普發1萬怎麼領？　「最快7天到手」攻略懶人包

▲行政院公布普發現金1萬元發放辦法。（圖／記者陳家祥攝）
記者許力方／台北報導
普發1萬元時程公布，10月17日立法院三讀通過特別預算案，總統賴清德於今23日正式發布總統令，行政院核定發放辦法，只要在明年（2026年）4月30日前符合發放資格，每人均得領取一萬元現金，領取方式採登記、ATM、郵局、直入及造冊5種方式，最快11月5日登記，可在11月12日就拿到手。
●發放對象：
符合以下任一條件者皆可領取：
1. 有我國戶籍的國民
2. 駐外人員及具我國國籍之眷屬
3. 陸、港、澳及外籍配偶（具居留許可者）
4. 永久居留外國人
5. 115年4月1日～4月30日出生的新生兒
截止：2025／4／30前
●發放金額：
每人新台幣1萬元
●發放時程：
▲登記入帳最快7天可領到普發1萬元。（圖／記者許力方製）
●領取5管道：
1. 登記入帳（上網登記匯入帳戶）
2. ATM領現
3. 郵局臨櫃領現
4. 直接入帳（年金、津貼、自動撥款）
5. 造冊發放（偏鄉地區由警方協助）
●直接入帳：
已例行性領取政府津貼或年金者免登記 11/12入帳。
（勞保年金、災保年金、國民年金、老農津貼、農民退休儲金、勞工退休金之月退休金、身心障礙者生活補助費、中低收入老人生活津貼、安置兒少、各級政府機關因公派駐國外無戶籍人員及其具我國國籍眷屬、公費就養榮民）
讀者迴響