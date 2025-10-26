　
社會 社會焦點 保障人權

港妹嫁台男3年就偷吃！尪見比較表「客兄的興趣是做愛」

▲▼偷吃、不倫、偷情、婚外情、小三、偷拍、劈腿、出軌。（圖／翻攝pakutaso）

▲桃園一名男子娶了港籍女子為妻，怎料嬌妻結婚3年就在外偷吃。（示意圖／免費圖庫Pakutaso）

記者柯振中／綜合報導

桃園一名男子阿龍（化名）與港籍女子小蜜（化名）結婚，怎料小蜜婚後與男子阿賢（化名）互動親密，更是做了一份「比較表」，細數2人的嗜好，更是標註阿賢喜歡「做愛」，氣得他一狀告上法院。桃園地院審理後，判小蜜、阿賢須連帶賠償45萬元，全案仍可上訴。

根據判決書內容，阿龍2021年11月間與小蜜結婚，隔年也在台灣申請登記結婚，怎料這段婚姻維持沒多久，小蜜2024年開始性情大變、態度也變得不一樣，甚至常常行蹤成謎、藉口獨自遠行，讓阿龍心生懷疑。

阿龍經過調查，2024年12月間赫然發現，嬌妻小蜜與男子阿賢有染，不但互動頻繁、多次單獨約會，還拍下了依偎、摟靠及親吻等照片，明顯逾越了正常朋友相處。

此外，阿龍還在小蜜的手機中發現，愛妻做了一份「老公–情夫比較表」，還在阿賢的欄位標註「不煙（菸）不太飲酒、手球、做愛」等文字，氣得他一狀告上法院，求償300萬元。

▲▼偷吃、不倫、偷情、婚外情、小三、偷拍、劈腿、出軌。（圖／取自pakutaso）

▲桃園一名男子娶了港籍女子為妻，怎料嬌妻結婚3年就在外偷吃。（示意圖／免費圖庫Pakutaso）

對此，小蜜則反駁，確實有跟阿賢出遊、吃飯，以及做出情侶間依偎、摟抱、親吻臉頰等親密動作，但並沒有發生性關係。且阿龍已經提出離婚訴訟請求，可認為雙方婚姻早已產生破綻。

至於手機當中所記載的表格，僅是友人之間開玩笑才會製作，與2人的交往無關。小蜜還稱，自己跟阿賢僅短暫交往，只有出遊、用餐等情況，阿龍求償300萬元顯然過高。

桃園地院法官審理後認為，雖然比較表當中確實有標註「做愛」等文字，但無法直接證明小蜜、阿賢確實有發生性行為。法官審酌雙方的社會地位、經濟情況後，判小蜜、阿賢須連帶賠償45萬元，全案仍可上訴。

10/24 全台詐欺最新數據

青花菜≠花椰菜！一張圖看懂差異
注意！「3類人」11／4起LINE不能用了
告別顏正國！　鋼鐵爸「落下男兒淚」鞠躬道謝

