地方 地方焦點

台南火車站前計程車糾紛！　南警：有口角無動手將加強巡邏維持秩序

▲台南火車站前排班計程車被爆疑似發生糾紛，警方馬上派員到場查處，發現為兩名計程車司機因停車位置爭執，無肢體衝突或棍棒攻擊情事。（民眾提供，下同）

▲台南火車站前排班計程車被爆疑似發生糾紛，警方馬上派員到場查處，發現為兩名計程車司機因停車位置爭執，無肢體衝突或棍棒攻擊情事。（民眾提供，下同）

記者林東良／台南報導

台南火車站前25日上午傳出疑似計程車司機糾紛，其中1人疑持棍棒，網友上傳影片到社群媒體，並指稱「不要靠這台計程車太近，小心一言不合就拿棍棒打人」，引發網友熱議，市警一分局表示，派員到場時已無衝突狀況，經了解是排班司機因停放位置產生口角，並無肢體衝突或棍棒攻擊情形。

▲台南火車站前排班計程車被爆疑似發生糾紛，警方馬上派員到場查處，發現為兩名計程車司機因停車位置爭執，無肢體衝突或棍棒攻擊情事。（民眾提供，下同）

鐵路警察局高雄分局指出，本案台南分駐所獲報到場協助台南市一分局東寜所查處，後續係由東寧所處理。

▲台南火車站前排班計程車被爆疑似發生糾紛，警方馬上派員到場查處，發現為兩名計程車司機因停車位置爭執，無肢體衝突或棍棒攻擊情事。（民眾提供，下同）

▲第一分局東寧所副所長顏威指出，警方當場對兩人告誡約制，並告知相關法律權利，雙方均表示和平處理、不需報案。（圖／記者林東良翻攝）

第一分局東寧所副所長顏威指出，事件發生於25日上午8時許，第一分局接獲報案後立即派遣警網到場。警方查訪兩名涉事司機，確認雙方皆為火車站前排班計程車駕駛，因停車順序與位置問題起爭執，一度情緒激動，但未演變為打鬥或毆擊。警方當場對兩人告誡約制，並告知相關法律權利，雙方均表示和平處理、不需報案。

一分局表示，將針對台南火車站前計程車排班區域加強巡邏、守望勤務，維護交通秩序與乘客安全；如再有衝突或不法行為，將依法究辦，絕不縱容。警方呼籲民眾，若遇爭端應冷靜報警協助。

台南火車站前計程車糾紛！　南警：有口角無動手將加強巡邏維持秩序

台南火車站計程車口角巡邏

