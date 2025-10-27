「川普訪中」可能時間點曝光！　美財長：2026農曆新年前

▲川普與習近平預計本周四在南韓會晤。（資料照／路透社）



記者吳美依／綜合報導

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）接受NBC採訪時透露，總統川普最快將在2026年農曆新年之前訪問中國，與習近平主席會面。

貝森特表示，川普最可能在明年初、也就是2月17日的農曆新年之前訪問北京。此外，習近平明年秋天赴美出席20大工業國（G20）峰會之前，也可能在華府進行會晤。

《彭博社》報導，川普搭乘空軍一號（Air Force One）前往亞洲途中向隨行記者們表示，他對於自己與習近平的對話充滿希望，預期2人將討論農業、中國減少購買俄羅斯石油、中國出口毒品芬太尼（fentanyl）原料等問題，「我們會討論很多事情，我認為我們很有機會達成一項非常全面性的協議。」

川普也暗示未來可能在中國和美國與習近平舉行更多會晤，「我們已經同意見面了，我們稍後將在中國會面，也會在美國華府或海湖莊園（Mar-a-Lago）會面。」

稍早貝森特也透露，經過2天密集談判，中國已準備好達成協議，北京預計延後1年實施稀土出口管制，並且恢復大量採購美國黃豆，華府原定11月1日生效的100%對中關稅也不會按照原計畫實施，「我相信我們已達成非常實質性的框架。」

中國商務部副部長兼國際貿易談判代表李成鋼26日也證實，雙方討論一系列議題，包括延長貿易休戰、芬太尼及出口管制之後，已經達成「初步共識」。

美中貿易戰降溫被預期替30日登場的「川習會」鋪路。川普目前正在馬來西亞出席東南亞國協（ASEAN）峰會，預計周四在南韓亞太經濟合作會議（APEC）場邊與習近平會談。

