　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

夫妻離婚打官司！法官判決書內「寫信安慰孩子」　38萬人看哭了

▲▼商業糾紛,官司,法院 。（圖／取自Pixabay）

▲高雄一對夫妻離婚，法官在判決書內寫信安慰孩子。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

高雄一對夫妻因為生活上的摩擦決定離婚，雙方條件談不攏、進一步對簿公堂。沒想到，法官在判准2人離婚的同時，還寫了一封信給這對父母的孩子，強調父母離婚不是孩子的問題，溫暖的內容暖哭38萬人。

根據判決書內容，這對夫妻婚後共同居住在高雄，並且育有2名子女，怎料2019年間雙方因為意見不合，進而鬧到離婚。隨後2人因為孩子養育等問題再度發生爭執，經過家庭諮商無效，最終分居在兩地。

雙方2023年農曆過年後，原先想要挽救婚姻，不過丈夫因為負面情緒加劇，出現極端動作，並且懷疑妻子出軌，彼此之間感情蕩然無存，最終婚姻破碎，決定訴請離婚。

▲某銀行朱姓女行員被詐騙集團吸收成為內鬼，協助詐團將人頭帳戶每日轉帳額度從50萬元調高至3,000萬元方便洗錢，桃園地院今天下午判決出爐。（示意圖／視覺中國CFP）

▲高雄一對夫妻離婚，法官在判決書內寫信安慰孩子。（示意圖／CFP）

高雄地院法官經過審理後，判准2人離婚，且由於分居當時是妻子作為孩子的主要照顧者，法官最終判妻子為主要照顧者，丈夫則可以在特定時間與孩子見面。全案仍可上訴。

值得一提的是，除了判決書以外，法官還特地寫了一封信，寬慰夫妻倆的小孩，這項判決並非判媽媽對、爸爸錯，而是依照2人的想法，做出「他們無法繼續婚姻」的決定，並強調夫妻倆都十分用心在擔任父母的角色、會離婚絕非小孩的問題。

法官還告訴孩子「妳們之間的愛、妳們之間的關係，不是法官叔叔的判決」，等到長大了以後，何時與父親見面、要不要與父親見面，決定權都在孩子的手中。

法官溫暖且柔軟的信件曝光後，在網路上超過38萬人瀏覽，許多網友感動落淚，不禁留言大讚，「法官是一個溫暖的大人」、「一直強調不是你的問題，這對小孩子來說是多麼重要」、「法官用最淺白的文字，讓小孩了解訴訟的過程，太暖心了」、「果然是朱法官，是非常了不起的法官」、「看過本人，他也是個超級溫暖的爸爸！」

以下為法官寫給孩子的信件全文

一、妳好，我是在今年7、8月在楠梓的法院跟妳說過話的法官叔叔。現在看完了能找的全部資料後，我做了決定，也依照妳當時希望的，為了怕你沒辦法完全看懂給大人看的判決，所以這裡提供一個簡單的版本（如果想看詳細的說明，可以看上面的「伍」那段）。

二、首先關於妳的爸爸、媽媽的婚姻部份，我的決定是認為他們沒有辦法繼續當夫妻。因為這不是你跟哥哥造成的，而是爸爸媽媽他們之間的事情，所以這邊只簡單說明一下：

（一）這個決定不是指「媽媽對」、「爸爸錯」，而只是在他們各自希望「不要/要繼續當夫妻」的結果中間，按照法律的規定，做出「他們無法繼續婚姻」的決定。

（二）「在我看到的」資料裡面（特別強調這個，是因為事情到底是怎樣，不會有人比爸爸、媽媽、哥哥跟妳更清楚），妳的爸爸跟媽媽都很用心的，各自用自己的方式來照顧妳，但因為他們已經分開住了很久，再加上他們對於妳跟哥哥的照顧、教導方面、處理情緒的方式、彼此相處的方式上面，都有很大的差別，所以我認為「他們之間，已經無法再繼續這段婚姻」，但也就只是「他們的婚姻沒辦法繼續」這樣而已，而不是我認為「誰對了，誰錯了」。

三、而因為我認為他們無法繼續一起住、一起生活，在妳未來要跟誰一起住、法律上的事情由誰決定這件事情上，我考慮到妳的意願，跟爸爸媽媽各自給我的資料，最後決定是讓媽媽擔任照顧妳的責任，法律上的事情，有些由媽媽決定（像住哪裡、在哪裡唸書、保險、健保、護照、開戶、補助），但其他事情，還是保留給爸爸媽媽一起決定。

四、再來是妳最在意的見面方式的部份。其實我考慮了很久，要不要寫的很仔細，因為妳已經跟我說過希望彈性一點，也很仔細的用生活上的例子，跟我說妳為何希望如此的原因，但因為爸爸也跟我說，他希望能跟妳的相處時間能多一些，久一些，另外之前我也請了一些人（他們是「社工、家事調查官」）給我意見，在考慮了這些之後，我的決定在下面的「附表乙」，簡單可以歸納成：

（一）妳可以自己跟爸爸討論，只要妳們的意見能夠一樣，就按照妳們想要的見面方式，不用管我下面寫的內容，我寫的只是讓妳跟爸爸參考而已。

（二）妳跟我說的說得很清楚，妳喜歡的、妳不喜歡的，跟妳的理由，但你的爸爸雖然真的很努力了，但可能還是無法完全理解妳所喜歡、需要的，就跟我到現在都聽不懂「BABY MONST-ER」或「i-dle」到底在唱什麼（雖然我只有每天寫判決的時候，才有空，聽的時間應該比妳少很多）一樣。所以，最後決定讓妳跟爸爸的見面時間每週至少1天，如果妳願意，可以用這一天跟爸爸分享妳喜歡的事情；如果爸爸能夠提出一些妳也有興趣的事情，比如去花蓮找哥哥一起玩，那妳也可以跟爸爸提出延長一起出去的時間，但如果真的沒有興趣，至少讓爸爸每個禮拜有一天的時間，聽妳分享喜歡的事情，或是可以看看爸爸跟你一起做的事情，有沒有可能成為妳之後的興趣。

（三）寒暑假，則依據你們今年暑假的經驗，各排了7、14天的見面時間，是因為除了週末的見面時間之外，考慮到你們寒暑假可能會出國去玩，所以比今年暑假的時間，再多了一點（當然，如果妳跟爸爸有再跟其他妳喜歡的家人一起出去，或其他任何理由，願意額外多一些跟爸爸見面的時間，這絕對都是沒有問題的）。　

（四）最後，隨著妳逐漸長大，我認為應該要更尊重妳對時間的規劃跟想像，也提醒妳的爸爸媽媽，想要妳願意花時間、跟他們一起相處，最重要、最需要的，應該是妳們之間的愛、妳們之間的關係，不是法官叔叔的判決。所以我認為，在妳升上高中之後，「要不要」跟「什麼時候」跟爸爸見面，這個權利，就應該完全交回妳的手上。

五、最後要說的是，在見面的時候，我有說過，爸爸、媽媽能不能繼續他們的婚姻，誰來照顧妳，這是他們的問題，不是妳的。謝謝妳願意來法院跟我說話，但最後的決定是我作的，如果有任何人因為這個決定不開心，絕對不是你們的問題。另外，因為這個決定爸爸、媽媽收到之後，他們都還是可以覺得我判錯，覺得不服氣，可以找其他的法官來再做一次決定，所以可能還是要再等一段時間，才會有一個確定的結果。最後，爸媽之間要不要離婚，是他們的事情，妳沒有辦法改變；但如果他們不能繼續一起生活，妳跟誰一起住，誰照顧妳，是妳的事情，妳才是被影響最大的人，如果對於這個決定不開心、不喜歡，依據法律的規定，妳之後還是要求向其他法官表示（當面，或用寫的）妳的意見。最後，再一次謝謝妳願意來法院，告訴我妳的想法。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
444 2 0172 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
101國慶煙火震撼升空！
日正妹偶像朝聖「高雄90元牛肉麵」　釣出一票內行曝光店址
北市府缺工超過8000人！　人事處曝：國考人數下降
通化夜市「長腿闆娘」激似蔡淑臻　真的是本人！
川普擦肩2025諾貝爾和平獎　白宮痛批
花蓮災區「7歲女童病逝」消息瘋傳！縣府出面回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

為150萬詐款款！兩煞「追砍19歲男」到案互稱不認識　警要追藏鏡人

夫妻離婚打官司！法官判決書內「寫信安慰孩子」　38萬人看哭了

高雄19歲女與經理激戰後亡　家屬控「吃避孕藥害的」求償900萬元

快訊／八里男借車逆向上路　高速衝撞腳踏車「騎士重傷亡」

快訊／重機騎士台64線自撞護欄　飛墜10多公尺送醫不治

他南港CITYLINK砍人！藏汽旅害5友被查槍毒　又跑髮廊染髮躲追緝栽了

開朗茶行闆娘遭毒駕撞死「單腳勇士」孫悲痛：上天給的考驗有點多

幼兒園傳虐童！男師抱女童坐腿　高市府公布負責人姓名...5師停職

斷了18天！馬太鞍溪橋涵管便道通車...限5噸以下　居民放炮慶祝

課輔猥褻女學生！大腿、背部來回摸　詭辯「拍打舒緩」狼師下場曝

舒淇.鍾欣凌搶當「最年輕的」　麥克風出問題幽默救場「自己做特效」

王識賢悲痛悼《角頭2》導演顏正國　古斌哽咽謝伯樂：是他找我演「壞壞」

Lulu讚陳漢典「情緒穩定」從沒發過脾氣！　曝他「浪漫告白」：妳是我想一輩子生活的人

男子專心搶救陷爛泥女記者　路人笑喊：我要跟你老婆講

湘荷妹妹大方分享餅乾　下秒轉頭：我吃不完XD

楊謹華被叫「姐」秒喊停質疑XD　臨場發揮太強⋯李維維：氣死了！

致命的凌晨3:20　砲彈飛車噴進茶葉行　孝子破頭悲喊「媽媽攔腰斷了」　惡劣毒駕男起底

熟睡遭撞亡！台中兒睡上鋪逃劫　淚曝「母睡下鋪慘死」：攔腰斷了

為150萬詐款款！兩煞「追砍19歲男」到案互稱不認識　警要追藏鏡人

夫妻離婚打官司！法官判決書內「寫信安慰孩子」　38萬人看哭了

高雄19歲女與經理激戰後亡　家屬控「吃避孕藥害的」求償900萬元

快訊／八里男借車逆向上路　高速衝撞腳踏車「騎士重傷亡」

快訊／重機騎士台64線自撞護欄　飛墜10多公尺送醫不治

他南港CITYLINK砍人！藏汽旅害5友被查槍毒　又跑髮廊染髮躲追緝栽了

開朗茶行闆娘遭毒駕撞死「單腳勇士」孫悲痛：上天給的考驗有點多

幼兒園傳虐童！男師抱女童坐腿　高市府公布負責人姓名...5師停職

斷了18天！馬太鞍溪橋涵管便道通車...限5噸以下　居民放炮慶祝

課輔猥褻女學生！大腿、背部來回摸　詭辯「拍打舒緩」狼師下場曝

快訊／大樂透槓龜下期上看2.8億元　百萬大紅包「開出1組」剩19組

「泰國梁朝偉」萬洛《有用的鬼》背部全裸露屁　羞認：床戲真的很激烈

《哆啦A夢》電影客語版胖虎配音員是他！　入圍廣播金鐘…真面目曝光

美參議院通過AI晶片法案！要求輝達、超微優先供貨美企

北市府缺工超過8000人！恐衝擊行政效率　人事處曝：國考人數下降

川普擦肩2025諾貝爾和平獎　白宮批：把政治置於和平之上

日正妹偶像朝聖「高雄90元牛肉麵」　釣出一票內行曝光店址

賈永婕喊「快卡位」！　台北101國慶煙火今晚22：00震撼升空

中秋「月餅賣不完」去哪了？　內行曝3種最終去向

中國不爽賴清德國慶演說嗆顛倒黑白　外交部反擊：正視歷史事實

【太誠實了吧】湘荷妹妹大方分享餅乾...原來是怕吃不完XD

社會熱門新聞

按摩到一半被性侵！男技師問她「怎不叫了，認命了嗎」　店家回應

白帽伯幹走整箱佳德鳳梨酥！主動投案了

高雄19歲女與激戰後亡　家屬求償經理900萬元

連鎖店按摩爆性侵！男技師指姦女顧客

神說吸金45億鈔票磚曝光　兩波起訴64人

快訊／南港citylink驚傳砍人！19歲男停車場遇襲中刀

即／員林國慶夜送肉粽　路線強碰煙火車流

即／衝進茶行撞死闆娘　BMW男醒了

他偷鳳梨酥藏飯店　兩手空空逛大街30分鐘

賣房繳千萬心靈課程學費！母子被逼和同性結婚

茶行闆娘被稱活菩薩　孝子悲：不敢去殯儀館

熟睡遭撞亡！台中兒睡上鋪逃劫　淚曝母睡下鋪：攔腰斷了

即／台64線重機自撞護欄　騎士墜10多公尺命危

瑞芳礦洞驚見「戴頭燈」人骨　初判死亡逾半年

更多熱門

相關新聞

高雄19歲女與激戰後亡　家屬求償經理900萬元

高雄19歲女與激戰後亡　家屬求償經理900萬元

高雄一名19歲女工讀生小美（化名）在與店經理小黎（化名）約會後不幸身亡，家屬指控小黎過失導致死亡並向公司連帶求償，但法院最終駁回所有請求，不認定有侵權行為。

嘉義最強控肉飯插旗高雄　享溫馨推野菜鍋吃到飽

嘉義最強控肉飯插旗高雄　享溫馨推野菜鍋吃到飽

高雄幼兒園虐童罰站拍頭　5師涉案遭停職

高雄幼兒園虐童罰站拍頭　5師涉案遭停職

連鎖店按摩爆性侵！男技師指姦女顧客

連鎖店按摩爆性侵！男技師指姦女顧客

高雄鼓山公寓疑人為縱火！鄰居揭「有聽見吵架聲」

高雄鼓山公寓疑人為縱火！鄰居揭「有聽見吵架聲」

關鍵字：

法官夫妻離婚父母高雄

讀者迴響

熱門新聞

薇閣中學「5男2女」校內版本曝光！　學生揭內情

顏正國靈堂內部曝光　第一位到場的藝人是她！

國慶大典小凸槌　韓國瑜突念賴清德講稿「眉頭一皺」典禮中斷數秒

51歲玉女歌手婚後淡出演藝圈　近照美成這樣

《角頭》4大咖男星全走了　最年輕僅36歲「天堂重聚」

金鐘國蜜月片意外拍到妻子！緊急下片

大陸人來台玩5天「曝最大缺點」嘆：待不下去

百萬YTR爆偷吃辣妹Coser！認了外遇還嗆「玩玩而已」

按摩到一半被性侵！男技師問她「怎不叫了，認命了嗎」　店家回應

白帽伯幹走整箱佳德鳳梨酥！主動投案了

林襄買錯絲襪「下身開洞」肉色畫面瘋傳

薇閣中學校方怒提告！警方出手了

胡瓜「怒寄存證信函」爆要掰了《大集合》

即／諾貝爾和平獎得主出爐！

日本老闆來台「狂買1物」扛20公斤　塞滿行李箱

更多

最夯影音

更多
舒淇.鍾欣凌搶當「最年輕的」　麥克風出問題幽默救場「自己做特效」

舒淇.鍾欣凌搶當「最年輕的」　麥克風出問題幽默救場「自己做特效」
王識賢悲痛悼《角頭2》導演顏正國　古斌哽咽謝伯樂：是他找我演「壞壞」

王識賢悲痛悼《角頭2》導演顏正國　古斌哽咽謝伯樂：是他找我演「壞壞」

Lulu讚陳漢典「情緒穩定」從沒發過脾氣！　曝他「浪漫告白」：妳是我想一輩子生活的人

Lulu讚陳漢典「情緒穩定」從沒發過脾氣！　曝他「浪漫告白」：妳是我想一輩子生活的人

男子專心搶救陷爛泥女記者　路人笑喊：我要跟你老婆講

男子專心搶救陷爛泥女記者　路人笑喊：我要跟你老婆講

湘荷妹妹大方分享餅乾　下秒轉頭：我吃不完XD

湘荷妹妹大方分享餅乾　下秒轉頭：我吃不完XD

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面