　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

他驚「一堆人穿同款雨衣」　以為台積電贈品！網解答：超耐用

▲▼下雨天,機車騎士,通勤族,機車雨衣,交通安全,降雨,午後熱對流,午後雷陣雨。（圖／記者季相儒攝）

▲騎士穿雨衣通勤。（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

連日大雨讓通勤族苦不堪言，一名網友笑稱，突然想買新雨衣，卻發現滿街騎士都穿同一款「黑褲＋螢光綠袖」的雨衣款式，忍不住好奇「這是哪個牌子，怎麼大家都穿？」貼文掀起高度討論，「我以為台積電股東會贈品」、「以為哪一家公司的制服居然也有雨衣」。

一名網友在臉書《一個他媽的社團》表示，連下一周的雨，騎車通勤的他想換新雨衣，結果觀察路上超多騎士都穿同一款雨衣，手袖是螢光綠色搭配黑色防水褲，讓他感到十分好奇「這是哪家的雨衣，這麼受歡迎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

文章引發6千多人熱議，「我也是穿這牌子的雨衣」、「不知道的人還以為是同事、同一家公司所發的」、「下雨天狂撞衫」、「我以為台積電股東會贈品」、「乍看之下會以為是警察的雨衣」、「以為哪一家公司的制服居然也有雨衣」、「下雨天一堆車友」。

有網友熱心解惑，「天德老牌啦」、「天德，不貴也好穿」、「天德牌穿快十年了，買過三件，褲子側邊一段時間後下大雨都會滲水」、「我也穿同款，但是夏天穿不了」、「11年前買，第7年褲子才破，褲襠滲水，超級耐用」。

其他網友回應，「我都穿便利商店30元的雨衣」、「買大牌子就對了，不要買一堆業配款就對了」、「我買奧特蒙雨衣」、「只有我覺得711的雨衣最好穿嗎」、「瑪利歐代言的C2C雨衣大推」、「我覺得國軍雨衣最好用、口袋又多」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
480 1 6999 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／美駐日大使館旁濺血！男持雙刀狂砍　警員當場受傷
「不再養豬了」非洲豬瘟害破產豬農超慘　兒回工地當板模工
遭桃園客運司機狂毆！　高中生現況曝
「30歲應有300萬存款」富邦女神慘遭炎上！　委屈還原始末
國旅住宿被爆「要自帶大浴巾」　觀光署：一次性備品才不提供
收紅包讓遺體插隊「挑吉時火化」!　殯葬所員工慘了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台中爆疑似非洲豬瘟！感染源不明　陳其邁建議停用廚餘餵豬

國8台南系統交流道立體化動土「119年9月通車」　解20年塞車痛點

國旅住宿被爆「要自帶大浴巾」　觀光署澄清：一次性備品才不提供

他驚「一堆人穿同款雨衣」　以為台積電贈品！網解答：超耐用

長榮調查報告出爐！空服員病逝4狀況：應變不足　年底前調整考評制

離奇竊案！公共區「水龍頭被偷了」留下蓮蓬頭　網傻：太離譜　

限動大啖西多士！高雄炸物店家被Lisa翻牌爆紅　取消店休加班營業

豬隻禁運禁宰恐15天　專家曝關鍵時間：追回豬肉「理論上安全」

台中未來全面禁止廚餘餵豬？盧秀燕：與中央同步思考中

急追28頭豬隻流向！農業部次長：有健康證明「不是問題豬」

還原桃園客運司機、學生互毆經過！逃票爭議引爆　雙方互告傷害

不捨女兒淋雨　父開車接送返程病發身亡！最後一通電話打給愛女

潛水遇海龜主動靠近啃頭　原來是頭髮誤認成海草XD

「憤怒鐵拳」畫面曝！彰化暴走男怒砸超商　發洩代價要花80萬

自爆驗過染色體是「XXY」雙性人　金髮Yuki法庭撂流利中文拒認罪

客運內畫面曝光！司機怒吼「靠X」：要處理是不是　打到學生滿臉血

暖心瞬間！女駕駛見小貓受困馬路　立刻停車抱走救回一命

普發現金1萬來了！　11／5開放預登記、最快11／12可拿到手

桃園客運監視畫面曝光

被拍牽手各務孝太！宋宋鬆口關係　Yuri笑：40歲之後才可以認愛

台中爆疑似非洲豬瘟！感染源不明　陳其邁建議停用廚餘餵豬

國8台南系統交流道立體化動土「119年9月通車」　解20年塞車痛點

國旅住宿被爆「要自帶大浴巾」　觀光署澄清：一次性備品才不提供

他驚「一堆人穿同款雨衣」　以為台積電贈品！網解答：超耐用

長榮調查報告出爐！空服員病逝4狀況：應變不足　年底前調整考評制

離奇竊案！公共區「水龍頭被偷了」留下蓮蓬頭　網傻：太離譜　

限動大啖西多士！高雄炸物店家被Lisa翻牌爆紅　取消店休加班營業

豬隻禁運禁宰恐15天　專家曝關鍵時間：追回豬肉「理論上安全」

台中未來全面禁止廚餘餵豬？盧秀燕：與中央同步思考中

急追28頭豬隻流向！農業部次長：有健康證明「不是問題豬」

快訊／美駐日大使館旁濺血！男持雙刀狂砍　警員當場受傷

外媒曝「宇宙橘」變色原因：千萬不用擔心會遇到

淡化美韓貿易分歧！李在明APEC前遞橄欖枝：歡迎川普「締造和平」

「不再養豬了」非洲豬瘟害破產豬農超慘　兒回工地當板模工

陸「偽娘網紅」羅大美被害案宣判　兇手搶劫殺人數罪併罰判死刑

雙11電商大戰！Coupang酷澎狂撒品牌獨家優惠　WOW 會員「不限金額免運」成亮點

BLACKPINK沸騰高雄　旅宿業直指台中觀光罩門

林凡唱《犀利人妻》主題曲掀回憶殺！　後台遇「瑞凡、薇恩」當眾搶人

阿兵哥行車糾紛毆人！打到刑警小隊長還弄壞4萬眼鏡　白目下場曝

慢性腎臟病「初期5大徵兆」　醫示警：出現症狀已中晚期

楊祐寧昔推掉600萬入伍　認退伍後迷惘「事業有點迷失」

生活熱門新聞

被高中生姑姑點名！詹江村：我要道歉什麼？

韓國遊客「掃光賣場不起眼1物」！妹子看傻了

日本拍照「1畫面惹怒當地人」　媽怒：快吐了

普發5種方式　何時領現一次看

桃園客運司機「不信投18元」他乖乖下車　同學幫嗆被暴揍

光復連假首日台北炸豪雨！　1圖揭雨勢將趨緩

司機打高中生「一票人叫好」　律師傻眼

連假一早桃機就塞爆！　網友直指「國旅衰退」致命點

快訊／4縣市豪大雨特報　下到晚上

勞發署科長加班定位在摩鐵　密切多位女下屬

普發1萬怎麼領？最快7天到手懶人包

被司機打到鼻樑骨裂！姑姑：我家屁孩很勇敢

北富銀「普發一萬」加碼　再抽一萬、iPhone 17

長榮調查報告出爐！空服員病逝4狀況：應變不足　年底前調整考評制

更多熱門

相關新聞

「天母搞什麼鬼」延到下周　主辦：連假別撲空了

「天母搞什麼鬼」延到下周　主辦：連假別撲空了

台北市天母商圈一年一度的萬聖節嘉年華「天母搞什麼鬼」，原預定明後天（24、25日）盛大舉行，但因為連日大雨造成場地積水，主辦單位緊急公告「順延一周」，也就是改至10月31日與11月1日舉辦，呼籲家長與小朋友別撲空了。

超大豪雨vs豪雨差在哪？　豪雨假、停班停課判斷一次看懂

超大豪雨vs豪雨差在哪？　豪雨假、停班停課判斷一次看懂

贈品太狂！ITF台北國際旅展　網友曬戰利品掀熱議

贈品太狂！ITF台北國際旅展　網友曬戰利品掀熱議

「7:58打卡被罵遲到」台妹怒整頓日本職場

「7:58打卡被罵遲到」台妹怒整頓日本職場

租不起北京房子　男搭6小時高鐵上下班

租不起北京房子　男搭6小時高鐵上下班

關鍵字：

雨衣老牌贈品撞衫通勤下雨天德牌

讀者迴響

熱門新聞

遭控聯手家寧抹黑Andy　陳零九深夜反擊了

被高中生姑姑點名！詹江村：我要道歉什麼？

Sandy搭機出包「所有乘客都在等她」！

遭嗆「這輩子就這樣算了」暴揍學生　施暴司機遭開除

豬場爆非洲豬瘟　豬農兒：沒想害台產業

坤達閃兵…柯佳嬿被出征「幫掩護，真會演」本人親回

遭司機追打　學生姑姑點名詹江村道歉

韓國遊客「掃光賣場不起眼1物」！妹子看傻了

快訊／普發現金1萬來了！　11／5開放預登記、最快11／12可拿到手

10類人免登記直接入帳　11/12就有1萬

《棒棒堂》毛弟0存款「繳不出卡費」淚求救

三商壽出售「買家」確定了！　總額480億超預期

抖音美女網紅癌逝　袁小小享年38歲

賭博案又多1人！NBA急發聲明

同住1年沒發現屍體！男殺女友藏陽台7年

更多

最夯影音

更多
還原桃園客運司機、學生互毆經過！逃票爭議引爆　雙方互告傷害

還原桃園客運司機、學生互毆經過！逃票爭議引爆　雙方互告傷害
不捨女兒淋雨　父開車接送返程病發身亡！最後一通電話打給愛女

不捨女兒淋雨　父開車接送返程病發身亡！最後一通電話打給愛女

潛水遇海龜主動靠近啃頭　原來是頭髮誤認成海草XD

潛水遇海龜主動靠近啃頭　原來是頭髮誤認成海草XD

「憤怒鐵拳」畫面曝！彰化暴走男怒砸超商　發洩代價要花80萬

「憤怒鐵拳」畫面曝！彰化暴走男怒砸超商　發洩代價要花80萬

自爆驗過染色體是「XXY」雙性人　金髮Yuki法庭撂流利中文拒認罪

自爆驗過染色體是「XXY」雙性人　金髮Yuki法庭撂流利中文拒認罪

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面