懶人包／藍黨主席選舉密碼解析！　24年10次改選「朱立倫創2紀錄」

政治 政治焦點 國會直播 專題報導

懶人包／國民黨主席選舉歷屆回顧　24年10次改選「朱立倫創2紀錄」

▲ 國民黨黨主席候選人政見發表會-卓伯源，郝龍斌，鄭麗文，羅智強，蔡志弘。（圖／記者黃克翔攝）

▲2025國民黨黨主席選舉，6位候選人卓伯源、郝龍斌、鄭麗文、羅智強、蔡志弘、張亞中。（圖／記者黃克翔攝）

記者郭運興／台北報導

國民黨主席選舉將在18日進行投票，本次共有6人參選，分別為郝龍斌、鄭麗文、羅智強、卓伯源、張亞中、蔡志弘，這也是郝龍斌第三度參選，能否擺脫前兩次敗選的紀錄，備受外界矚目。《ETtoday新聞雲》特別整理國民黨2001年主席直選至今，24年來6次黨主席選舉、4次補選的歷史回顧，供讀者快速了解。

2001年　連戰97.09%得票率當選

2001年國民黨史上首次黨員直選的黨主席選舉於3月24日進行投票，僅尋求連任的連戰一人參選。

最終投票結果，投票率57.90%，連戰獲得獲52萬1712票，得票率97.09%順利當選。

▼連戰。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼連戰。（圖／記者湯興漢攝）

2005年　馬英九72.36%得票率當選

2005年國民黨主席選舉，由時任立法院長王金平對決時任台北市長馬英九，過程兩方激戰，從省籍族群到指控黑金派系等問題，都成了攻防焦點。

最終於7月16日進行投票，但此競爭並未衝高投票率，當時選舉人數有104萬5467人，但投票率僅50.17%，馬英九獲得獲37萬5056票，得票率72.36%，擊敗王金平的14萬3268票(27.64%)，這也是馬英九首度當選黨主席。

2007年補選　吳伯雄86.97%得票率當選

2007年2月13日馬英九因特別費案遭到起訴，馬英九為捍衛清白，立即宣布辭去黨主席職務，並宣布參選2008年總統大選。

因此，同年4月7日舉行國民黨主席補選，僅吳伯雄與洪秀柱跨過黨員連署門檻，最終投票結果，選舉人數有33萬7467人，投票率53.75%，吳伯雄獲得獲15萬6499票，得票率86.97%，洪秀柱則獲得的2萬3447票(13.03%)，吳伯雄成功當選黨主席。

▼吳伯雄。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼吳伯雄。（圖／記者周宸亘攝）

2009年　馬英九98.37%得票率當選

2009年國民黨主席選舉於7月26日進行投票，僅馬英九一人參選，選舉人數為53萬3739人，投票率56.95%。

最終投票結果，馬英九獲28萬5354票，得票率93.87%第二次當選黨主席，2009年10月17日正式就任。

2013年　馬英九91.85%得票率連任

2013年國民黨主席選舉於7月20日進行投票，候選人依舊僅馬英九一人，選舉人數為38萬1548人，投票率57.86%。

最終投票結果，馬英九獲20萬2750票，另有1萬7996張無效票，得票率91.85%順利當選。

▼馬英九。（圖／記者周宸亘攝）

馬英九辭國民黨主席（圖／記者周宸亘攝）

2015年補選　朱立倫破紀錄99.61%最高得票率當選

2014年國民黨九合一選舉大敗，時任黨主席馬英九在同年12月3日請辭黨主席，主席缺位由第一副主席吳敦義代理，並於3個月內改選新主席。

當時朱立倫、胡志強、連勝文皆傳出可能參選，郝龍斌則在媒體例行茶敘表示關於國民黨主席補選一事，他相信若有人願意勇於承擔，是好事，若沒有人出來，願慎重考慮參選黨主席。

2014年12月12日開始領表，胡志強表示艱困時刻承擔，扛起振興國民黨的責任，同日上午，朱立倫也宣布將參選國民黨主席。後續，胡志強與朱立倫透過電話溝通，決定放棄參選，僅朱立倫完成領表程序。

2015年國民黨主席補選最終在1月17日進行投票，共19萬6830名黨員投票，投票率為56.34%，朱立倫獲得19萬6065票，得票率是破紀錄的99.61%。

▼朱立倫。（圖／記者李毓康攝）

▲▼國民黨黨主席朱立倫。（圖／記者李毓康攝）

2016年補選　洪秀柱56.48%得票率當選

2015年國民黨第十四屆總統提名爆發「換柱風波」，黨中央改為徵召朱立倫參選，引起黨內反彈，隔年總統大選國民黨僅獲得31.04%得票率，敗於民進黨推派的蔡英文。朱立倫也隨即宣布辭去黨主席職務，由時任副主席黃敏惠代理。

2016年國民黨主席進行補選，共計6人完成領表，但後續陳明義、林榮德相繼退選，僅剩4人參選，分別是洪秀柱、李新、陳學聖、黃敏惠。

最終2016年3月26日進行補選投票，選舉人數為33萬7351人，投票率41.61%，洪秀柱獲得7萬8829票支持，得票率56.48%、黃敏惠獲得4萬6341票(33.21%)、李新獲得7604票(5.45%)、陳學聖獲得6784票(4.86%)，洪秀柱順利擊敗3位對手當選黨主席。

▼洪秀柱。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼洪秀柱。（圖／記者黃克翔攝）

2017年　吳敦義52.24%得票率當選

2017年國民黨主席選舉於當年5月20日進行投票，新的黨主席任期四年，將領導國民黨參加2018年中華民國地方公職人員選舉及2020年中華民國總統副總統及立法委員選舉。

本次選舉共有6位候選人參選，分別是爭取連任的洪秀柱、前台北市長郝龍斌、前副主席吳敦義、前北農總經理韓國瑜、前副主席詹啟賢、前立委潘維剛。這也是郝龍斌首度參選黨主席。

最終，投票率58.02%創下2001年中國國民黨黨主席開放直選以來的最高紀錄。吳敦義獲得14萬4408票支持，得票率52.24%、洪秀柱獲得5萬3063票(19.20%)、郝龍斌獲得4萬4301票(16.03%)、韓國瑜獲得1萬6141票(5.84%)、詹啟賢獲得1萬2332票(4.46%)、潘維剛獲得2437票(0.88%)，吳敦義順利當選黨主席。

▼吳敦義。（圖／記者林敬旻攝）

▲吳敦義。（圖／記者林敬旻攝）

2020年補選　江啟臣68.80%得票率當選

2020年總統大選，國民黨推派的韓國瑜以38.61%得票率，敗於民進黨尋求連任的蔡英文，蔡英文更獲得破紀錄的817萬票支持，因此，時任黨主席吳敦義在同年1月15日宣布率黨務主管總辭。

2020年國民黨主席補選於同年3月7日進行投票，候選人為立委江啟臣、前台北市長郝龍斌兩人，選舉人數為34萬5971人，投票率35.85%。本次投票率再度打破黨員直選以來史上最低紀錄。

最終投票結果，江啟臣獲8萬4860票，得票率68.80%、郝龍斌則獲得3萬8483票，得票率31.2%，江啟臣順利當選，就任時僅48歲，成為最年輕也是首位立委兼任的黨主席，而敗選的郝龍斌，創下連續兩次參選均敗選的紀錄。

▼江啟臣。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨主席補選，當選人江啟臣。（圖／記者林敬旻攝）

2021年　朱立倫破紀錄45.78%最低得票率當選

2021年國民黨主席選舉於同年9月25日投票，共計4人參選，分別是尋求連任的江啟臣、前主席朱立倫、孫文學校總校長張亞中、前彰化縣長卓伯源。

最終，選舉人數為37萬0711人，投票率50.71%。朱立倫獲得8萬5163票支持，得票率45.78%、張亞中獲得6萬0631票(32.59%)、江啟臣獲得3萬5093票(18.67%)、卓伯源獲得5133票(2.76%)，朱立倫順利當選黨主席，繼馬英九、吳伯雄及吳敦義後，成為回任黨主席第四人，但朱立倫創下直接選舉以來得票率最低及首次得票率不過半紀錄。

▼國民黨主席選舉2001年至今回顧。（圖／記者郭運興製圖）

▲▼國民黨主席選舉2001年至今回顧。（圖／記者郭運興製圖）

10/15 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

民進黨揭中共介選手法　「超時空打臉」國民黨

民進黨揭中共介選手法　「超時空打臉」國民黨

國民黨主席選舉爆出遭中國介入操作，多位藍營人士包括趙少康、郝龍斌等皆指控出現大量境外假帳號、AI變造影片等情形。對此，民進黨網路節目 《爸媽叫我不要談政治》 昨（15日）推出短影音〈連國民黨都說中共正在影響選舉，你還會覺得認知作戰是假議題嗎？〉，剪輯趙、郝昔日發言，對照如今的指控「超時空打臉」。

趙永茂籲政黨應為下一代而非下次選舉

趙永茂籲政黨應為下一代而非下次選舉

新壽T17、T18今動土　北市議員：輝達最強晶片卻算不出台灣複雜政經

新壽T17、T18今動土　北市議員：輝達最強晶片卻算不出台灣複雜政經

新壽T17、T18今動土典禮！　凌濤轟：若涉假開工就是台灣全民公敵

新壽T17、T18今動土典禮！　凌濤轟：若涉假開工就是台灣全民公敵

新壽T17、T18今辦動工典禮　郝龍斌提合約：可笑愚昧適可而止

新壽T17、T18今辦動工典禮　郝龍斌提合約：可笑愚昧適可而止

關鍵字：

國民黨黨主席朱立倫馬英九江啟臣洪秀柱韓國瑜郝龍斌張亞中選舉得票率投票率懶人包吳伯雄連戰

