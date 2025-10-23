普發1萬怎麼領？　「最快7天到手」攻略懶人包

▲行政院公布普發現金1萬元發放辦法。（圖／記者陳家祥攝）



記者許力方／台北報導

普發1萬元時程公布，10月17日立法院三讀通過特別預算案，總統賴清德於今23日正式發布總統令，行政院核定發放辦法，只要在明年（2026年）4月30日前符合發放資格，每人均得領取一萬元現金，領取方式採登記、ATM、郵局、直入及造冊5種方式，最快11月5日登記，可在11月12日就拿到手。

●發放對象：

符合以下任一條件者皆可領取：

1. 有我國戶籍的國民

2. 駐外人員及具我國國籍之眷屬

3. 陸、港、澳及外籍配偶（具居留許可者）

4. 永久居留外國人

5. 115年4月1日～4月30日出生的新生兒

[廣告]請繼續往下閱讀...

截止：2025／4／30前

●發放金額：

每人新台幣1萬元

●發放時程：

▲登記入帳最快7天可領到普發1萬元。（圖／記者許力方製）



●領取5管道：

1. 登記入帳（上網登記匯入帳戶）

2. ATM領現

3. 郵局臨櫃領現

4. 直接入帳（年金、津貼、自動撥款）

5. 造冊發放（偏鄉地區由警方協助）

●直接入帳：

已例行性領取政府津貼或年金者免登記 11/12入帳。

（勞保年金、災保年金、國民年金、老農津貼、農民退休儲金、勞工退休金之月退休金、身心障礙者生活補助費、中低收入老人生活津貼、安置兒少、各級政府機關因公派駐國外無戶籍人員及其具我國國籍眷屬、公費就養榮民）