選主席有即視感！　黨內人士：與盧目標一致

黃國昌送花籃恭賀鄭麗文當選　題字「恭賀當選、任重道遠」

得票率50.15%　鄭麗文獲6萬5122票當選藍黨魁

更多熱門

相關新聞

鄭立文當選黨主席2關鍵重點！　張啟楷：看到國民黨希望

鄭立文當選黨主席2關鍵重點！　張啟楷：看到國民黨希望

中國國民黨主席選舉結果出爐，前立委鄭麗文以過半得票率當選新任黨主席。民眾黨立委張啟楷表示，鄭的當選代表兩個關鍵字，「世代交替」與「下架民進黨」，他認為這次自主選民非常多，顯示國民黨改變很大，這也是國民黨的希望。

民進黨給鄭麗文2期盼1提醒　國民黨超嗆回：您哪位

民進黨給鄭麗文2期盼1提醒　國民黨超嗆回：您哪位

鄭麗文當選黨主席　媒體人曝3影響

鄭麗文當選黨主席　媒體人曝3影響

郝龍斌15%慘敗　媒體人揭最後一根稻草

郝龍斌15%慘敗　媒體人揭最後一根稻草

鄭麗文勝選　陸學者：國民黨進入新世代交替

鄭麗文勝選　陸學者：國民黨進入新世代交替

關鍵字：

國民黨鄭麗文徐巧芯費鴻泰黨主席

讀者迴響

熱門新聞

金鐘獎／楊謹華「跟她只差一票」勝出　鳳小岳激戰黃冠智

金鐘獎／曾莞婷認了超辣戰袍「裡面上下都沒穿」

安心亞突曬「阿Ken摸肚閃照」網暴動：懷孕了嗎？經

金鐘60戲劇完整得獎名單／楊謹華5次挑戰終奪女主角獎

郝龍斌15%慘敗　媒體人揭最後一根稻草

金鐘獎／謝盈萱《愛情魔髮師》片段登大螢幕！　PTT笑翻

快訊／4縣市大雨特報！最新警戒區曝

埃及展「1類人不能去」看完吐又暈！奇美博物館回應了

金鐘獎／安心亞突曬摸肚閃照…阿Ken被問真實關係「沈默3秒」回應

鄭麗文當選　游盈隆：百年老黨八級強震

金鐘獎／楊謹華熬18年終於拿視后！「哭站原地10秒」

金鐘／楊謹華柯佳嬿世仇同台！下秒接吻全場呆了

性侵斬首12歲女童！女兇手「拖行李箱屍」喝酒

直擊／BLACKPINK唱滿2hrs！Rosé神曲〈Apt.〉高雄首唱

快訊／國健署下令8品項加熱菸「未標尼古丁含量」即刻下架

更多

最夯影音

更多
康熙回來了！小S.蔡康永大開地獄哏　嗆吳宗憲：沒人性！狂虧陳漢典.Lulu

康熙回來了！小S.蔡康永大開地獄哏　嗆吳宗憲：沒人性！狂虧陳漢典.Lulu
細肩帶短褲女未戴安全帽還逆騎　警攔查「秒變喪屍」下場慘了

細肩帶短褲女未戴安全帽還逆騎　警攔查「秒變喪屍」下場慘了

超驚喜！江淑娜消失10年復出開唱　獻唱「瓊瑤」金曲...61歲狀態超好

超驚喜！江淑娜消失10年復出開唱　獻唱「瓊瑤」金曲...61歲狀態超好

杉菜再見了！大S燦笑：我喜歡你　追憶已故影人..顏正國.瓊瑤「現身大螢幕」

杉菜再見了！大S燦笑：我喜歡你　追憶已故影人..顏正國.瓊瑤「現身大螢幕」

小S謝蔡康永陪伴「願意再合體主持」！　暫不回歸《不熙娣》原因藏對大S的思念

小S謝蔡康永陪伴「願意再合體主持」！　暫不回歸《不熙娣》原因藏對大S的思念

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面