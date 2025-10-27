東森自然美攜手文碩商學展開戰略合作　全域升級引爆門店新增勢

▲東森自然美與文碩商學在上海奉賢總部舉辦「美好生活2025年度鉅惠」。（圖／東森自然美提供）

生活中心／綜合報導

2025年10月20日至22日，東森自然美與文碩商學強強聯合，於上海奉賢總部「AI展映中心」隆重舉辦「美好生活2025年度鉅惠」。本次活動旨在面向終端門店的全方位賦能升級，提升品牌與行業競爭力，共應經濟變局、共拓增長新局。

面對當前經濟環境的挑戰與行業轉型的關鍵節點，東森自然美總經理鄭吉崇指出，「唯有主動賦能終端，才能共同穿越週期、實現可持續增長。」為此，東森自然美與文碩商學展開戰略合作，圍繞《用新商學做年度鉅惠》，《門店現有價值評估》，《全新升級2026顧客價值》、《東森自然美定制年度鉅惠方案》，《年度鉅惠情緒價值演繹》，且助力門店夯實內功、搶佔市場先機。

▲東森自然美總經理鄭吉崇。（圖／東森自然美提供）

為保障戰略的精準實施與終端賦能，東森自然美執行董事王世均特別指出，「本次合作的年度鉅惠課程，是基於對數百家門店的深度診斷後得出的門店盈利解決方案。我們與文碩商學的合作，目標非常明確，就是要將總部的戰略資源，精準地對接到門店最迫切的痛點上去，確保學完即用，用即見效。」





▲東森自然美執行董事王世均。（圖／東森自然美提供）

戰略引領，系統煥新

東森自然美以「AI科美」重塑美業價值標杆

作為擁有54年專業積澱與全國2000餘家門店的美業領軍品牌，東森自然美始終以持續創新為引擎，驅動品牌從經典邁向引領。2025年，公司聚焦「一王一後」——INDIBA白月光與飛頓牛奶光等高端儀器，全面升級門店核心競爭力，並堅定推進「AI科美·全健康」戰略的落地執行，標誌著品牌從產品到服務的系統性反覆運算。

本次文碩商學為東森自然美量身定制的「年度鉅惠課程」系統性地回應了「如何升級2026顧客價值」這一核心命題，以「新商學思維」重構年度鉅惠的落地邏輯，説明門店從「促銷思維」轉向「促消思維」。課程中深度解析了「什麼是新時代美業產品價值」，指出真正的價值不僅是功能效果，更是情緒體驗與系統信任。為強化門店信心與顧客信任，東森自然美保證：所有儀器均為正品授權，核心產品均通過SGS、ISO22716及GMPC等國際化妝品認證，確保每一環節的品質可控。在此基礎上，品牌承諾將持續升級服務流程與體驗設計，不斷為顧客創造「安心之外的愉悅感」，從而構建長期信賴關係。

▲文碩商學創始人高銘均。（圖／東森自然美提供）

▲東森自然美培訓總監鄭婷嫻。（圖／東森自然美提供）

▲東森自然美運營總經理黃學勤。（圖／東森自然美提供）

▲東森自然美品牌大使孫沛。（圖／東森自然美提供）

年度鉅惠官搭卡體系

學完即用，用即見效

課程現場發佈了多款基於「先健康，後年輕」理念設計的官搭療程與年度鉅惠政策。將經典的「通排調補養」全鏈路護膚理念，與全新肌膚哲學深度融合，成功構建了一個從解決肌膚問題到滿足情緒價值的完整服務閉環，為終端門店提供了兼具功能性與體驗感的全新增長模型。





▲文碩商學講師高國峰。（圖／東森自然美提供）

▲文碩商學講師黃炎愷。（圖／東森自然美提供）

▲文碩商學講師天佑。（圖／東森自然美提供）

圍繞門店實際痛點，重塑服務理念與運營流程，並同步推出多套高水準的官方搭配方案、會員體系與視覺形象，用超值方案引爆客戶複購狂潮。這些方案經過系統驗證，門店學習後即可直接投入運營，實現「政策落地即執行，策略轉化即見效」。

▲東森自然美優秀店主葉書含。（圖／東森自然美提供）

▲東森自然美有點店主周玲。（圖／東森自然美提供）

▲東森自然美優秀店主王麗。（圖／東森自然美提供）

「6倍只是起點，12倍才是目標」，這不僅體現了東森自然美對業績的高標準，更彰顯其以系統化運營替代零散促銷，為門店構建可持續增長路徑的決心。

目前，參與門店正積極應用課程中所學的療程組合與服務模式。消費者可在東森自然美全國門店，體驗融合AI科技與年度钜惠的美膚方案，享受功能與情緒價值並重的專業服務。

▲門店佈置年度钜惠視覺呈現。（圖／東森自然美提供）

賦能終端

三方共贏，照亮美業新程

在當前經濟環境下，東森自然美通過系統化課程設計與可落地的政策支援，為終端門店提供了切實可行的增長路徑。這種「品牌系統賦能、門店穩健盈利、消費者獲得實惠」的三方共贏模式，不僅展現了上市企業的行業擔當，也為美業在市場新週期中的發展提供了重要參考。

立足新起點，東森自然美將持續深化「AI科美·全健康」戰略，與全國加盟店及行業夥伴共同推進中國美業向更專業、更規範、更具價值的方向持續邁進。