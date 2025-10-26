CM-11戰車零件噴飛害自行車騎士摔傷　六軍團：依軍車保險理賠

▲CM-11勇虎戰車。（非當事圖／ETtoday資料照）

記者蘇晏男／台北報導

陸軍昨展開為期7天6夜的「陸勝1號操演」實兵對抗演練，但今傳（26）一台CM-11勇虎戰車前往苗栗龍鳳漁港休息點整補途中，履帶系統不明原因故障，零件「中央導齒」噴飛掉落，導致6位後來路過的自行車騎士摔車受傷。對此，陸軍六軍團表示，單位第一時間即指派高階幹部前往醫院關懷慰問，並通知工務單位完成散落物清除，後續將依「國軍軍車保險肇事處理作業規定」理賠，妥善照顧受傷民眾權益；另持續精進風險管控作為。

根據《三立新聞網》報導，第六軍團所屬裝甲542旅在進行「陸勝1號」整補，26日上午6時許，行經台61線南向91與92.7公里時，1台CM-11勇虎戰車履帶系統不明原因故障，導致零件「中央導齒」噴飛，導致多輛經過的自行車摔車，共造成6名騎士受傷。

對此，六軍團晚間表示，轄屬裝甲542旅於上午執行任務期間，行經台61線91至92.7公里路段時，疑因戰車履帶散落零件，造成自行車騎士摔傷，單位第一時間即指派高階幹部前往醫院關懷慰問，並通知工務單位完成散落物清除。

六軍團強調，全力配合警方釐清肇因，後續將依「國軍軍車保險肇事處理作業規定」理賠，妥善照顧受傷民眾權益；另持續精進風險管控作為，落實車輛行駛前、中、後檢查，以確保部隊行動與民眾用路安全。

針對陸勝1號操演，陸軍司令部昨指出，操演全程將秉持革新作戰思維與用兵理念，貫徹執行「帶著敵情練兵」的實戰化訓練要求，強化參演部隊指揮統合及作戰狀況應對能力，提升軍種聯合、兵種協同作戰效能，有效達到操演預期訓練目標。

陸軍司令部也說，陸勝操演為陸軍年度重要實戰化演訓，整合過去的長泰、長青、長勝操演，不僅是新的名稱，更展現新的思維；所以此次操演首度改由教準部編成統裁部，將採「實兵實裝、自由統裁、階段管制」方式，依作戰進程透過想定，逐次誘導甲軍（裝甲542旅）、乙軍（機步234旅）執行實際對抗的攻防演練。

陸軍司令部表示，操演全程結合「交戰規則(ROE)、去中心化指管、小部隊任務式指揮、城鎮作戰、砲兵火力運用」，除將無人機運用、新式指管裝備、陣中六項要務、後勤支援能力等納入演練驗證，並運用空包彈、煙霧彈輔助模擬戰場景況，達到仿真實戰訓練目的。