彰化芬園4豬暴斃！動防所證實：化製車曾到台中梧棲養豬場

記者唐詠絮／彰化報導

近日全台深陷非洲豬瘟警戒狀態！繼台中市梧棲區傳出養豬場感染案例後，彰化縣芬園鄉一處養豬場昨（24）日也傳出4頭豬隻死亡，引發民眾恐慌。經動防所查證，化製車確曾前往台中梧棲的非洲豬瘟案場，這批死豬是飼主配合防疫採樣所需，暫時移至場區門口，並非隨意棄置，目前已完成採樣送驗，結果最快今天就會出爐。

彰化縣動物防疫所所長董孟治說明，該養豬場為「化製車關聯場」，也就是化製車（載運屠體或屍體）曾前往台中梧棲的非洲豬瘟案場。自10月22日接獲通報後，立即對該場實施「豬隻移動管制」，禁止豬隻進出，並於24日上午九點派員到場採樣、訪視豬隻健康狀況。並強調，該場飼養約2500頭豬，目前除了這4、5頭死亡個案外，其餘豬隻健康狀況良好，無異常死亡情形。

▲立委林楚茵po文指芬園鄉有豬隻死亡送驗。（圖／翻攝自threads／立委林楚茵）

今日有民眾路過該養豬場，發現場區門口陳列數頭死豬，拍照上網後引發議論。立委林楚茵接獲通報後立即向行政院查證，獲悉實情為「防疫人員與飼主約定早上9點採樣，飼主事先將豬隻移至門口方便作業」，並非隨意棄置。已確認完成採樣送驗，呼籲民眾不必過度緊張，並肯定防疫單位迅速應變的作為。

彰化縣動物防疫所指出，昨日已完成採樣，檢體已封存並由專人送驗。若檢驗結果為陰性，將由防疫所人員押運死豬至化製場焚化處理；若為陽性，則將依中央災害應變中心指示，啟動更嚴格的防疫措施。目前該場仍處於移動管制狀態，管制期間將依中央指示辦理。動防所也持續監控縣內所有養豬場，嚴防疫情擴散，確保台灣養豬產業安全。