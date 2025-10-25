才把豬帶到市場「就爆非洲豬瘟消息」　業者吐心聲：時間是靜止的

▲畜牧業者吐露心聲。（圖／翻攝自Facebook／農場晃晃 Farm Around You）

記者曾筠淇／綜合報導

台中市一間養豬場的死亡豬隻近日驗出「非洲豬瘟」陽性反應，農業部22日緊急宣布全國豬隻「禁運、禁宰」5天。畜牧業者「農場晃晃」就在臉書上吐露心聲，他終於知道爸爸28年前得知口蹄疫爆發時，是怎麼樣的心情，「在屠宰場的時間是靜止的，非常難熬」。

臉書粉專「農場晃晃 Farm Around You」發文表示，非洲豬瘟事件發生後，他想起爸爸28年前，一得知口蹄疫爆發，就不斷捶打車子的方向盤，「難道現在換我要去捶方向盤了嗎！那種失望、無助，我現在懂了」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

粉專透露，他們前幾天一如往常的，把豬帶到肉品市場準備拍賣，結果豬瘟的消息出來後，「動彈不得，豬豬在車上待好幾個小時，下不了車也回不了家，在屠宰場的時間是靜止的，非常難熬」，後來拜託老戰友幫他們屠宰幾十隻豬，同仁也為了處理豬隻而加班到半夜，「一切都好像颱風要來之前的備貨， 我們是備一個未知」。

粉專說，他們養了很多豬，相信一切都會過去、會沒事的，他們也真的身經百戰，「冬天我們要對抗禽流感、牛場我們要小心牛結節病，羊場我們注意羊痘，我們還有什麼要擔心的呢？」畜牧業很辛苦，養殖一個未來，也養殖未知的風險。

粉專坦言，雖然禁止屠宰，但他們還是老實工作、持續運作，「外表看起來沒什麼，其實我們心理壓力是很大的」。他們也感謝大家的支持，「我們才會堅持飼料養豬。永遠不跟廚餘養豬低頭！為的是給豬豬一個安全的生活環境」。

本文經粉專「農場晃晃 Farm Around You」授權引用