地方 地方焦點

桃園客家音樂節熱力登場　AI編曲讓流行文化看到客家

▲2025桃園客家音樂節熱力登場

▲2025桃園客家音樂比賽頒獎。（圖／客家局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2025桃園客家音樂節暨客家音樂比賽頒獎典禮、25日於北區客家會化館舉行。副市長蘇俊賓表示，市府透過跨局處合作推動包含客家文化的族群主流化，無論是美食、語言還是音樂，都是文化重要的載體，都應該是持續發展創新的文化元素之一！

而客家文化都不應只被侷限為傳統文化，好吃的客家菜可以是傳統美食，也可以成為創新料理，好聽的客家歌也不只是傳統音樂，更是可登上主流舞台吸引更多閱聽人的文化元素，讓不同族群的人都更加認識熟悉，進而喜愛。

▲2025桃園客家音樂節熱力登場

▲2025桃園客家音樂比賽頒獎。（圖／客家局提供）

今日活動就是一個例子，讓認識客家文化的族群更加廣闊了，不僅吸引年輕族群，也有許多熱愛客家音樂的資深樂迷共襄盛舉，天氣晴朗、氣氛熱烈，讓大家在連假中共享一場屬於桃園的客家音樂饗宴。

客家事務局表示，為振興與傳承客家音樂文化，市府自2012年起每年舉辦客家音樂比賽，至今已邁入第14屆。本屆比賽設有三個派別：「潮樂派」主打客家流行歌曲與創新作品，接受個人或2至8人團體不限年齡參賽；「傳聲派」則以傳統客家山歌為主，分為35歲以下「後生組」與35歲以上「風華組」；「團體傳唱派」以15人以上歌謠傳唱團隊參賽，決賽分別於10月18、19及25日舉行，共吸引來自全國868位參賽者踴躍報名，展現客家音樂在年輕族群中的持續熱度。

▲2025桃園客家音樂節熱力登場

又，市府為支持客家音樂創新與傳承，於北區客家會館開設超過百場音樂培力課程，內容涵蓋傳統山歌、AI編曲、嘻哈舞蹈、客家搖滾及Beatbox等多元領域，積極培育新生代音樂人才。未來將持續媒合高中及大專熱音社、合唱團進行練唱與成果發表，深化世代交流，並安排優勝團隊於年度大型活動登台演出，展現桃園推廣客家音樂的成果與能量。

包括：市議員段樹文、市府客家事務局長范姜泰基、婦幼發展局長杜慈容、八德區公所主任秘書徐秀華等均一同出席活動。

10/24 全台詐欺最新數據

日作家：台北流行文化將超越東京

日作家：台北流行文化將超越東京

桃園客家音樂節流行文化

小琉球水肺潛水意外！　35歲男溺水送醫搶救不治

小琉球水肺潛水意外！　35歲男溺水送醫搶救不治
逸祥補辦婚禮「守貞5年沒破戒」　要為小9歲嬌妻「封印殺蛇」

逸祥補辦婚禮「守貞5年沒破戒」　要為小9歲嬌妻「封印殺蛇」

UU童顏巨乳沒了！老司機玩水床「連結」　警攻堅火辣畫面曝光

UU童顏巨乳沒了！老司機玩水床「連結」　警攻堅火辣畫面曝光

邰智源被問「坤達閃兵」冷笑兩聲　意外演藝圈「怎麼會有產業鏈是這個」

邰智源被問「坤達閃兵」冷笑兩聲　意外演藝圈「怎麼會有產業鏈是這個」

真相大白！3女大生住恆春民宿「老闆兒闖房噴精」　縣府勒令停業

真相大白！3女大生住恆春民宿「老闆兒闖房噴精」　縣府勒令停業

