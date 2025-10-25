24歲男火車上下巴脫臼　醫秒趕往現場「徒手扳回去」復位

▲ 一名24歲男子在乘坐特快列車的途中，下顎突然脫臼，造成劇烈疼痛。 （翻攝自X「@Southern Railway」）

圖文／CTWANT

印度一名24歲男子在乘坐特快列車的途中，下顎突然脫臼，造成劇烈疼痛，甚至難以閉上嘴巴。所幸一名醫生迅速趕到現場，徒手幫忙復位。

根據外媒的報導，事故發生在途經喀拉拉邦的22503號列車上，幸運的是，帕拉卡德鐵路醫院分區醫務官吉辛·PS醫生接到求助後迅速前往現場，並在最短時間內完成下顎復位，幫助乘客恢復正常。

南方鐵路公司在X（原推特）上分享了該段治療過程影片。影片中，乘客在接受治療後，一邊摸著下巴，一邊與醫生握手表達感激之情。該影片自10月18日發布以來，已獲得超過110萬次觀看，並引發網友廣泛關注與討論。

網友對醫生的專業精神與鐵路醫療支援效率讚譽有加，紛紛留言表示，「打哈欠時做這種事簡直是最可怕的噩夢，感謝醫生的即時救助！」、「醫生現場處理非常專業，讓人佩服。」

不少人認為，此事件凸顯了長途列車配備訓練有素醫務人員和完善醫療設施的重要性，及時的救治不僅緩解了患者的痛苦，更保障了旅途安全。而南方鐵路公司也表示，該名乘客已安全結束旅程。

