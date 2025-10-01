超靈驗都市傳說！「家中1物絕不能丟」 一票家長怕爆：丟了就生病

▲兒童藥水櫃成媽媽們的「護身符」。（圖／記者李毓康攝）



網搜小組／劉維榛報導

真的不敢丟！一名媽媽分享家中「藥水櫃」的都市傳說，裡面擺滿了兒童糖漿藥水，雖然有些早就過期、甚至變質，卻一罐都不敢丟，「只有媽媽才懂！」文章一出，立刻引來家長狂點頭，「真的就是鎮病魔的神物」；也有過來人分享，「前幾天剛丟，隔天就發燒，現在連我一起燒」。

一名女網友在Threads表示，家裡某個櫃子擺放了各種兒童糖漿藥水，即便過期、變質了，她一罐也不敢丟，更直呼這都市傳說「只有媽媽們才懂！」

文章曝光後，一票家長秒懂，這些藥水根本是護身符，一旦清掉就像觸犯禁忌，「有看到媽媽分享趁小孩生病時趕快丟」、「這是拿來擋煞跟鎮宅使用的」、「就是當護身符的概念」、「不敢丟，開過了也不敢喝，供奉著（還有5年前住院醫生開的氣舒痰，聽說要停產了，現在強力供奉著）」、「是拿來擋煞用的，有小孩的媽媽一定都要有這一層櫃子」、「當然是拿來鎮宅，玄學不得不信」、「丟完隔天三個小朋友陸續發燒喉嚨痛，都市傳說超級準」。

還有媽媽分享玄學心得，「我兒子7個月以前只要感冒好了，開封過的藥水我都丟，自從聽了都市傳說後，藥水完全不敢丟，現在快11個月了，真的沒有再感冒過了」、「我原本也囤了一些，9月初想說清一下，結果當天晚上就發燒了」、「8月底清了一波，結果九月每兩周看一次醫生」、「才丟了3罐，結果二孩都中獎看醫生」、「前幾天剛丟，隔天就發燒，現在連我一起燒」。

值得注意的是，目前流感疫情進入流行且持續升溫，疾管署疫情監測資料顯示，第39周（9/21-9/27）類流感門急診就診計129,831人次，較前一週上升10.2%，近期呈上升趨勢，且處流感流行期；依實驗室監測資料顯示，目前社區中流行之呼吸道病原體以流感病毒為主，過去四周流感病毒佔比以A型H3N2為多（51.3%），其次為A型H1N1（43.4%），最後是B型（4.9%）。

疾病管制署長羅一鈞表示，今年流感疫情較早於9月進入流行，類似的「秋季流感」發生在2年前，當時因為公費流感疫苗10月開打，疫情在10月中旬就逐漸下降，但是今年狀況和當時不太一樣，包含流感主要流行病毒型別已經從流行一年半的H1N1開始轉變為H3N2，如果遭遇型別轉換，民眾中了H1N1之後還可能中H3N2，可能有重複感染的狀況出現。

台北市長蔣萬安說，北市去年統計流感通報共2千4百餘件，死亡個案逾470案例，為近3年最高，國內長輩施打新冠疫苗比率一直偏低，僅約20%，遠低於英國、美國，以及鄰近的南韓等國，呼籲民眾千萬不要輕忽流感與新冠疫情，進入秋冬季節，踴躍施打公費疫苗，「左流右新」獲得雙重保障。