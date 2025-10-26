從污泥到畫布的轉身　吳懷宣〈復歸與還原〉引人深思

▲全興資源再生公司舉辦「全興藝術季—30有您」成果展，展出藝術家吳懷宣油畫個展〈復歸與還原〉。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

全興資源再生公司26日在全興藝廊舉辦「全興藝術季—30有您」成果展，由藝術家吳懷宣以油畫個展〈復歸與還原〉揭開序幕，展覽聚焦於人像書寫，透過深層凝視與細膩筆觸，引導觀者回到觀看的起點，思索存在的本質與「人」的意義，為企業廠辦空間注入藝術與哲思的溫度。

全興公司3年前於廠辦內規劃「全興藝廊」，提供攝影、雕塑、書畫與複合媒材等展演平台，讓藝術與產業對話，累計策辦三十期展覽。公司總經理李英桐表示，全興主要從事無機性污泥、飛灰與底渣再利用，製成再生級配料，現場多為司機、操作員與技術人員，工作繁重，因此希望透過藝術介入日常，讓勞動空間也能展現創造力與美感。

此次迎來30期展覽節點，特別以「30有您」為主題，回顧企業走過的環保與文化歷程，並藉藝術凝聚員工向心力。吳懷宣展出的〈復歸與還原〉系列，是其近年重要創作。他以人像油畫探索觀看與被觀看的關係，畫作色調溫潤、層次堆疊，人物並非單純肖像，而是對存在的辯證與靈魂重量的刻畫。

吳懷宣表示，「復歸」是回到創作的起點，「還原」則是對真實與自我的追尋。他希望觀者在畫布前，不只是看到他人面孔，而是看見自身的倒影，進入一場從外在回到內在的旅程。這種理念與全興長期倡議的「再生與循環」精神相呼應，不論物質或人心，都在不斷重構與回返之中。

展覽現場亦回顧全興藝廊三年來的策展成果，見證企業在環保產業之外，持續投入藝術與文化育成。李英桐強調，藝術季不僅展現企業社會責任，也讓更多人理解，工業場域同樣能是美學與思想發聲的地方。

〈復歸與還原〉自即日起於全興藝廊展出至年底，開放民眾參觀，邀請大家走進藝術與勞動交會的現場，共感靜謐與思索。