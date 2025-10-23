家長注意！「天母搞什麼鬼」延到下周　主辦曝原因：連假別撲空了

▲去年「天母搞什麼鬼」萬聖節派對超級熱鬧。（示意圖／記者李毓康攝）

網搜小組／劉維榛報導

台北市天母商圈一年一度的萬聖節嘉年華「天母搞什麼鬼」，原預定明後天（24、25日）盛大舉行，但因為連日大雨造成場地積水，主辦單位緊急公告「順延一周」，也就是改至10月31日與11月1日舉辦，呼籲家長與小朋友別撲空了。

「天母搞什麼鬼萬聖節」活動今年邁入第17年，不過主辦單位在臉書社團《天母商圈》緊急公告，活動將順延至下周，原定10月24日（五）的百鬼夜行，要改到10月31日（五）；原定10月25日（六）天母運動公園主活動則延至11月1日（六）。

主辦單位解釋原因，因連日豪雨造成場地積水，加上活動場地平均風6級以上或陣風8級以上，設備無法進場等因素，就怕家長與小朋友撲空，希望大家幫幫忙分享一下。

底下網友熱議，「下週會是好天氣，辛苦你們的調整」、「剛好10/31才是真正萬聖節」、「難過...那周要出國不能參加」、「下星期小孩要準備考試了」、「謝謝你們的用心與貼心，期待更改日期後的萬聖節活動、相信大人小孩都能玩得更盡興」

其中不少家長也詢問，「本周六討糖活動也順延嗎」、「高島屋的活動有跟著延期嗎？如果沒有的話想說那就還是帶小朋友來逛百貨公司，感受一下氣氛」、「星期六店家發糖果活動也是延到下星期六嗎」。主辦單位小編回應，如下：

1、三大百貨發放南瓜桶一樣延到11月1日發放

2、11月1日天母運動公園內園遊會活動仍然舉辦。

3、11月1日舞台表演節目會稍微調整，過兩天公告。

4、基本上店家發糖會延到11月1日，但如店家有自行考量可自行決定。