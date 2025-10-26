ChatGPT變豬隊友　日女首次出國興奮飛台灣！落地人還在日本

▲日本女網友訂錯機票，原本要飛來台灣旅遊，沒想到意外降落在四國愛媛縣的松山機場。（示意圖，pixabay）



圖文／鏡週刊

一名日本女網友先前利用ChatGPT規劃旅遊行程，將人生中第一次的海外旅行選定台灣。然而，當她興高采烈搭機繞了一大圈之後，竟然落地在日本本土。後才知，她本來打算飛抵台灣的松山機場，結果意外陰錯陽差訂成了日本四國愛媛縣的松山機場，但她隨即釋懷，決定順應現況盡情感受愛媛當地的文化與美味佳餚，貼文成為網路討論話題。

這名女網友日前在Threads發布動態，表示她首次出國旅遊選擇單獨前往台灣，所有細節皆由ChatGPT規劃，她唯一的願望是能平安抵達目的地並順利返家，啟程前，她坦承心情忐忑不安，許多台灣網友還留言叮囑近來氣候多變，務必帶上雨具與外套備用。

原PO在登機前還特地發文宣告旅程即將展開。然而，令人意想不到的是，飛機降落後她人依然身處日本，追問之下才得知她將愛媛縣的松山機場錯認為台灣松山機場，導致訂錯機票，烏龍結果讓她大感震驚，不禁自問，「我為什麼會犯這種錯，這個時候我應該已經在台灣了，我到底在幹嘛？」

貼文一經發布，激起社群熱烈討論，許多台灣網友紛紛送暖給予安慰，「原來不是只有台灣人被騙過，連日本人也會搞錯」「沒事的，有些台灣人也像妳這樣，既然都訂錯了，那就好好放鬆去玩吧！」「妳不孤單，很多台灣人也做過這件事」「台灣也很常有人買錯松山機場的機票」；還有人則建議她下次選擇桃園機場比較不容易出錯，更有人親切邀她下次再訪，「歡迎下次真的來台灣」「沒關係，這次沒到，下次就到了！」

另外，部分網友則趁機提供愛媛的特色美食跟必訪景點，鼓勵原PO盡情享受當前旅程，「很高興妳來到愛媛，道後溫泉雖然很有名，但東道後那邊郊區也有很多不錯的溫泉，另外，松山也有很多好吃的麵包店」「歡迎來到愛媛，道後溫泉現在正與蜷川實花合作，景色非常漂亮」。



更多鏡週刊報導

暴力脅迫員工賣淫接客400人 21歲女嫌落網畫面曝光！長相甜美網震驚：竟是共犯

56歲月薪2萬清潔婦竟是隱形富婆 超狂理財術靠「2招」年收605萬

日本人來台印象「食物好吃」但有1缺點 眾人傻眼反指：日本才是！