　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

普發1萬怎麼領？　「最快7天到手」攻略懶人包

▲▼行政院普發現金1萬元記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲行政院公布普發現金1萬元發放辦法。（圖／記者陳家祥攝）

記者許力方／台北報導

普發1萬元時程公布，10月17日立法院三讀通過特別預算案，總統賴清德於今23日正式發布總統令，行政院核定發放辦法，只要在明年（2026年）4月30日前符合發放資格，每人均得領取一萬元現金，領取方式採登記、ATM、郵局、直入及造冊5種方式，最快11月5日登記，可在11月12日就拿到手。

●發放對象：
符合以下任一條件者皆可領取：
1. 有我國戶籍的國民
2. 駐外人員及具我國國籍之眷屬
3. 陸、港、澳及外籍配偶（具居留許可者）
4. 永久居留外國人
5. 115年4月1日～4月30日出生的新生兒

[廣告]請繼續往下閱讀...

截止：2025／4／30前

●發放金額：
每人新台幣1萬元

●發放時程：

▲▼普發現金1萬元懶人包。（圖／記者許力方製）

▲登記入帳最快7天可領到普發1萬元。（圖／記者許力方製）

●領取5管道：
1. 登記入帳（上網登記匯入帳戶）
2. ATM領現
3. 郵局臨櫃領現
4. 直接入帳（年金、津貼、自動撥款）
5. 造冊發放（偏鄉地區由警方協助）

●直接入帳：

已例行性領取政府津貼或年金者免登記 11/12入帳。

（勞保年金、災保年金、國民年金、老農津貼、農民退休儲金、勞工退休金之月退休金、身心障礙者生活補助費、中低收入老人生活津貼、安置兒少、各級政府機關因公派駐國外無戶籍人員及其具我國國籍眷屬、公費就養榮民）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
491 2 1504 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
法官愛上「新婚女法助理」還互傳裸照　律師夫提告曝超心痛過程
稱代領普發1萬現金　他「寄出3本存摺」損失51萬元
宏泰林鴻南否認偷妻3千萬珠寶　傳兒子作證臨時喊卡原因曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

普發1萬怎麼領？　「最快7天到手」攻略懶人包

黃衣大軍風雨無阻　桃園護國宮太子爺遶境創紀錄

1日4震「震央一樣」中部人想起921　縣府發文：南投今有點上下抖

司機痛打高中生「一票人叫好」　律師傻眼：這些人的公民老師要哭了

快訊／20:41南投縣中寮鄉規模3.7「極淺層地震」　最大震度2級

快訊／花蓮縣宣布：秀林大天祥地區明繼續停班停課

快訊／20:28南投中寮規模4.8「極淺層地震」　最大震度4級

快訊／20:28中部地區發生有感地震　預估震度4級以上

又查出1隻！嘉義縣「流入2頭瘟豬」　攤販已全部賣光

明天連假首日「國道11處地雷」　國5南下可能連塞11小時　

《延禧攻略》女星被說最大付出「生兒子」　鄧莎「懷孕放棄工作」老公：有失必有得

陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」

曾莞婷樂當「妖艷賤貨」意外最隨和XD　花花難搞..不看日出：漂亮是睡出來的

臺灣搶當「亞洲那斯達克」 亞洲創新籌資平臺正式啟航

坤達上銬拘提

坤達抵達機場

坤達認罪了！　以20萬至30萬代價「偽造高血壓」閃兵

坤達閃兵在機場遭拘提　恐丟《玩很大》主持棒　Energy全團免役真相揭曉！Toro全說了

台中驚爆非洲豬瘟！市府昨晚下令全面撲殺　盧秀燕說話了

坤達「上銬包手」抵分局　涉造假病例閃兵拘提

普發1萬怎麼領？　「最快7天到手」攻略懶人包

黃衣大軍風雨無阻　桃園護國宮太子爺遶境創紀錄

1日4震「震央一樣」中部人想起921　縣府發文：南投今有點上下抖

司機痛打高中生「一票人叫好」　律師傻眼：這些人的公民老師要哭了

快訊／20:41南投縣中寮鄉規模3.7「極淺層地震」　最大震度2級

快訊／花蓮縣宣布：秀林大天祥地區明繼續停班停課

快訊／20:28南投中寮規模4.8「極淺層地震」　最大震度4級

快訊／20:28中部地區發生有感地震　預估震度4級以上

又查出1隻！嘉義縣「流入2頭瘟豬」　攤販已全部賣光

明天連假首日「國道11處地雷」　國5南下可能連塞11小時　

桃園萬聖城10/25登場　變裝入住桃園福容半價優惠　

風神影響　桃園「來慈湖‧潮復刻」戶外展演暫停

桃園首推「中高齡及高齡者友善企業認證」33家企業獲獎

桃園機捷沿線開發熱　A10山鼻站招商增溫軌道經濟

郭書瑤：沒嫁給愛情不想生小孩！　鬆口擇偶條件…丫頭一聽嚇壞

你想過AI公平應用？　百件跨國教育實踐案例展現溫柔革命

普發1萬怎麼領？　「最快7天到手」攻略懶人包

那對夫妻Nico高中才知身世！　父突坦白「不是親爸」互動暖哭

被醫師宣判僅剩半年壽命　這位導演活下來了

手栽一株株的「紅骨仙草」　國際生體驗嘉義水上的農耕智慧

【倒塌瞬間曝】台中「整片鷹架」蓋下來！駕駛驚魂：完全無法反應

生活熱門新聞

桃園客運司機「不信投18元」他乖乖下車　同學幫嗆被暴揍

即／非洲豬瘟警戒！　台中衛生局曝「28豬隻流向3縣市」

非洲豬瘟可怕在哪？「9大QA」一次看懂

非洲豬瘟警戒！他曝「1管道恐怖破口」無人管

遭嗆「錢都不會算」狂揍學生？同行相挺：沒這麼單純

新北帥檢拘提坤達爆紅！本人14字回應了

即／20:28中部地區發生有感地震　預估震度4級以上

他回國見1成分「精美禮盒要銷毀」　下場恐罰百萬

豪大雨再2天！還有一波有感變冷

嘉義縣「流入2頭瘟豬」　攤販已全部賣光

1日4震中部人想起921　縣府發文

「台灣旁邊低壓」成颱機率曝　6縣市豪大雨特報

連假明登場！　「雨最大」地區曝

更多熱門

相關新聞

假普發1萬簡訊訊號源本尊曝！12人上當

假普發1萬簡訊訊號源本尊曝！12人上當

台中地檢署偵辦「截電專案」，查出王姓男子使用「假基地台」設備，將該設備至於車上，在100公尺內範圍強行發送簡訊到民眾手機內，每小時就可傳送上萬封簡訊，內容以「ipass一卡通」、「街口支付」及「普發1萬元」相關釣魚內容，導致至少12人上當、受騙40萬，王男複訊後遭收押。

懶人包／國民黨主席選舉歷屆回顧　24年10次改選「朱立倫創2紀錄」

懶人包／國民黨主席選舉歷屆回顧　24年10次改選「朱立倫創2紀錄」

轉貼「盧秀燕普發4萬」被移送　法官不罰

轉貼「盧秀燕普發4萬」被移送　法官不罰

陳亭妃質詢普發現金1萬元行政作業與預算審議應同步進行

陳亭妃質詢普發現金1萬元行政作業與預算審議應同步進行

花蓮發放敬老禮金　百歲以上人瑞專人致贈1萬元

花蓮發放敬老禮金　百歲以上人瑞專人致贈1萬元

關鍵字：

普發1萬元懶人包

讀者迴響

熱門新聞

遭嗆「這輩子就這樣算了」暴揍學生　施暴司機遭開除

快訊／普發現金1萬來了！　11／5開放預登記、最快11／12可拿到手

爆一夜情排球男神　AV女神凌晨道歉了

桃客司機爆打學生　血流滿面倒地慘況曝

慈父豪雨接送女兒上學　返程突病發車內身亡

坤達閃兵…柯佳嬿被出征「幫掩護，真會演」本人親回

最辣菇農掀衣抽出內在美　粉絲暴動

百萬YTR生完雙胞胎9天後「緊急住院」

日女台灣行全靠ChatGPT　一下機傻眼了

快訊／中信金出手！　董事會通過三商壽併購價碼

快訊／別再繳錢！4職業工會黑名單出爐　勞保局暫拒給付

小S全家包場大安區餐廳！

10類人免登記直接入帳　11/12就有1萬

桃園客運司機「不信投18元」他乖乖下車　同學幫嗆被暴揍

黃仁勳沒回信　新壽讓北士科交涉過程曝

更多

最夯影音

更多
《延禧攻略》女星被說最大付出「生兒子」　鄧莎「懷孕放棄工作」老公：有失必有得

《延禧攻略》女星被說最大付出「生兒子」　鄧莎「懷孕放棄工作」老公：有失必有得
陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」

陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」

曾莞婷樂當「妖艷賤貨」意外最隨和XD　花花難搞..不看日出：漂亮是睡出來的

曾莞婷樂當「妖艷賤貨」意外最隨和XD　花花難搞..不看日出：漂亮是睡出來的

臺灣搶當「亞洲那斯達克」 亞洲創新籌資平臺正式啟航

臺灣搶當「亞洲那斯達克」 亞洲創新籌資平臺正式啟航

坤達上銬拘提

坤達上銬拘提

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面