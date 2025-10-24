　
大陸 大陸焦點 特派現場

老婆曖昧8男還開房　被綠人夫抓包竟道歉：錯在我偷看手機

妻子曖昧8人也承認出軌。（示意圖／Pexels）

▲妻子曖昧8人也承認出軌。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

真綠！大陸河南一名人夫發現妻子有8個曖昧對象，還跟小王開房間，但他卻選擇道歉，「我錯了，我不該看她手機」，現在只要妻子肯回家，他願意原諒。

綜合陸媒報導，河南開封一名張姓男子表示，妻子有8個曖昧對象，而他因為平常都在上班，妻子出軌的事還是爸爸告知，他知道自己被綠後，回家跟妻子對峙，也對她施暴，因為妻子不給他看手機，張男搶過手機一看，不僅聊天內容鹹濕，妻子還跟小王開房間，他感到非常傻眼。

張男談到，因為是8個曖昧對象，如果一個還不至於那麼氣，8個太不給他面子，妻子這樣做太離譜，趁他不在家就做這種事，夫妻有3個女兒，年紀也都不小。

丈夫原諒妻子。（圖／翻攝＠小莉幫忙）

▲丈夫原諒妻子。（圖／翻攝＠小莉幫忙）

妻子也坦承自己出軌，稱如果真的處不來那就離婚。據悉，張男動手後，妻子回娘家後再也沒有回來。丈母娘表示，女婿動手打自己女兒，不想讓女兒再跟他了。

而當張男去丈母娘家也沒看到妻子，懷疑妻子跑了，如果妻子回來他會選擇原諒，他表示，「我道歉，我錯了，我不該看她手機，這些年只出去打工賺錢，忽略了她的感受.....」

消息一出，網友紛紛留言「孩子都是他的嗎」、「覺得當務之急應該先去做個親子鑑定」、「沒有一個男人可以從老婆手機了走出來」。

◎尊重身體自主權，請撥打113、110。

