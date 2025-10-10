夫妻離婚打官司！法官判決書內「寫信安慰孩子」　38萬人看哭了

▲高雄一對夫妻離婚，法官在判決書內寫信安慰孩子。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



高雄一對夫妻因為生活上的摩擦決定離婚，雙方條件談不攏、進一步對簿公堂。沒想到，法官在判准2人離婚的同時，還寫了一封信給這對父母的孩子，強調父母離婚不是孩子的問題，溫暖的內容暖哭38萬人。

根據判決書內容，這對夫妻婚後共同居住在高雄，並且育有2名子女，怎料2019年間雙方因為意見不合，進而鬧到離婚。隨後2人因為孩子養育等問題再度發生爭執，經過家庭諮商無效，最終分居在兩地。

雙方2023年農曆過年後，原先想要挽救婚姻，不過丈夫因為負面情緒加劇，出現極端動作，並且懷疑妻子出軌，彼此之間感情蕩然無存，最終婚姻破碎，決定訴請離婚。

高雄地院法官經過審理後，判准2人離婚，且由於分居當時是妻子作為孩子的主要照顧者，法官最終判妻子為主要照顧者，丈夫則可以在特定時間與孩子見面。全案仍可上訴。

值得一提的是，除了判決書以外，法官還特地寫了一封信，寬慰夫妻倆的小孩，這項判決並非判媽媽對、爸爸錯，而是依照2人的想法，做出「他們無法繼續婚姻」的決定，並強調夫妻倆都十分用心在擔任父母的角色、會離婚絕非小孩的問題。

法官還告訴孩子「妳們之間的愛、妳們之間的關係，不是法官叔叔的判決」，等到長大了以後，何時與父親見面、要不要與父親見面，決定權都在孩子的手中。

法官溫暖且柔軟的信件曝光後，在網路上超過38萬人瀏覽，許多網友感動落淚，不禁留言大讚，「法官是一個溫暖的大人」、「一直強調不是你的問題，這對小孩子來說是多麼重要」、「法官用最淺白的文字，讓小孩了解訴訟的過程，太暖心了」、「果然是朱法官，是非常了不起的法官」、「看過本人，他也是個超級溫暖的爸爸！」

以下為法官寫給孩子的信件全文

一、妳好，我是在今年7、8月在楠梓的法院跟妳說過話的法官叔叔。現在看完了能找的全部資料後，我做了決定，也依照妳當時希望的，為了怕你沒辦法完全看懂給大人看的判決，所以這裡提供一個簡單的版本（如果想看詳細的說明，可以看上面的「伍」那段）。

二、首先關於妳的爸爸、媽媽的婚姻部份，我的決定是認為他們沒有辦法繼續當夫妻。因為這不是你跟哥哥造成的，而是爸爸媽媽他們之間的事情，所以這邊只簡單說明一下：

（一）這個決定不是指「媽媽對」、「爸爸錯」，而只是在他們各自希望「不要/要繼續當夫妻」的結果中間，按照法律的規定，做出「他們無法繼續婚姻」的決定。

（二）「在我看到的」資料裡面（特別強調這個，是因為事情到底是怎樣，不會有人比爸爸、媽媽、哥哥跟妳更清楚），妳的爸爸跟媽媽都很用心的，各自用自己的方式來照顧妳，但因為他們已經分開住了很久，再加上他們對於妳跟哥哥的照顧、教導方面、處理情緒的方式、彼此相處的方式上面，都有很大的差別，所以我認為「他們之間，已經無法再繼續這段婚姻」，但也就只是「他們的婚姻沒辦法繼續」這樣而已，而不是我認為「誰對了，誰錯了」。

三、而因為我認為他們無法繼續一起住、一起生活，在妳未來要跟誰一起住、法律上的事情由誰決定這件事情上，我考慮到妳的意願，跟爸爸媽媽各自給我的資料，最後決定是讓媽媽擔任照顧妳的責任，法律上的事情，有些由媽媽決定（像住哪裡、在哪裡唸書、保險、健保、護照、開戶、補助），但其他事情，還是保留給爸爸媽媽一起決定。

四、再來是妳最在意的見面方式的部份。其實我考慮了很久，要不要寫的很仔細，因為妳已經跟我說過希望彈性一點，也很仔細的用生活上的例子，跟我說妳為何希望如此的原因，但因為爸爸也跟我說，他希望能跟妳的相處時間能多一些，久一些，另外之前我也請了一些人（他們是「社工、家事調查官」）給我意見，在考慮了這些之後，我的決定在下面的「附表乙」，簡單可以歸納成：

（一）妳可以自己跟爸爸討論，只要妳們的意見能夠一樣，就按照妳們想要的見面方式，不用管我下面寫的內容，我寫的只是讓妳跟爸爸參考而已。

（二）妳跟我說的說得很清楚，妳喜歡的、妳不喜歡的，跟妳的理由，但你的爸爸雖然真的很努力了，但可能還是無法完全理解妳所喜歡、需要的，就跟我到現在都聽不懂「BABY MONST-ER」或「i-dle」到底在唱什麼（雖然我只有每天寫判決的時候，才有空，聽的時間應該比妳少很多）一樣。所以，最後決定讓妳跟爸爸的見面時間每週至少1天，如果妳願意，可以用這一天跟爸爸分享妳喜歡的事情；如果爸爸能夠提出一些妳也有興趣的事情，比如去花蓮找哥哥一起玩，那妳也可以跟爸爸提出延長一起出去的時間，但如果真的沒有興趣，至少讓爸爸每個禮拜有一天的時間，聽妳分享喜歡的事情，或是可以看看爸爸跟你一起做的事情，有沒有可能成為妳之後的興趣。

（三）寒暑假，則依據你們今年暑假的經驗，各排了7、14天的見面時間，是因為除了週末的見面時間之外，考慮到你們寒暑假可能會出國去玩，所以比今年暑假的時間，再多了一點（當然，如果妳跟爸爸有再跟其他妳喜歡的家人一起出去，或其他任何理由，願意額外多一些跟爸爸見面的時間，這絕對都是沒有問題的）。

（四）最後，隨著妳逐漸長大，我認為應該要更尊重妳對時間的規劃跟想像，也提醒妳的爸爸媽媽，想要妳願意花時間、跟他們一起相處，最重要、最需要的，應該是妳們之間的愛、妳們之間的關係，不是法官叔叔的判決。所以我認為，在妳升上高中之後，「要不要」跟「什麼時候」跟爸爸見面，這個權利，就應該完全交回妳的手上。

五、最後要說的是，在見面的時候，我有說過，爸爸、媽媽能不能繼續他們的婚姻，誰來照顧妳，這是他們的問題，不是妳的。謝謝妳願意來法院跟我說話，但最後的決定是我作的，如果有任何人因為這個決定不開心，絕對不是你們的問題。另外，因為這個決定爸爸、媽媽收到之後，他們都還是可以覺得我判錯，覺得不服氣，可以找其他的法官來再做一次決定，所以可能還是要再等一段時間，才會有一個確定的結果。最後，爸媽之間要不要離婚，是他們的事情，妳沒有辦法改變；但如果他們不能繼續一起生活，妳跟誰一起住，誰照顧妳，是妳的事情，妳才是被影響最大的人，如果對於這個決定不開心、不喜歡，依據法律的規定，妳之後還是要求向其他法官表示（當面，或用寫的）妳的意見。最後，再一次謝謝妳願意來法院，告訴我妳的想法。