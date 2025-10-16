懶人包／藍黨主席選舉密碼解析！　24年10次改選「朱立倫創2紀錄」

▲2025國民黨黨主席選舉，6位候選人卓伯源、郝龍斌、鄭麗文、羅智強、蔡志弘、張亞中。（圖／記者黃克翔攝）

記者郭運興／台北報導

國民黨主席選舉將在18日進行投票，本次共有6人參選，分別為郝龍斌、鄭麗文、羅智強、卓伯源、張亞中、蔡志弘，這也是郝龍斌第三度參選，能否擺脫前兩次敗選的紀錄，備受外界矚目。《ETtoday新聞雲》特別整理國民黨2001年主席直選至今，24年來6次黨主席選舉、4次補選的歷史回顧，供讀者快速了解。

2001年 連戰97.09%得票率當選

2001年國民黨史上首次黨員直選的黨主席選舉於3月24日進行投票，僅尋求連任的連戰一人參選。

最終投票結果，投票率57.90%，連戰獲得獲52萬1712票，得票率97.09%順利當選。

▼連戰。（圖／記者湯興漢攝）

2005年 馬英九72.36%得票率當選

2005年國民黨主席選舉，由時任立法院長王金平對決時任台北市長馬英九，過程兩方激戰，從省籍族群到指控黑金派系等問題，都成了攻防焦點。



最終於7月16日進行投票，但此競爭並未衝高投票率，當時選舉人數有104萬5467人，但投票率僅50.17%，馬英九獲得獲37萬5056票，得票率72.36%，擊敗王金平的14萬3268票(27.64%)，這也是馬英九首度當選黨主席。

2007年補選 吳伯雄86.97%得票率當選

2007年2月13日馬英九因特別費案遭到起訴，馬英九為捍衛清白，立即宣布辭去黨主席職務，並宣布參選2008年總統大選。

因此，同年4月7日舉行國民黨主席補選，僅吳伯雄與洪秀柱跨過黨員連署門檻，最終投票結果，選舉人數有33萬7467人，投票率53.75%，吳伯雄獲得獲15萬6499票，得票率86.97%，洪秀柱則獲得的2萬3447票(13.03%)，吳伯雄成功當選黨主席。

▼吳伯雄。（圖／記者周宸亘攝）

2009年 馬英九98.37%得票率當選

2009年國民黨主席選舉於7月26日進行投票，僅馬英九一人參選，選舉人數為53萬3739人，投票率56.95%。

最終投票結果，馬英九獲28萬5354票，得票率93.87%第二次當選黨主席，2009年10月17日正式就任。

2013年 馬英九91.85%得票率連任

2013年國民黨主席選舉於7月20日進行投票，候選人依舊僅馬英九一人，選舉人數為38萬1548人，投票率57.86%。

最終投票結果，馬英九獲20萬2750票，另有1萬7996張無效票，得票率91.85%順利當選。

▼馬英九。（圖／記者周宸亘攝）

2015年補選 朱立倫破紀錄99.61%最高得票率當選

2014年國民黨九合一選舉大敗，時任黨主席馬英九在同年12月3日請辭黨主席，主席缺位由第一副主席吳敦義代理，並於3個月內改選新主席。

當時朱立倫、胡志強、連勝文皆傳出可能參選，郝龍斌則在媒體例行茶敘表示關於國民黨主席補選一事，他相信若有人願意勇於承擔，是好事，若沒有人出來，願慎重考慮參選黨主席。

2014年12月12日開始領表，胡志強表示艱困時刻承擔，扛起振興國民黨的責任，同日上午，朱立倫也宣布將參選國民黨主席。後續，胡志強與朱立倫透過電話溝通，決定放棄參選，僅朱立倫完成領表程序。

2015年國民黨主席補選最終在1月17日進行投票，共19萬6830名黨員投票，投票率為56.34%，朱立倫獲得19萬6065票，得票率是破紀錄的99.61%。

▼朱立倫。（圖／記者李毓康攝）

2016年補選 洪秀柱56.48%得票率當選

2015年國民黨第十四屆總統提名爆發「換柱風波」，黨中央改為徵召朱立倫參選，引起黨內反彈，隔年總統大選國民黨僅獲得31.04%得票率，敗於民進黨推派的蔡英文。朱立倫也隨即宣布辭去黨主席職務，由時任副主席黃敏惠代理。

2016年國民黨主席進行補選，共計6人完成領表，但後續陳明義、林榮德相繼退選，僅剩4人參選，分別是洪秀柱、李新、陳學聖、黃敏惠。

最終2016年3月26日進行補選投票，選舉人數為33萬7351人，投票率41.61%，洪秀柱獲得7萬8829票支持，得票率56.48%、黃敏惠獲得4萬6341票(33.21%)、李新獲得7604票(5.45%)、陳學聖獲得6784票(4.86%)，洪秀柱順利擊敗3位對手當選黨主席。

▼洪秀柱。（圖／記者黃克翔攝）

2017年 吳敦義52.24%得票率當選

2017年國民黨主席選舉於當年5月20日進行投票，新的黨主席任期四年，將領導國民黨參加2018年中華民國地方公職人員選舉及2020年中華民國總統副總統及立法委員選舉。

本次選舉共有6位候選人參選，分別是爭取連任的洪秀柱、前台北市長郝龍斌、前副主席吳敦義、前北農總經理韓國瑜、前副主席詹啟賢、前立委潘維剛。這也是郝龍斌首度參選黨主席。

最終，投票率58.02%創下2001年中國國民黨黨主席開放直選以來的最高紀錄。吳敦義獲得14萬4408票支持，得票率52.24%、洪秀柱獲得5萬3063票(19.20%)、郝龍斌獲得4萬4301票(16.03%)、韓國瑜獲得1萬6141票(5.84%)、詹啟賢獲得1萬2332票(4.46%)、潘維剛獲得2437票(0.88%)，吳敦義順利當選黨主席。

▼吳敦義。（圖／記者林敬旻攝）

2020年補選 江啟臣68.80%得票率當選

2020年總統大選，國民黨推派的韓國瑜以38.61%得票率，敗於民進黨尋求連任的蔡英文，蔡英文更獲得破紀錄的817萬票支持，因此，時任黨主席吳敦義在同年1月15日宣布率黨務主管總辭。

2020年國民黨主席補選於同年3月7日進行投票，候選人為立委江啟臣、前台北市長郝龍斌兩人，選舉人數為34萬5971人，投票率35.85%。本次投票率再度打破黨員直選以來史上最低紀錄。

最終投票結果，江啟臣獲8萬4860票，得票率68.80%、郝龍斌則獲得3萬8483票，得票率31.2%，江啟臣順利當選，就任時僅48歲，成為最年輕也是首位立委兼任的黨主席，而敗選的郝龍斌，創下連續兩次參選均敗選的紀錄。

▼江啟臣。（圖／記者林敬旻攝）

2021年 朱立倫破紀錄45.78%最低得票率當選

2021年國民黨主席選舉於同年9月25日投票，共計4人參選，分別是尋求連任的江啟臣、前主席朱立倫、孫文學校總校長張亞中、前彰化縣長卓伯源。

最終，選舉人數為37萬0711人，投票率50.71%。朱立倫獲得8萬5163票支持，得票率45.78%、張亞中獲得6萬0631票(32.59%)、江啟臣獲得3萬5093票(18.67%)、卓伯源獲得5133票(2.76%)，朱立倫順利當選黨主席，繼馬英九、吳伯雄及吳敦義後，成為回任黨主席第四人，但朱立倫創下直接選舉以來得票率最低及首次得票率不過半紀錄。

▼國民黨主席選舉2001年至今回顧。（圖／記者郭運興製圖）