連戰二媳婦曝「15年豪門婚姻」內幕：起初很不習慣！婆婆反對早婚

▲路永佳分享嫁入豪門的心得。（圖／翻攝自路永佳IG）



記者施怡妏／綜合報導

前副總統連戰二媳路永佳近來積極經營社群，日前PO出影片，大方回應網友對於「嫁入豪門」的疑問，她坦言，剛開始確實很不習慣被外界過度關注，但與連勝武結婚15年來，身邊的人已逐漸了解她的個性，如今已不會再被「放大檢視」，也給年輕女生建議，遇到會替自己著想的對象，就是適合交往的豪門。

路永佳在IG分享QA影片，剛嫁進去時很不習慣，一言一行都會被放大，但結婚這15年來，身邊的人都知道她是怎樣的一個人，現在不會有人再用放大鏡看她了。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲連戰二公子連勝武。（圖／資料照）



至於嫁豪門是否遇到阻礙？她直言「沒有阻礙是不可能的」，與連勝武交往初期，並不清楚對方的家庭背景。當時婆婆連方瑀擔心兩人年紀尚輕，不鼓勵早婚，而她的父母則是擔心未來生活會很辛苦，不過路永佳與先生深度溝通後，兩人仍堅持要走入婚姻，她感性表示，「感謝我的先生，讓我覺得嫁給他很安心。」

她也對年輕女性給出建議，不論是否嫁入豪門，最重要的是「自己的內核要夠穩定」，只要內心夠強大，不論進入哪種家庭，都能擁有快樂的生活。她也提到，「會站在你的立場為你著想，而不會把你的錯誤放大，就是我對理想伴侶的定義」。