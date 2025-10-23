　
被情感忽視的孩子長大也學不會被愛　《有一種難題，叫父母》揭家庭創傷真相

▲▼時報出版,父母,親情,孩子,教養,原生家庭。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲《有一種難題，叫父母》一書以細膩筆觸剖析家庭關係中潛藏的情感忽視，提醒讀者學會面對童年創傷、找回自我價值，勇敢走出「被愛條件式」的束縛。（圖／取自免費圖庫pexels）

作者：羽茜

●精選書摘

雖然現在流行的說法是，人要學習自我肯定，不要依賴他人的評價，但是在一個人的童年階段，自我認同和自我價值感都還在形塑，這時候身邊的重要他人，確實會造成深遠的影響。

最主要的就是父母。
父母是孩子最親近，也最仰賴的人。
孩子雖然有自己天生的性格傾向，但那只能說是一種習性，對於這個世界，包括對他們自己的觀念，都是由父母形塑的。

如果他的心情和感受都不被父母重視，當然會覺得自己的存在沒有價值。
不管是虐待還是情感忽視，當父母只關心能不能得到自己想要的東西，而沒有真正關心過眼前的孩子時，孩子就會產生無價值感。

覺得自己是沒有人在乎、不配被珍惜的人。
而這個社會又始終拒絕讓他們說出，自己曾經有過不被父母所愛、不被尊重的感受。說了也當他們是在說謊，這種否定，就延續了他們對自己的負面評價。

明明在原生家庭裡受了傷，卻被責備「為什麼不能一個人安安靜靜的康復」，「長大了就不該再提過去的事」，就是這種曾經發生在自己身上、對自己來說很重要，也很沉痛的事情卻沒有人在乎、沒有人願意同理的感受，讓他們即使成年，內心還是跟過去那個被父母忽視的孩子一樣，依然覺得自己是一個沒有價值的人。

只要是人，就會有情緒，也會有脆弱和需要別人幫助的時候。
但是被情感忽視、精神虐待的孩子，因為父母會合理化自己對孩子的不關心，就會洗腦他們，讓他們覺得向別人求助很可恥。

表現出負面情緒就會給人帶來麻煩、不會有人接受，這種非得要表現正向、盡可能追求完美的觀念，讓他們即使長大後脫離了父母，也不知道怎麼把自己脆弱的一面表現出來。

與人相處時戴上了完美的面具，就更容易感到孤獨。
原本可以克服的困難都會變得更難克服。因為人總是有沒辦法自己一個人解決問題的時候，這時需要和別人互相幫助，但是認為自己不該向別人示弱、相信自己示弱會被討厭的人，會選擇獨自面對。

困難就很容易超出他們的負荷。
加上不懂得向別人表達需求，內心卻還是會期待，有人能夠主動發現他的真實想法，一直沒有人發現時，也還是會感到憤怒和失落。

這時的情緒不一定是因為當下的事件，而是因為長久下來，他們一直沒被理解和照顧的委屈，在心裡已經累積太多，一點小事都會變成壓垮駱駝的最後一根稻草，他們的情緒就爆發了。

同樣的事情一再重複，可能會讓別人覺得他們渾身是刺、不好相處，人們會遠離他們，或者是，他們害怕事情會變成那樣，於是選擇從一開始就與人保持距離。

父母只有幫助孩子建立安全感和自信心，才有可能培養出坦率的孩子。即使人們都說「長大了就不該責怪父母」，但是孩子在原生家庭培養出的性格、觀念，還有對自己人際關係影響深遠的行為模式，都是由父母形塑的。

▲▼時報出版,父母,親情,孩子,教養,原生家庭。（圖／時報出版提供）
 

★本文經時報出版授權，摘自《有一種難題，叫父母：回顧心中過不去的委屈，醞釀自己未來的幸福》

