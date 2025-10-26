台南男趁按摩女離開時摻毒啤酒　讓對方癱軟猥褻得逞重判8年

▲陳姓男子在包廂內趁被害女子離開時將毒品摻入啤酒，誘使對方飲用後癱軟再施猥褻被台南地院重判8年。（記者林東良攝）

記者林東良／台南報導

台南市東區一家養生館內發生駭人案件，一名陳姓男子趁女服務人員離席之際，竟在啤酒中摻入含「安非他命」成分的藥物，誘使女子飲用後出現暈眩、癱軟，再趁機對她進行強制猥褻得逞，台南地院依「以欺瞞方法使人施用第二級毒品罪」判處他有期徒刑8年，全案可上訴。

判決資料指出，被告陳男於2022年8月17日晚間10時30分許，前往東區一家養生館消費，進入包廂後，由女服務人員陪同飲酒聊天與按摩。陳男明知安非他命為第二級毒品，卻心懷不軌，趁被害人短暫離開包廂時，偷偷在啤酒內摻入毒品，待對方返回後謊稱啤酒放久會變苦，誘使她飲用。

被害人喝下啤酒後感到異常興奮、身體癱軟，行動不穩。陳男見狀遂伸出狼爪，強拉她的手撫摸自己下體，並將她壓制在沙發上，以手指隔著裙褲觸摸其下體，得逞後才因被害人手機鈴聲響起而停手。被害人感覺不對，立即向店長求助並報警，經送醫檢驗，尿液中檢出安非他命成分。

警方調閱監視器畫面，發現案發前被害人多次出入包廂時神態自然，但在晚間11時30分過後動作明顯不協調、步伐搖晃，與毒品作用時間相符。法院認為，若非遭下藥，被害人不可能自行施用毒品後報警自陷於罪；加上醫院檢驗、店長證詞及被告供述均相互印證，被告辯稱「是被害人主動提供半套服務」的說詞，法官不予採信。

法官審酌，陳男以欺瞞手法讓他人施用毒品，進而侵犯被害人身體自主，行為惡劣，嚴重侵害女性身體與人格尊嚴，且事後毫無悔意，依毒品危害防制條例及刑法相關規定，判處有期徒刑8年。