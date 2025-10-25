屏縣前議員發監前潛逃被通緝　多名支持者也被判刑

▲國民黨籍前屏東縣議員郭再添通緝照。（圖／翻攝高檢署通緝查詢系統）

記者葉國吏／綜合報導

國民黨籍前屏東縣議員郭再添因涉及地下匯兌案，被判刑4年定讞，但在入獄前潛逃，檢方已於今年5月發布通緝令。另外，郭再添的支持者也因選舉期間因涉妨害公務及恐嚇被判刑。

郭再添與妻子王曉燕在2022年底屏東縣議員選舉時，以無黨籍身分參選並成功當選。然而期間二人涉嫌接受中資，將未經台灣衛生福利部核准的「蓮花清瘟膠囊」及「DEWEI快篩試劑」運入台灣，並在競選服務處分送給選民。屏東地檢署認為此行為涉及違反反滲透法、藥事法以及選罷法，遂對二人提起公訴。

▲國民黨籍前屏東縣議員郭再添。（圖／翻攝自郭再添臉書）

除外，郭再添在選舉期間還被指控與支持者前往新園鄉一名陳姓鄉民代表候選人的競選服務處，包圍並進行滋事，甚至對該候選人施以毆打，還在警察到場後出言威脅，遭檢方依妨害公務及恐嚇罪嫌起訴。屏東地院審理後，郭的支持者中有四人被判刑4至6個月，並可繳納罰金；至於王曉燕，被判6個月徒刑，罪名涉及轉讓禁藥，可易服勞役，但她因反滲透法罪名不成立，僅被褫奪公權1年。

至於郭再添本人，因地下匯兌案遭判刑4年確定，但卻在入獄前逃逸，檢方發布通緝令，外界猜測他已逃往中國。針對郭再添的其他案件，由於他未到庭，屏東地院無法完成判決。截至目前，法定行刑期限為30年，檢方將持續追緝其下落。