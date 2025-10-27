計程車後車廂「關著一個女人」　18歲少女竟是自願的

▲警方驚見計程車後車廂「關著一個女人」，沒想到一問之下才知道，18歲少女是自願的...（圖／翻攝自X）

記者柯沛辰／綜合報導

阿根廷薩爾塔市（Salta）上週末發生一起離奇事件。當地交通警察在例行攔查中，攔下了一名酒駕的計程車司機，不料竟發現後車箱躺著一名18歲女子，一度以為是綁架案。女方坦言，她是運將的妻子，躲在裡面是為了「監控丈夫有沒有出軌」。

事件起源於薩爾塔市的「雙百紀念大道」（avenida del Bicentenario），當時運將開計程車行經檢查站，被警方攔了下來，並進行酒測，結果酒精濃度超標，警方當即對車輛進行全面檢查，不料，後車廂竟躺著一名18歲女子，正裹著棉被在裡頭睡覺，讓警方備感震驚，一度以為女子遭綁架。

對此，女子解釋，她擔心丈夫深夜會載其他女乘客，所以主動躲進後車廂監視，「想知道丈夫晚上工作時都在幹什麼、有沒有背叛我。」

消息曝光後，該事件迅速在網路上引發熱議。不過，這名運將也因酒駕及違法載客被逮捕，並依法開具相關罰單。