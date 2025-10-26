鄭智化「連滾帶爬」上機！怒轟沒人性　深圳機場深夜歉：立刻改進

▲鄭智化「連滾帶爬」上飛機，深圳機場道歉稱已啟動改進。（圖／翻攝深圳機場集團）



記者董美琪／綜合報導

資深歌手鄭智化25日發文，憤怒痛批大陸深圳機場對身障旅客「極度缺乏人性」。他指出，當天搭乘班機準備登機時，升降車與機門地板之間竟有約25公分落差，導致輪椅根本無法推入機艙、雙腿也難以跨進機門。他更指控現場司機態度冷漠、不願協助，只能讓他「連滾帶爬」上機，直呼「我忍無可忍！」事件延燒後，深圳機場立即調查並於深夜道歉表示將立刻改進。

▲鄭智化砲轟深圳機場對殘疾人的態度最沒人性。（圖／翻攝自Facebook／鄭智化）



鄭智化在文中表示，自己雖然自認脾氣很好，但這次經驗讓他深感屈辱與無助，「升降車就停在機門口，卻還差25公分，我的輪椅推不進去，司機卻站在旁邊冷眼旁觀。」貼文曝光後，引發網友熱烈討論與批評，許多網友留言聲援：「太誇張！」「對身障旅客太不尊重！」

對此，深圳機場於同日晚間發出聲明，表示高度重視鄭智化反映的情況，並與航空公司啟動聯合調查。機場說明，鄭智化當日下午搭乘深圳航空ZH9073班機前往台北，因機位資源緊張，被安排至遠機位停靠，因此需使用登機車協助行動不便旅客登機。

深圳機場指出，登機車與艙門間必須保持約20公分落差，主要是為了防止飛機在貨物裝卸或旅客上下機時出現高低變化而造成擦撞。聲明提到，當時鄭智化最終在1名地勤人員與1名機組人員協助下，安全進入機艙。

不過，機場方面坦承本次服務流程確有不足，並宣布立即改進：

一、自10月25日晚間起，若航班上有輪椅旅客，將優先安排使用登機橋。

二、若因機位限制無法靠橋，現場協助人員將由1名增加至2名，加強登機支援。

三、試行啟用具一定坡度的新型登機連接裝置，縮小登機車與艙門高度差，減少行動不便旅客的不便。

深圳機場最後致歉表示，「我們深知服務品質仍與旅客期待有落差，未來將持續聽取意見、優化流程，讓每位旅客都能享有更順暢、舒適的搭機體驗。」