他驚「一堆人穿同款雨衣」　以為台積電贈品！網解答：超耐用

▲騎士穿雨衣通勤。（示意圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

連日大雨讓通勤族苦不堪言，一名網友笑稱，突然想買新雨衣，卻發現滿街騎士都穿同一款「黑褲＋螢光綠袖」的雨衣款式，忍不住好奇「這是哪個牌子，怎麼大家都穿？」貼文掀起高度討論，「我以為台積電股東會贈品」、「以為哪一家公司的制服居然也有雨衣」。

一名網友在臉書《一個他媽的社團》表示，連下一周的雨，騎車通勤的他想換新雨衣，結果觀察路上超多騎士都穿同一款雨衣，手袖是螢光綠色搭配黑色防水褲，讓他感到十分好奇「這是哪家的雨衣，這麼受歡迎？」

文章引發6千多人熱議，「我也是穿這牌子的雨衣」、「不知道的人還以為是同事、同一家公司所發的」、「下雨天狂撞衫」、「我以為台積電股東會贈品」、「乍看之下會以為是警察的雨衣」、「以為哪一家公司的制服居然也有雨衣」、「下雨天一堆車友」。

有網友熱心解惑，「天德老牌啦」、「天德，不貴也好穿」、「天德牌穿快十年了，買過三件，褲子側邊一段時間後下大雨都會滲水」、「我也穿同款，但是夏天穿不了」、「11年前買，第7年褲子才破，褲襠滲水，超級耐用」。

其他網友回應，「我都穿便利商店30元的雨衣」、「買大牌子就對了，不要買一堆業配款就對了」、「我買奧特蒙雨衣」、「只有我覺得711的雨衣最好穿嗎」、「瑪利歐代言的C2C雨衣大推」、「我覺得國軍雨衣最好用、口袋又多」。