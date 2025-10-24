　
    • 　
>
國際

恐怖瞬間！澳洲男童動物園體驗哭了　蟒蛇「牙起來」咬頭爆血

恐怖瞬間！澳洲男童動物園體驗哭了　蟒蛇「牙起來」咬頭爆血

圖文／鏡週刊

澳大利亞昆士蘭1名7歲男童克魯斯（Cruise）日前在動物園遭蛇咬頭受傷，捕捉到「恐怖瞬間」的影片在IG上引發熱議。影片中，克魯斯向追蹤者表示「我的頭被蛇咬了」，並提醒「怕血的人請立即移開視線」。

綜合外媒報導，媽媽克莉絲蒂（Christie）指出，她不希望公開動物園名稱。強調這次事件完全是意外，動物園不應受到責難。當天是女兒卡蕾亞（Kalea）的11歲生日，姊弟倆和朋友參加動物園夜間導覽，孩子們有機會觀察夜行性動物並觸摸蛇。

克魯斯在導覽快結束時想再抱一次地毯蟒蛇，母親便上前拍攝。事後克魯斯哭著說「蛇咬我了」，克莉絲蒂起初不以為意，但用手電筒一看，頭部已經流血。她回看影片後才發現，蛇咬的瞬間清楚被拍下。

有片／恐怖瞬間！澳洲男童動物園體驗哭了　蟒蛇「牙起來」咬頭爆血

▲ 克魯斯日前在動物園遭蛇咬頭受傷。（翻攝自salty_craft_family IG）

克莉絲蒂表示，克魯斯當時冷靜地轉頭確認蛇的位置，可能是這個突然的動作驚嚇到蛇。所幸這條地毯蟒蛇沒有毒，對生命沒有威脅。她補充，孩子們以前也多次接觸過蛇，並對飼養員有信任，但這次經驗讓他們明白，野生動物始終不可完全預測。克莉絲蒂表示，暫時克魯斯可能不會再碰蛇，但如果他願意挑戰，她和家人會支持他。

克魯斯和卡蕾亞平時會在IG分享衝浪影片。克莉絲蒂表示，起初這個帳號是為了兩兄妹為當地慈善團體募款而開設的。這個慈善團體會在洪水後負責清理水道和海岸，孩子們也曾將衝浪30天的活動拍成影片分享，引發熱烈迴響。克魯斯幽默搞笑的影片後來也獲得大量關注，但這次事件完全不是可以一笑置之的內容，克莉絲蒂也在貼文中註明「這不是玩笑」。

根據學術期刊《Toxicon》2017年的研究，澳洲每年約有55人因蛇咬住院，其中死亡平均每年僅2例，因此蛇咬事件雖少，但仍需小心對待。


