泰王太后離世！服喪期「5件事不能做」　旅客別踩雷

▲ 泰國王太后詩麗吉辭世，享壽93歲，王室將舉行最高規格葬禮。（圖／達志／美聯社，下同）

泰國王太后詩麗吉（Her Majesty Queen Sirikit The Queen Mother）於昨晚辭世，享壽93歲。王室隨即宣布全國公務員將服喪1年。儘管觀光活動未全面停擺，外媒提醒旅客，當地正值國喪期間，赴泰應保持莊重，避免觸犯當地習俗與情感。

▲ 泰國雖未全面停擺觀光，但提醒旅客遵守服喪期間禮節。

泰國王室於10月24日晚間發布聲明，詩麗吉王太后（Her Majesty Queen Sirikit The Queen Mother）於當晚9時21分，在朱拉隆功紀念醫院安詳辭世，享壽93歲。詩麗吉為泰國國王瑪哈·哇集拉隆功（拉瑪十世）之母，亦是全球在位最久的王后配偶，自2019年起因病住院治療，10月17日病情惡化，儘管醫療團隊全力搶救仍不幸辭世。

▲ 旅泰期間應避免鮮豔服裝、大聲喧嘩與評論王室，以示尊重。

泰王已下令以最高規格舉行王室葬禮，王太后遺體將安奉於曼谷大皇宮內的杜西瑪哈巴薩宮殿（Dusit Maha Prasat Throne Hall），王室成員與侍從將服喪一年，並依王室傳統辦理相關儀式。

雖然泰國觀光活動並未全面暫停，但在國喪期間，民眾與旅客皆應表現莊重。據《CN Traveller》與《雅加達郵報》報導，情形類似2016年泰王蒲美蓬駕崩時，當時政府曾要求民眾穿著黑白衣物並暫停娛樂活動。此次王太后辭世後，亦呼籲遵守相同哀悼禮節。

▲ 泰王室發布王太后病逝公告，泰王下令全國公務員服喪一年。

外媒提醒計畫赴泰的旅客，應特別留意以下5項行為禁忌，避免觸犯當地文化：

1. 避免穿著鮮豔或暴露服裝，建議改穿深色、素色衣物。

2. 公共場合應避免喧嘩、飲酒或慶祝行為，尊重哀悼氛圍。

3. 在參與或接近王室相關紀念活動時，勿隨意拍照、錄影或直播，部分場地明令禁止攝影。

4. 嚴禁評論王室或政治議題。泰國誹謗王室法令極嚴，違者恐面臨刑責。

5. 應避免冷漠對待哀悼環境，若能簡單致意或表達哀悼之意，更能獲當地尊重。

目前大多數觀光景點與航班仍正常營運，惟部分夜店、演唱會或節慶活動可能延期或取消。觀光業者呼籲，旅客出發前應查詢最新資訊，並以尊重當地文化與情感為原則。

