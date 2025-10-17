「7:58被罵遲到」她怒頓日本職場！網曝1招：不敢欺負台灣人

▲原PO在日本職場被要求「提早上班打掃」，而且不可以採點打卡。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



網搜小組／劉維榛報導

台灣女網友赴日工作被主管罵「踩點打卡是遲到」，只因她「7點58分」到公司，還被指「少打掃兩分鐘」。她怒問「為何只有女生要掃地？」主管卻回「日本就是這樣，要入境隨俗」。文章引爆網友不滿，「之前還有要掃男女廁，還說日本文化就是這樣」」；也有人教戰「錄音自保最有效！」

一名女網友在Threads以「Z世代台灣女孩在日本整頓職場？」為標題抱怨，她透露，第一次被小主管叫去審問，「妳知道妳遲到了嗎？」一番話讓原PO傻眼反問，「我8點前就打好卡了」，未料小主管嚴肅回應，「在日本踩點打卡就是遲到」。

不僅如此，小主管特別強調她是「7點58分」才到，意味著比其他人少打掃兩分鐘，在他們眼裡就叫做「造成困擾」。事實上，原PO確實知道日本職場有「提早打卡」的潛規則，但令她不解的是，公司要求提前來打掃還不算加班費，根本違反當地勞基法，甚至有性別差異對待，「只有女生要提早到公司打掃！」

原PO氣得回嘴，「可是我面試時，沒人提到要打掃」、「為什麼女生要掃地，男生不用？」結果小主管一臉理所當然回應，「這間公司就是這樣，日本就是這樣，妳要入境隨俗」。

文章曝光後，底下網友也替原PO感到不公，「要打掃已經夠問號，還只有女生要掃？」「我前公司也是，整點打卡還會被陰陽怪氣地暗示我要早到，但還好我們可以改下午打掃」、「感同身受！在日本上班要提早5-10分到」、「我也超討厭要打掃的公司，之前還有要掃男女廁，還說日本文化就是這樣，反嗆我說台灣人都不打掃的嗎？我又不是應徵清潔工」、「昭和老公司都這樣，女生還要泡茶給客人喝」。

留言串中，網友也分享反擊大絕，「我弟公司只有他一個台灣人，主管拗他的時候，都會開啟蘋果手錶的錄音功能，之後公司沒人敢欺負台灣人」、「現在基本ㄧ句『パワハラ（職權騷擾）』，約談你的那間公司就得被整治了，辛苦了」。