平溪線路基消失百米「搶修至11月底」　台鐵公布運行計畫

▲台鐵平溪線路基掏空，鐵軌懸空。（圖／讀者提供）

記者李姿慧／台北報導

豪雨肆虐，台鐵平溪線近日頻發生土石滑落和落石外，軌道下邊坡今(22)日滑落約30公尺，鐵軌懸空，路基消失100公尺，台鐵今下午邀專家學者研商加固工法，晚間宣布除明天續全面停駛外，因應搶修工程，光復連假後至11月底止，周一到周五全線停駛採公路接駁，光復連假和各周末僅行駛瑞芳到十分間。

台鐵公司表示，受持續強降雨影響，為確保行車安全，台鐵明（23）日平溪線暫停列車營運，啟動公路接駁措施，協助旅客往返平溪線各站，接駁車停靠站包括瑞芳、十分、望古、嶺腳、平溪及菁桐等站，停靠公車站牌，並採折返方式行駛。

其中瑞芳站發車時刻為08:30、10:30、14:00及16:00，如18:00後仍有旅客前往平溪線，台鐵將再洽客運業者加開接送車輛。

▲▼ 平溪線鐵軌路基掏空 鐵軌懸空 。（圖／記者郭世賢翻攝）

由於光復連假將至，台鐵也調整營運計畫，規劃自10月24日至26日等3天光復節連續假期期間，平溪線瑞芳=十分間行駛，十分=菁桐間啟動公路接駁。

此外，因應嶺腳=望古間(K9+820~920)路基流失，工程搶修需要，台鐵公司表示，自10月27日起至11月30日止，逢週一至週五平溪線全線停駛，啟動公路接駁。逢週六、日，瑞芳=十分間行駛，十分=菁桐間啟動公路接駁。