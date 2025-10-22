吃全素！他找5家餐廳「新人1句話傻眼」　網吵翻：不想麻煩人

▲員工聚餐。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



網搜小組／劉維榛報導

「找餐廳找到懷疑人生！」一名男網友透露，因為新同事吃「全素」，他費心找了多家全素餐廳，沒想到對方回應不參加，讓他無言又尷尬。文章引發熱議，網友認為「找Buffet最省事」、「對方應該怕麻煩才不參加」、「只能吃小火鍋，我媽媽吃素，不管去哪裡都吃都一樣」。

一名男網友在Dcard表示，最近他負責籌辦員工聚餐，不料遇到一個大難題，新同事是素食主義者，有嚴格的飲食標準，「不是一般的蛋奶素，是那種連蛋、奶都不行的全素！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

正因如此，大家敲碗的餐廳名單全都被刷掉，但原PO為了歡迎新人能一起融入新環境，絞盡腦汁狂爬文，終於找到幾家全素且符合預算的餐廳，沒想到把好消息分享給大家時，新人卻回應「想了想...這次還是不參加！」

一番話讓原PO無言又傻眼，「為了顧慮他的飲食習慣，我真的花了不少時間在找餐廳上」，而且就怕另找新的餐廳，會讓新人覺得被針對，因此大家只能硬著頭皮在「全素」的餐廳裡票選。

對此，原PO也發牢騷直呼，當初有先問過對方是否參加，新人則回「要看是哪間餐廳再決定」，因此原PO也難判定是否會去吃，「老實說，遇到有吃素的同事真的會讓辦聚餐變超麻煩」，加上公司規定只有團體聚餐才可以核銷經費，讓他無助討拍「好難啊！」

底下網友熱議，「通常我是找葷的餐廳裡面有素食餐點的，然後請餐廳不要放蛋奶」、「我們之前的經驗是，一定要吃全素，就自己準備要吃的餐盒，再跟公司請錢」、「找Buffet啊，愛吃什麼自己夾」、「別慣著對方，以後就是一人綁架全公司了」、「換個角度想，他應該也是不想造成大家困難才說不去」、「辦活動一開始就應該以『多數人』的取向為主啊」、「只能吃小火鍋，我媽媽吃素，不管去哪裡都吃都一樣」。

也有人幫忙緩頰，「我是素食者，其實不愛這種團體聚餐的場合，因為總是會有人抱怨不方便，但是也可以理解，所以比較傾向不麻煩別人，有就去，沒有就不會參加，所以下次像這種情況，就直接找其他人想吃的就可以了」、「素食者常常怕造成別人的麻煩，選擇不參加聚餐，怕主辦不好找餐廳，也怕餐廳常常打包票可以接，最後做出來的還是不能吃」。