酒駕4犯要關半年　他搬出愛妻求「最後一次機會」被打臉

男子阿興（化名）因第4次酒駕被逮，經法院判處有期徒刑6個月，但他以越南籍妻子需要照顧為由，希望法官給予「最後一次機會」，爭取易科罰金或易服社會勞動的機會。不過，台南地院法官日前審理之後，裁定駁回阿興的聲明異議，也就是說，他還是必須入監服刑。

阿興在判決書中主張，他因公共危險案件，經法院判處有期徒刑6個月，但執行檢察官審核不准易科罰金或易服社會勞動，他已經知錯，加上妻子來自越南，平時需要他照顧，這才決定向法院聲明異議，希望法官「給予最後一次機會，其他別無所求」。

不過，台南地院法官表示，經查，包含本案在內，阿興已有4次酒駕被逮的紀錄，分別發生在2014年11月、2022年4月、2023年5月、2025年4月，檢察官在指揮執行的過程中，已經給予他充分陳述意見及表達個人特殊事由的機會和時間，但經過執行檢察官、主任檢察官、檢察長逐一審核後，仍不同意予以易科罰金或易服社會勞動的機會。

法官表示，阿興經過偵審程序、前案易科罰金等過程，仍一再酒駕，若讓他易科罰金或易服社會勞動，恐怕難以達到矯正之效，而且檢方的執行指揮程序並無重大違誤，符合正當法律程序的要求。

至於阿興聲稱要照顧妻子一事，法官表示，刑法第41條第1項有關得易科罰金的規定，已刪除「因身體、教育、職業、家庭或其他正當事由，執行顯有困難」的部分，最終仍認定阿興的聲明異議為無理由，裁定駁回，全案仍可抗告。

