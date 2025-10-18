　
    • 　
>
地方 地方焦點

桃園社區照顧關懷據點成果展　王明鉅：研究擴大補助長者多元學習

▲桃園社區照顧關懷據點成果展　

▲桃園市副市長王明鉅。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

114年桃園市社區照顧關懷據點成果展、17日於桃園會展中心舉行。副市長王明鉅出席活動表示，長輩的健康就是家庭最大的幸福，提醒年紀大的「哥哥姐姐們」注意三事項，分別是多參與活動、要有防詐意識、遵守交通規則，保護自身財產和生命安全。

▲桃園社區照顧關懷據點成果展　

▲王明鉅戴上長者草編的帽子。（圖／記者楊淑媛攝）

王明鉅說，張善政市長上任後即將三節禮金與重陽敬老金調高至每人2,500元，並推動「敬老愛心卡」政策，提供多元交通補助與便利措施。自明（115）年起，敬老愛心卡將進一步擴大臺鐵及YouBike2.0E補助額度，而成果展活動中舞者的律動演出，讓他靈機一動，將和社會局研究擴大補助長者多元學習，讓長輩們都能活到老、學到老、動到老。

▲桃園社區照顧關懷據點成果展　

▲桃園社區照顧關懷據點成果展。（圖／記者楊淑媛攝）

社會局表示，本次社區照顧關懷據點成果展以「桃園正年輕、共融齊心據」為主題，逾50處據點、2,000位長者及社區民眾參與，展現據點活力、世代共融及多元文化特色。活動分為動態展演與靜態展示兩大展區，實踐多元文化共融理念，涵蓋新住民、原住民、閩南、客家等族群特色，透過據點串聯，打造高齡友善、在地老化的幸福城市。

社會局指出，桃園目前已建置超過427處社區照顧關懷據點與巷弄長照站，提供電話問安、關懷訪視、共餐服務、失智預防、社會參與等多元服務。此次成果展不僅是年度服務的成果回顧，更是長輩展現自我價值與文化交流的溫馨舞台。市府將持續擴展長者照顧網絡，強化據點服務能量，深化世代融合與文化共榮，實踐「越活越年輕、越老越精彩」的城市願景。

小S奪獎全場哭翻！評審主任曝「壓倒性勝利」關鍵
小S復出這天「長相超像大S」！　一票網友認證冒雞皮：太神奇
小煜台上哭了！獎獻大兒子　「你長大比較慢，但絕不要放棄」
小S「我有帶姊來」：她的一部份在項鍊裡面

桃園社區照顧關懷據點成果展王明鉅

