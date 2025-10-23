　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

酒駕4犯要關半年　他搬出愛妻求「最後一次機會」被打臉

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿興（化名）因第4次酒駕被逮，經法院判處有期徒刑6個月，但他以越南籍妻子需要照顧為由，希望法官給予「最後一次機會」，爭取易科罰金或易服社會勞動的機會。不過，台南地院法官日前審理之後，裁定駁回阿興的聲明異議，也就是說，他還是必須入監服刑。

▲汽車,方向盤,交通,行人地獄,斑馬線,馬路,紅燈,路口,轎車,車頂,車輛。（圖／ETtoday資料照）

▲阿興有4次酒駕紀錄。（示意圖／ETtoday資料照，與本案當事人無關。）

阿興在判決書中主張，他因公共危險案件，經法院判處有期徒刑6個月，但執行檢察官審核不准易科罰金或易服社會勞動，他已經知錯，加上妻子來自越南，平時需要他照顧，這才決定向法院聲明異議，希望法官「給予最後一次機會，其他別無所求」。

不過，台南地院法官表示，經查，包含本案在內，阿興已有4次酒駕被逮的紀錄，分別發生在2014年11月、2022年4月、2023年5月、2025年4月，檢察官在指揮執行的過程中，已經給予他充分陳述意見及表達個人特殊事由的機會和時間，但經過執行檢察官、主任檢察官、檢察長逐一審核後，仍不同意予以易科罰金或易服社會勞動的機會。

法官表示，阿興經過偵審程序、前案易科罰金等過程，仍一再酒駕，若讓他易科罰金或易服社會勞動，恐怕難以達到矯正之效，而且檢方的執行指揮程序並無重大違誤，符合正當法律程序的要求。

至於阿興聲稱要照顧妻子一事，法官表示，刑法第41條第1項有關得易科罰金的規定，已刪除「因身體、教育、職業、家庭或其他正當事由，執行顯有困難」的部分，最終仍認定阿興的聲明異議為無理由，裁定駁回，全案仍可抗告。

● 《東森新媒體ETtoday》提醒您：禁止酒駕，未滿18歲禁止飲酒；飲酒過量，有害健康。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
491 2 1504 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
連假濕涼「3地雨繼續下」　周日再一波東北季風
開店糾紛引殺機！新莊男一下車　遭開3槍斃命
桃園五金倉庫大火還在燒！安養院撤出88人　2人失聯搜救中
小S明年才考慮回歸　薔薔加入《不熙娣》拚收視
開幕戰狂轟40分15籃板0失誤！　創NBA史上第1人
出差回國！他驚見「1甜點含豬肉」衝去銷毀　網：抓到罰百萬
免役BMI「35→45」什麼概念？　醫：Joeman變蛇丸

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台鐵員工超冷血「鐵鎚砸死同事」繼續上班裝沒事　二審仍判無期

欠國庫6萬不理！士林分署聯手稅捐處出招　北市男秒付清

汽美店經營糾紛引殺機！同行友人被跟車怒理論　遭開3槍斃命

揪人夫洗溫泉上摩鐵K歌「全家一起來」　小三辯：只是有點曖昧

桃園五金倉庫大火還在燒！安養院撤出88人　傳2人失聯搜救中

九州集團博弈洗錢438億案4幹部出庭　前記者控檢違法解密手機

託邱復生100萬企劃自媒體非「投資」　柯文哲諷檢：文字獄啦！

屏東內埔街頭警匪追逐！竊賊一路逆向狂逃　警包抄圍捕驚險逮人

酒駕4犯要關半年　他搬出愛妻求「最後一次機會」被打臉

疑洩漏工程底價收賄涉嫌貪污　嘉義大埔鄉長吳明勳遭聲押

陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」

《延禧攻略》女星被說最大付出「生兒子」　鄧莎「懷孕放棄工作」老公：有失必有得

曾莞婷樂當「妖艷賤貨」意外最隨和XD　花花難搞..不看日出：漂亮是睡出來的

坤達上銬拘提

坤達抵達機場

坤達認罪了！　以20萬至30萬代價「偽造高血壓」閃兵

台中驚爆非洲豬瘟！市府昨晚下令全面撲殺　盧秀燕說話了

坤達「上銬包手」抵分局　涉造假病例閃兵拘提

臺灣搶當「亞洲那斯達克」 亞洲創新籌資平臺正式啟航

非洲豬瘟入侵台灣！　全國豬隻禁宰禁運5天

台鐵員工超冷血「鐵鎚砸死同事」繼續上班裝沒事　二審仍判無期

欠國庫6萬不理！士林分署聯手稅捐處出招　北市男秒付清

汽美店經營糾紛引殺機！同行友人被跟車怒理論　遭開3槍斃命

揪人夫洗溫泉上摩鐵K歌「全家一起來」　小三辯：只是有點曖昧

桃園五金倉庫大火還在燒！安養院撤出88人　傳2人失聯搜救中

九州集團博弈洗錢438億案4幹部出庭　前記者控檢違法解密手機

託邱復生100萬企劃自媒體非「投資」　柯文哲諷檢：文字獄啦！

屏東內埔街頭警匪追逐！竊賊一路逆向狂逃　警包抄圍捕驚險逮人

酒駕4犯要關半年　他搬出愛妻求「最後一次機會」被打臉

疑洩漏工程底價收賄涉嫌貪污　嘉義大埔鄉長吳明勳遭聲押

《浪漫匿名者》韓孝周❤小栗旬CP爆紅！純愛劇進化了：未來由自己選擇

「典範卓越、風華再現」　2025台南工會領袖暨會務人員出爐

快訊／好市多祭「豬肉限購令」　會員每卡只能買1盒

盧媽媽還在家嗎？合法補習班自清反受罰　業者控中市府官員荒謬至極

「中年」是一場被迫的醒悟　開始認識自己在混亂中尋找靈魂的方向

台鐵員工超冷血「鐵鎚砸死同事」繼續上班裝沒事　二審仍判無期

降息預期升溫！債券ETF重回3兆大關　一表看今年以來規模增加前10檔

北市府、新壽「分手費」多少？　她曝試算天花板金額：47.25億

欠國庫6萬不理！士林分署聯手稅捐處出招　北市男秒付清

航港局開啟AI檢查新時代　船舶智慧檢查系統11月1日正式上線

【不到半年被養成豬】萌貓剛到家立刻收獲阿嬤心XD

社會熱門新聞

桃客司機爆打學生　血流滿面倒地慘況曝

遭嗆「這輩子就這樣算了」暴揍學生　施暴司機遭開除

慈父豪雨接送女兒上學　返程突病發車內身亡

新竹人妻約同事「明天打3砲」　綠帽夫怒告求償

快訊／國1今早事故　成立緊急應變小組

免役率高達16％恐涉造假！衛福部查3醫院

坤達閃兵遭拘提　高帥檢座意外成焦點

大小活動都要貪　通霄前鎮長判49年8個月

新北妻開放老公性愛直播激戰他女　卻被一句情話氣到提告

桃客司機「暴摔學生滿臉血」！　交通局將裁罰

「龜公」奇案！　夫妻陳屍北市松江路透天厝

還原桃園司機、學生互毆經過！逃票引爆衝突

快訊／新莊槍擊案！1男一下車頸部中彈」　搶救無效亡

蘆竹生命紀念園區塌出天坑　墓碑崩落棺材出土畫面曝

更多熱門

相關新聞

男酒駕撞死人落跑　臉插玻璃超商購物

男酒駕撞死人落跑　臉插玻璃超商購物

高雄市一名楊姓男子在2023年間酒駕撞死人，不僅肇事逃逸，還一臉無所謂的跑到超商買東西結帳，直到臉上插著玻璃碎片，才被巡邏員警發現逮捕，橋頭地方法院審理後，認為楊男有公共危險罪前科，已非第一次酒駕肇事，不僅酒駕、超速還肇事逃逸，屬於累犯，因此依不能安全駕駛動力交通工具因而致人於死等罪，重判有期徒刑14年。

醉不應該瞬間曝！三峽貨車打滑「掃堂腿」甩1圈

醉不應該瞬間曝！三峽貨車打滑「掃堂腿」甩1圈

新北送貨員撞分隔島、變電箱翻車　又是酒駕

新北送貨員撞分隔島、變電箱翻車　又是酒駕

女騎士酒駕違規左轉遭撞飛！空中翻一圈重摔

女騎士酒駕違規左轉遭撞飛！空中翻一圈重摔

前國手彭竣自主訓練遭酒駕擊落...醉男落網

前國手彭竣自主訓練遭酒駕擊落...醉男落網

關鍵字：

台南地院酒駕

讀者迴響

熱門新聞

桃客司機爆打學生　血流滿面倒地慘況曝

爆一夜情排球男神　AV女神凌晨道歉了

最辣菇農掀衣抽出內在美　粉絲暴動

遭嗆「這輩子就這樣算了」暴揍學生　施暴司機遭開除

日女台灣行全靠ChatGPT　一下機傻眼了

慈父豪雨接送女兒上學　返程突病發車內身亡

快訊／別再繳錢！4職業工會黑名單出爐　勞保局暫拒給付

百萬YTR生完雙胞胎9天後「緊急住院」

小S全家包場大安區餐廳！

黃仁勳沒回信　新壽讓北士科交涉過程曝

即／非洲豬瘟警戒！　台中衛生局曝「28豬隻流向3縣市」

周杰倫爆要提告魔術師好友！

新竹人妻約同事「明天打3砲」　綠帽夫怒告求償

非洲豬瘟可怕在哪？「9大QA」一次看懂

非洲豬瘟警戒！他曝「1管道恐怖破口」無人管

更多

最夯影音

更多
陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」

陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」
《延禧攻略》女星被說最大付出「生兒子」　鄧莎「懷孕放棄工作」老公：有失必有得

《延禧攻略》女星被說最大付出「生兒子」　鄧莎「懷孕放棄工作」老公：有失必有得

曾莞婷樂當「妖艷賤貨」意外最隨和XD　花花難搞..不看日出：漂亮是睡出來的

曾莞婷樂當「妖艷賤貨」意外最隨和XD　花花難搞..不看日出：漂亮是睡出來的

坤達上銬拘提

坤達上銬拘提

坤達抵達機場

坤達抵達機場

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面